Американцы Тейлор Фриц и Алекс Микелсен встретятся в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Фриц

Тейлор вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Вашингтоне третий раз в карьере и второй год подряд.

В 2025-м он не смог преодолеть эту стадию, проиграв Алехандро Давидовичу-Фокине.

Текущий турнир Фриц начал с уверенной победы над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 6:4. Соперник так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.

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Во втором раунде американский теннисист выиграл у поляка Камиля Майхшака — и этот матч тоже завершился со счетом 6:3, 6:4. Фриц снова почти не ошибался на своей подаче и был эффективен на приеме.

У Фрица положительный баланс на харде в текущем сезоне — 10 побед и семь поражений на открытых кортах.

Также стоит обратить внимание, что Фриц выиграл 13 из последних 16-ти матчей.

Микелсен

Алекс тоже уверенно преодолел первые раунды. Как и Фриц, он пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге Микелсен одержал победу над Маккензи Макдональдом — 6:4, 7:5.

Во втором раунде американец выиграл у 38-летнего француза Адриана Маннарино (6:4, 7:6), который перед этим остановил Лернера Тьена.

Победная серия Микелсена теперь составляет семь матчей. На прошлой неделе он выиграл «челленджер» в Блумфилде. Это была генеральная репетиция перед серией североамериканских турниров на харде, который, как известно, является его основным покрытием.

В этом сезоне Микелсен выиграл 18 из 24 матчей на харде.

Среди лучших результатов 21-летнего теннисиста в этом году — полуфинал в Брисбене, а также 1/8 финала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.44, победу Микелсена букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: как ни странно, Тейлор ранее ни разу не обыгрывал Алекса.

В 2024-м Фриц уступил Микелсену на грунте в Женеве, а в марте этого года — на харде в Индиан-Уэллс.

Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Есть ощущение, что Микелсен снова удивит звездного соотечественника.

1.97 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Фриц — Микельсен принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.