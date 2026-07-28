Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Вукич
Александр в первом раунде спокойно обыграл Закари Свайду.
Вопреки ожиданиям, австралийский теннисист отдал американцу лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.
С учетом квалификации Вукич провел уже три матча на «пятисотнике» в столице США.
В отборочных матчах австралиец уверенно победил тунисского теннисиста Азиза Дугаза и Алекса Болта.
Победная серия 30-летнего теннисиста теперь составляет восемь матчей. Ранее в июле он выиграл «челленджер» в Гранби (Канада).
При этом у Вукича пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 20 побед и 21 поражение.
Лучшим результатом Александра в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде.
Музетти
Лоренцо в первом круге встречался с Маттео Арнальди, который не смог завершить матч.
Музетти вел 6:0, 3:1, когда соперник принял решение отказаться от продолжения борьбы.
Это был первый матч Музетти после очередной травмы. В начале мая итальянский теннисист получил повреждение прямой мышцы бедра.
Именно по этой причине Лоренцо пропустил Ролан Гаррос и серию турниров на траве, в том числе Уимблдон.
Кроме того, Музетти не играл несколько месяцев в начале сезона из-за травмы, которую он получил во время матча с Новаком Джоковичем в четвертьфинале Australian Open.
В этом году итальянец провел пока лишь 21 матч. На этом отрезке у него 14 побед и семь поражений.
В прошлом году Музетти не прошел второй круг в Вашингтоне, проиграв британцу Кэмерону Норри.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 3.12, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: пусть не всё, но многое здесь точно будет зависеть от Музетти и его состояния. Но при этом мы также убеждены, что Вукич вполне способен избежать поражения с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.