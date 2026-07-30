Австралийцы Алекс Де Минор и Круз Хьюитт встретятся во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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Де Минор

Алекс в первом раунде одержал победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 3:6, 6:3.

Это был первый матч австралийского теннисиста после Уимблдона, на котором он проиграл в четвертом круге проиграл итальянцу Флавио Коболли.

После матча с греком Де Минор подтвердил, что из-за недавней свадьбы с Кэти Боултер у него почти не было времени на подготовку к «пятисотнику» в Вашингтоне.

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Как известно, на этой неделе австралийцу надо защищать прошлогодний титул.

«После свадьбы времени на подготовку было совсем немного. Рад, что сумел найти способ победить в непростом матче. Красивого тенниса сегодня не получилось, но я сделал ровно столько, сколько было нужно для победы, и доволен этим», — сказал действующий чемпион турнира.

Лучшим результатом Де Минора на харде в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Роттердаме. Кроме того, в январе Алекс дошел до четвертьфинала на Australian Open.

Хьюитт

Круз тем временем преподнес одну из главных сенсацию первого круга.

Юный австралиец одержал уверенную победу над опытным американцем Маркосом Гироном — 6:3, 6:4.

Круз Хьюитт — сын бывшей первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта.

На этой неделе 17-летний австралиец впервые провел матч на уровне тура.

При этом Круз попал в основную сетку через квалификацию. В отборе его соперниками были Душан Лайович и Закари Свайда.

Хьюитт получил wild card для участия в квалификации «пятисотника» в столице США. Эту неделю он начал в статусе 612-й ракетки мира.

Среди главных успехов Хьюитта в этом году — выход в финал юниорского Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Де Минора не будет проблем в предстоящем матче. На победу Хьюитта можно поставить за 8.70.

Прогноз: да, вероятно, Де Минор уверенно обыграет 17-летнего соотечественника. Для Хьюитта этот матч будет чем-то вроде мастер-класса от соперника из топ-10.

2.06 Победа Де Минора + тотал геймов меньше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Де Минор — Хьюитт принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 18,5 за 2.06.