прогноз на матч первого круга турнир в Вашингтоне, ставка за 1.92

Филиппинка Александра Эала сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Фернандес

Лейла — действующая чемпионка «пятисотника» в Вашингтоне.

Защиту титула канадская теннисистка начала с уверенной победы над Магдой Линетт — 6:1, 6:4.

Фернандес неубедительно проводит сезон, но при этом по-прежнему находится в топ-35.

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Эту неделю она проводит в статусе 34-й ракетки мира.

У Лейлы пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 19 поражений. Конкретно на харде она выиграла лишь четыре из 12-ти матчей.

Интересно также, что ранее в этом сезоне Фернандес выигрывала больше одного матча только на грунтовых турнирах. Ее главным успехом в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде.

Эала

Александра в первом раунде одержала волевую победу над бывшей четвертой ракеткой мира китаянкой Циньвэнь Чжэн.

Филиппинская теннисистка неудачно провела первый сет, но камбэк получился весьма эффектным — 4:6, 6:4, 6:1.

Это был первый матч Эалы после Уимблдона, на котором она дошла до 1/8 финала. В третьем круге британского мэйджора Алекс одержала победу над полькой Игой Свентек.

Также заслуживает внимание выступление Эалы в Берлине. На немецком «пятисотнике» она обыграла Елену Рыбакину и Элину Свитолину.

Эала провела 50 матчей в этом году. На этом отрезке у нее 32 победы и 18 поражений.

На харде у Александры тоже положительный баланс — 16 побед и восемь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 2.07, победу Эалы букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: Эала в матче против Чжэн снова показала не только классный теннис, но и характер, сумев выбраться из непростой ситуации. Несмотря на это, считаем, что сейчас оптимальной будет ставка без учета исхода. Фернандес все-таки тоже максимально мотивирована. К тому же, весной Алекс уступила Лейле на грунте в Штутгарте со счетом 1:6, 4:6.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Фернандес — Эала принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.