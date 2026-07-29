Сможет ли Самсонова выйти в четвертьфинал «пятисотника» в Вашингтоне?

прогноз на матч первого круга турнир в Вашингтоне, ставка за 1.96

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против китаянки Синьюй Ван во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Ван

Синьюй в первом раунде одержала победу над 17-летней американкой Джульеттой Парехой — 7:6, 6:3.

Это был первый матч китайской теннисистки после поражения от Белинды Бенчич во втором круге Уимблдона.

Ван занимает 42-е место в текущей версии рейтинга WTA.

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В этом году Ван провела 37 матчей. На этом отрезке у нее 20 побед и 17 поражений.

Конкретно на харде (на открытых кортах) у нее тоже положительный баланс — 10 побед и семь поражений.

Именно с этим покрытием связаны главные успехи китаянки в этом сезоне. В начале года она дошла до финала в Окленде, выиграла три матча на Australian Open и добралась до четвертьфинала в Клуж-Напоке (Румыния).

Самсонова

Людмила преподнесла одну из главных сенсаций первого круга, обыграв чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз.

Российская теннисистка одержала волевую победу над американкой — 3:6, 6:4, 6:4.

На фоне ее результатов в текущем сезоне камбэк в матче против Киз действительно стал сюрпризом.

У Самсоновой на данный момент просто ужасный баланс. В этом году она одержала лишь 11 побед и потерпела 17 поражений.

На харде у нее тоже отрицательный баланс — пять побед и восемь поражений.

Ранее в этом году Самсонова смогла выиграть больше одного матча только на трех турнирах.

Самсонова выигрывала турнир в Вашингтоне в 2022 году. В 2023-м она дошла здесь до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван в этом матче можно поставить за 2.52, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: Самсонова выиграла два из трех матчей против Ван. Однако их предыдущая встреча, состоявшаяся в июне 2025-го на траве в Берлине, завершилась победой китаянки со счетом 6:4, 6:1.

Несмотря на то, что Людмила бодро начала неделю, обыграла сильную соперницу, все равно не уверены, что она сделает то же самое и в предстоящем матче.

1.96 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Ван — Самсонова принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.