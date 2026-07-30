Шаповалов второй год подряд выйдет в полуфинал в Лос-Кабосе?

прогноз на матч 1/4 финала в Лос-Кабосе, ставка за 2.02

Канадец Денис Шаповалов сыграет против чеха Далибора Сврчины в четвертьфинале турнира ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 31 июля, начало — в 05:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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Шаповалов

Денис второй год подряд вышел в четвертьфинал в Лос-Кабосе.

Шаповалов — действующий чемпион мексиканского турнира. На этой неделе ему надо защищать 250 очков, без которых он может оказаться в конце первой сотни рейтинга.

В первом круге у канадского теннисиста был непростой матч против австралийца Ринки Хиджикаты — 2:6, 6:3, 6:2.

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Во втором раунде Шаповалов одержал уверенную победу над мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом — 6:3, 6:2.

Шаповалов выиграл два подряд матча впервые с середины апреля, когда он дошел до четвертьфинала на грунтовом «пятисотнике» в Мюнхене.

У Дениса отрицательный баланс в текущем сезоне — 11 побед и 15 поражений. Его лучшим результатом в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Далласе.

Сврчина

Далибор впервые в сезоне прошел два раунда на уровне основного тура.

В первом круге чешский теннисист одержал волевую победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 6:7, 7:6, 6:3.

Во втором матче его соперником был итальянец Лучано Дардери, который снялся из-за травмы уже после первых трех геймов.

Сврчина занимает 116-е место в текущей версии рейтинга ATP.

В этом году 23-летний чех провел 45 матчей (26 побед и 19 поражений). Большую часть из них он сыграл на «челленджерах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.39, победу Сврчины букмекеры предлагают за 2.98.

Прогноз: рискнем предположить, что Денис все-таки обыграет чеха и еще на шаг приблизится к защите титула. Это тот случай, когда ему действительно достался не самый опасный соперник.

2.02 Победа Шаповалова в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Шаповалов — Сврчина принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова в двух сетах за 2.02.