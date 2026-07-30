Чилиец Алехандро Табило сыграет против француза Теренса Атмана во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Атман
Теренс стал автором одной из главных сенсаций первого раунда.
Французский теннисист, вопреки ожиданиям, выиграл у Фрэнсиса Тиафо — 4:6, 6:3, 6:4.
Спрогнозировать такой исход было нелегко, учитывая результаты Атмана в этом году.
У француза пока отрицательный баланс — 13 побед и 20 поражений.
К тому же, в начале июня Атман проиграл Тиафо в первом раунде Уимблдона.
Но также стоит обратить внимание, что главные успехи Теренса в этом году связаны с хардом на открытых кортах. В первой половине сезона он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько и выиграл три матча на «Мастерсе» в Майами.
Табило
Алехандро в первом круге одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 7:6, 4:6, 6:4.
Чилийский теннисист вернулся в топ-30 по итогам первой половины сезона.
Это случилось во многом благодаря его успешным выступлениям на грунте. Табило дошел до финала на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро и до 1/8 финала на Ролан Гаррос.
При этом на харде у чилийца тоже положительный баланс — семь побед и пять поражений.
На твердом покрытии лучшим результатом Табило в этом году пока остается выход в третий раунд «Мастерса» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 1.81, победу Табило букмекеры предлагают за 1.99.
Прогноз: оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Француз и чилиец, вероятно, проведут затяжной, нервный матч. Здесь нельзя исключать сценарий с третьим счетом и как минимум с одним тай-брейком.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.