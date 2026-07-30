Россиянка Анна Калинская сыграет против индонезийки Джанис Тьен во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Тьен
Джанис начала турнир с уверенной победы над словачкой Ребеккой Шрамковой — 6:4, 6:2.
Индонезийская теннисистка занимает 37-е место в текущей версии рейтинга WTA.
Однако тут важно уточнить, что Тьен продолжает оставаться в топ-40 во многом благодаря своим успехам во второй половине прошлого сезона.
Этот сезон 24-летняя индонезийка проводит чересчур неубедительно.
Достаточно посмотреть на ее баланс: Тьен выиграла лишь 14 из 33-х матчей. Ранее в этом году она прошла дальше второго круга только на турнире в Дубае.
Калинская
Анна в первом раунде одержала уверенную победу над Дарьей Касаткиной.
Вопреки ожиданиям, российская теннисистка обыграла представительницу Австралии в двух сетах — 6:4, 6:1.
Это был первый матч Калинской после Уимблдона.
На британском мэйджоре она прошла два раунда, после чего проиграла Белинде Бенчич.
Калинская выиграла 10 из 17-ти матчей на харде в текущем сезоне. Среди ее лучших результатов — четвертьфинал на «тысячнике» в Дохе.
Но ее главным успехом в этом году пока остается выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.
В прошлом году Калинская остановилась в шаге от победы на «пятисотнике» в Вашингтоне, проиграв в решающем матче Лейле Фернандес.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьен в этом матче можно поставить за 3.12, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: «Мне кажется, в этом году я чувствую себя лучше всего с точки зрения здоровья. Психологически тоже ощущаю себя очень хорошо. Я не чувствую себя выгоревшей», — сказала Анна после матча с Касаткиной.
Похоже, Калинская настроена как минимум повторить прошлогодний результат в столице США. Считаем, что она уверенно обыграет Тьен в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 1.95.