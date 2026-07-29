Чех Якуб Меншик сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.
Накашима
Брэндон четвертый год подряд прошел хотя бы раунд на «пятисотнике» в столице США.
Лучшим результатом американца на этом турнире пока остается прошлогодний выход в 1/4 финала.
Текущий турнир Накашима начал с уверенной победы над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:3, 6:4.
Накашима проводит эту неделю в статусе 33-й ракетки мира.
В текущем сезоне 24-летний теннисист провел пока лишь 34 матча. На данном отрезке у него 20 побед и 14 поражений.
На харде Накашима выиграл 11 из 17 матчей на открытых кортах. В начале года он дошел до финала в Брисбене и до полуфинала на «пятисотнике» в Акапулько.
Меншик
Якуб в первом круге одержал победу над Закари Свайдой.
Матч получился не таким простым, как ожидалось, чеху пришлось провести три против американского теннисиста — 6:2, 6:7, 6:3.
После успешного выступления на Ролан Гаррос, на котором он дошел до полуфинала, Меншик провел пока лишь четыре официальных матча.
На «пятисотнике» в Лондоне 20-летний чех проиграл в первом круге Адриану Маннарино, а на Уимблдоне уступил во втором раунде Григору Димитрову.
Но сейчас стоит также обратить внимание, что в первой половине сезона Меншик выиграл 16 из 22 матчей на харде. Якуб стал чемпионом турнира в Окленде и дошел до полуфинала в Дохе. При этом на «пятисотнике» в столице Катара он обыграл Янника Синнера.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.11, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: Меншик выиграл два предыдущих матча против Накашимы. Еще в начале 2024-го чех победил американца на харде в Канберре и в квалификации Australian Open. Несмотря на это, мы не уверены, что Якуб снова обыграет Брэндона.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.