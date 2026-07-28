прогноз на матч второго круга турнира в Вашингтоне, ставка за 1.95

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Вукич

Александр в первом раунде спокойно обыграл Закари Свайду.

Вопреки ожиданиям, австралийский теннисист отдал американцу лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.

С учетом квалификации Вукич провел уже три матча на «пятисотнике» в столице США.

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В отборочных матчах австралиец уверенно победил тунисского теннисиста Азиза Дугаза и Алекса Болта.

Победная серия 30-летнего теннисиста теперь составляет восемь матчей. Ранее в июле он выиграл «челленджер» в Гранби (Канада).

При этом у Вукича пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 20 побед и 21 поражение.

Лучшим результатом Александра в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

Музетти

Лоренцо в первом круге встречался с Маттео Арнальди, который не смог завершить матч.

Музетти вел 6:0, 3:1, когда соперник принял решение отказаться от продолжения борьбы.

Это был первый матч Музетти после очередной травмы. В начале мая итальянский теннисист получил повреждение прямой мышцы бедра.

Именно по этой причине Лоренцо пропустил Ролан Гаррос и серию турниров на траве, в том числе Уимблдон.

Кроме того, Музетти не играл несколько месяцев в начале сезона из-за травмы, которую он получил во время матча с Новаком Джоковичем в четвертьфинале Australian Open.

В этом году итальянец провел пока лишь 21 матч. На этом отрезке у него 14 побед и семь поражений.

В прошлом году Музетти не прошел второй круг в Вашингтоне, проиграв британцу Кэмерону Норри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 3.12, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: пусть не всё, но многое здесь точно будет зависеть от Музетти и его состояния. Но при этом мы также убеждены, что Вукич вполне способен избежать поражения с разгромным счетом.

1.95 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Вукич — Музетти принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.