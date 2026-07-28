прогноз на матч второго круга турнира в Мемфисе, ставка за 1.92

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против колумбийке Камиле Осорио во втором круге турнира WTA 250 в Мемфисе (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Осорио

Камила в первом раунде одержала победу над австралийкой Сторм Хантер — 7:5, 7:5.

Это был ее первый матч после поражения от Линды Носковой во втором круге Уимблдона. Интересно, что колумбийке удалось взять сет в игре против чешки, которая в итоге и стала чемпионкой британского мэйджора.

Осорио проводит эту неделю в статусе 56-й ракетки мира.

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Осорио выиграла 24 из 39-ти матчей в текущем сезоне.

И тут важно уточнить, что у Камилы есть достойные результаты не только на грунте, но и на харде.

В начале года Осорио выиграла турнир WTA 125 в Маниле, а также прошла два раунда на «тысячнике» в Дохе и добралась до третьего круга в Индиан-Уэллс.

Захарова

Анастасия в первом круге одержала уверенную победу над Линдой Фрухвиртовой.

Россиянка обыграла чешскую теннисистку в двух сетах — 7:6, 6:1.

Этот матч подтвердил, что хард был и остается тем покрытием, на котором Захаровой легче всего демонстрировать свой лучший теннис.

В отличие от грунта и травы, на харде у нее положительный баланс — 19 побед и 10 поражений.

Весной Захарова дошла до четвертьфинала на турнире в Остине и выиграла два матча на «тысячнике» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осорио в этом матче можно поставить за 1.46, победу Захаровой букмекеры предлагают за 2.70.

Прогноз: Анастасия проиграла два предыдущих матча против колумбийки — в 2024-м она уступила Камиле на траве в Бирмингеме, а этой весной на грунте в Мадриде. При этом вторая встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу соперницы.

Вероятно, в предстоящем матче Захарова возьмет больше трех геймов, но мы не уверены, что ей удастся избежать третьего подряд поражения от Осорио.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Осорио — Захарова принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.