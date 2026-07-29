Сможет ли Осака выиграть у Крюгер?

прогноз на матч первого круга турнир в Вашингтоне, ставка за 1.96

Японка Наоми Осака сыграет против американки Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 01:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Крюгер

У Эшлин в первом раунде был непростой матч против Кэти Боултер.

Американская теннисистка одержала волевую победу над британкой 3:6, 6:2, 6:2.

Это был первый матч Крюгер после успешных выступлений на травяных турнирах.

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Крюгер прошла квалификацию и выиграла три матча в основной сетке Уимблдона, стала чемпионкой турнира WTA 125 в Илкли и дошла до полуфинала в Бирмингеме.

Благодаря этим результатам Крюгер вернулась в топ-70. Эту неделю она проводит в статусе 67-й ракетки мира.

Конкретно на харде американка выиграла семь из 14-ти матчей. Ее лучшим результатом сезона на этом покрытии пока остается выход в полуфинал турнира в Остине.

Осака

Наоми попала в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Японская теннисистка готовится провести первый матч после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.

Кроме того, перед британским мэйджором Осака добралась до финала на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.

Осака провела 28 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 20 побед и восемь поражений.

На харде японка выиграла пять из восьми матчей.

В прошлом году Осака не смогла пройти второй круг в Вашингтоне, проиграв британке Эмме Радукану.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крюгер в этом матче можно поставить за 3.18, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: сложно сказать, сколько времени понадобится Осаке, прежде чем она начнет показывать свой лучший теннис после смены покрытия. Поэтому оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Также стоит добавить, что два года назад Наоми проиграла Эшлин на харде в Цинциннати со счетом 3:6, 6:2, 3:6.

1.96 Тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Крюгер — Осака принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.