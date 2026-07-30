Россиянка Кристина Лютова сыграет против австралийки Майи Джойнт во втором круге турнира WTA 250 в Мемфисе (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
Лютова
Кристина в первом раунде встречалась с Екатериной Александровой, которая не смогла завершить матч из-за плохого самочувствия, спровоцированного жарой.
Лютова вела 7:6, 4:6, 5:4, когда Александрова отказалась от продолжения борьбы.
Это был первый матч Лютовой в карьере на уровне основного тура.
Перед этим она прошла квалификацию из одного матча, в котором обыграла Марию Козыреву — 6:3, 2:6, 7:6.
Лютовой 16 лет, в текущей версии рейтинга она занимает 229-е место. Ранее в этом году Кристина выиграла три турнира ITF, благодаря чему дебютировала в топ-250.
Лютова выиграла 29 из 33 матчей в текущем сезоне.
Джойнт
Майя в первом круге одержала победу над 197-й ракеткой мира Уитни Осигве — 6:4, 6:1.
Это всего лишь четвертый случай в сезоне, когда австралийская теннисистка вышла во второй раунд.
Сейчас важно обратить внимание на ее баланс в текущем сезоне.
Джойнт провела 23 матча — и на этом отрезке у нее лишь шесть побед и 17 поражений.
Несмотря на столь удручающие результаты, она по-прежнему находится в топ-100. Эту неделю австралийка начала в статусе 76-й ракетки мира.
На прошлой неделе Джойнт не прошла второй круг на турнире в Праге, проиграв Терезе Валентовой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Лютову в этом матче можно поставить за 2.10, победу Джойнт букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: совсем не удивимся, если юная россиянка преподнесет еще одну сенсацию. Учитывая колоссальный спад в игре Джойнт, такой поворот событий не станет чересчур большим сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: победа Лютовой за 2.10.