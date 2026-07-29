прогноз на матч второго круга турнира в Вашингтоне, ставка за 1.92

Американец Бен Шелтон сыграет против француза Юго Эмбера во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Эмбер

Юго в первом круге одержал победу над 381-й ракеткой мира Андресом Мартином — 6:2, 7:5.

Французский теннисист вернулся в топ-30 по итогам недавней серии турниров на траве. В столицу США он прибыл в статусе 29-й ракетки мира.

Эмбер не смог пройти первый круг на Уимблдоне, но зато перед этим он дошел до финала в Истборне и до полуфинала на «пятисотнике» в Лондоне.

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Эмбер выиграл 25 из 43 матчей в текущем сезоне.

На харде его лучшим результатом на открытых кортах пока остается выход в финал январского турнира в Аделаиде.

Шелтон

Бен в первом круге выиграл у 93-й ракетки мира Мартина Дамма.

Матч, как и ожидалось, получился нервным, Шелтону пришлось провести три сета — 6:4, 4:6, 6:4.

Шелтон третий год подряд выиграл хотя бы один матч на «пятисотнике» в столице США. При этом в 2024-м и 2025-м он дошел здесь до полуфинала.

В этом году Шелтон выиграл уже три турнира. В феврале он стал победителем «пятисотника» в Далласе, а в апреле взял титул на турнире категории ATP 500 в Мюнхене.

Кроме того, в середине июня 23-летний американец выиграл травяной турнир в Штутгарте.

На харде лучшим результатом Шелтона на открытых кортах пока остается выход в четвертьфинал Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 2.52, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: в январе Бен выиграл у Юго в первом круге Australian Open — 6:3, 7:6, 7:6. Несмотря на то, что американец тогда не отдал ни сета, матч получился сложным. Предстоящая встреча тоже станет серьезной проверкой для американского теннисиста.

1.92 Тотал геймов больше 25,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Эмбер — Шелтон принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.