Лютова снова обыграет соперницу из топ-100?

прогноз на матч второго круга турнира в Мемфисе, ставка за 2.10

Россиянка Кристина Лютова сыграет против австралийки Майи Джойнт во втором круге турнира WTA 250 в Мемфисе (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Лютова

Кристина в первом раунде встречалась с Екатериной Александровой, которая не смогла завершить матч из-за плохого самочувствия, спровоцированного жарой.

Лютова вела 7:6, 4:6, 5:4, когда Александрова отказалась от продолжения борьбы.

Это был первый матч Лютовой в карьере на уровне основного тура.

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Перед этим она прошла квалификацию из одного матча, в котором обыграла Марию Козыреву — 6:3, 2:6, 7:6.

Лютовой 16 лет, в текущей версии рейтинга она занимает 229-е место. Ранее в этом году Кристина выиграла три турнира ITF, благодаря чему дебютировала в топ-250.

Лютова выиграла 29 из 33 матчей в текущем сезоне.

Джойнт

Майя в первом круге одержала победу над 197-й ракеткой мира Уитни Осигве — 6:4, 6:1.

Это всего лишь четвертый случай в сезоне, когда австралийская теннисистка вышла во второй раунд.

Сейчас важно обратить внимание на ее баланс в текущем сезоне.

Джойнт провела 23 матча — и на этом отрезке у нее лишь шесть побед и 17 поражений.

Несмотря на столь удручающие результаты, она по-прежнему находится в топ-100. Эту неделю австралийка начала в статусе 76-й ракетки мира.

На прошлой неделе Джойнт не прошла второй круг на турнире в Праге, проиграв Терезе Валентовой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лютову в этом матче можно поставить за 2.10, победу Джойнт букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: совсем не удивимся, если юная россиянка преподнесет еще одну сенсацию. Учитывая колоссальный спад в игре Джойнт, такой поворот событий не станет чересчур большим сюрпризом.

2.10 Победа Лютовой Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Лютова — Джойнт принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Рекомендуемая ставка: победа Лютовой за 2.10.