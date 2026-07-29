прогноз на матч второго круга турнира в Вашингтоне, ставка за 2.03

Испанец Рафаэль Ходар сыграет против японца Кэя Нисикори во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 03:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Ходар

Рафаэль в первом раунде выиграл у Артура Фиса.

Вопреки ожиданиям, испанский теннисист одержал уверенную победу над французом — 7:6, 6:3.

Это был первый матч Ходара после Уимблдона. На британском мэйджоре он прошел два раунда, после чего проиграл японцу Синтаро Мотидзуки.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Сомнения перед матчем с Фисом были связаны с тем, что пока ни у кого нет четкого понимания, способен ли Ходар демонстрировать свой лучший теннис на всех покрытиях, а не только на грунте.

Рафаэль закрепился в топ-30 во многом благодаря успешным выступлениям на глине (19 побед и четыре поражения). В апреле испанец выиграл турнир в Марракеше и дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала в Мадриде.

Кроме того, Ходар добрался до четвертьфинала в Риме и на Ролан Гаррос.

Нисикори

Кэй в первом круге одержал волевую победу над китайцем Цзюньчэном Шаном.

Японский теннисист неудачно сыграл на тай-брейке первого сета, но потом здорово провел и вторую партию, и третью — 6:7, 6:3, 6:4.

Нисикори выиграл матч на уровне основного тура впервые с мая 2025 года.

В этом году 36-летний японец сыграл пока лишь 11 матчей. На данном отрезке у него шесть побед и столько же поражений.

При этом предыдущие десять матчей Нисикори провел на «челленджерах».

Несколько месяцев назад Кэй сообщил, что этот сезон станет последним в его карьере.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.15, победу Нисикори букмекеры предлагают за 5.30.

Прогноз: Нисикори, похоже, удалось хорошо подготовиться к этому турниру, но мы все равно не верим, что он создаст интригу в предстоящем матче. Ходар, скорее всего, уверенно подтвердит статус фаворита.

2.03 Победа Ходара + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Ходар — Нисикори принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Ходара + тотал геймов меньше 20,5 за 2.03.