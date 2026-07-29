Испанец Рафаэль Ходар сыграет против японца Кэя Нисикори во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 03:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
Ходар
Рафаэль в первом раунде выиграл у Артура Фиса.
Вопреки ожиданиям, испанский теннисист одержал уверенную победу над французом — 7:6, 6:3.
Это был первый матч Ходара после Уимблдона. На британском мэйджоре он прошел два раунда, после чего проиграл японцу Синтаро Мотидзуки.
Сомнения перед матчем с Фисом были связаны с тем, что пока ни у кого нет четкого понимания, способен ли Ходар демонстрировать свой лучший теннис на всех покрытиях, а не только на грунте.
Рафаэль закрепился в топ-30 во многом благодаря успешным выступлениям на глине (19 побед и четыре поражения). В апреле испанец выиграл турнир в Марракеше и дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала в Мадриде.
Кроме того, Ходар добрался до четвертьфинала в Риме и на Ролан Гаррос.
Нисикори
Кэй в первом круге одержал волевую победу над китайцем Цзюньчэном Шаном.
Японский теннисист неудачно сыграл на тай-брейке первого сета, но потом здорово провел и вторую партию, и третью — 6:7, 6:3, 6:4.
Нисикори выиграл матч на уровне основного тура впервые с мая 2025 года.
В этом году 36-летний японец сыграл пока лишь 11 матчей. На данном отрезке у него шесть побед и столько же поражений.
При этом предыдущие десять матчей Нисикори провел на «челленджерах».
Несколько месяцев назад Кэй сообщил, что этот сезон станет последним в его карьере.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.15, победу Нисикори букмекеры предлагают за 5.30.
Прогноз: Нисикори, похоже, удалось хорошо подготовиться к этому турниру, но мы все равно не верим, что он создаст интригу в предстоящем матче. Ходар, скорее всего, уверенно подтвердит статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: победа Ходара + тотал геймов меньше 20,5 за 2.03.