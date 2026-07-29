прогноз на матч второго круга турнира в Вашингтоне, ставка за 1.94

Чех Якуб Меншик сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 30 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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Накашима

Брэндон четвертый год подряд прошел хотя бы раунд на «пятисотнике» в столице США.

Лучшим результатом американца на этом турнире пока остается прошлогодний выход в 1/4 финала.

Текущий турнир Накашима начал с уверенной победы над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:3, 6:4.

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Накашима проводит эту неделю в статусе 33-й ракетки мира.

В текущем сезоне 24-летний теннисист провел пока лишь 34 матча. На данном отрезке у него 20 побед и 14 поражений.

На харде Накашима выиграл 11 из 17 матчей на открытых кортах. В начале года он дошел до финала в Брисбене и до полуфинала на «пятисотнике» в Акапулько.

Меншик

Якуб в первом круге одержал победу над Закари Свайдой.

Матч получился не таким простым, как ожидалось, чеху пришлось провести три против американского теннисиста — 6:2, 6:7, 6:3.

После успешного выступления на Ролан Гаррос, на котором он дошел до полуфинала, Меншик провел пока лишь четыре официальных матча.

На «пятисотнике» в Лондоне 20-летний чех проиграл в первом круге Адриану Маннарино, а на Уимблдоне уступил во втором раунде Григору Димитрову.

Но сейчас стоит также обратить внимание, что в первой половине сезона Меншик выиграл 16 из 22 матчей на харде. Якуб стал чемпионом турнира в Окленде и дошел до полуфинала в Дохе. При этом на «пятисотнике» в столице Катара он обыграл Янника Синнера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.11, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: Меншик выиграл два предыдущих матча против Накашимы. Еще в начале 2024-го чех победил американца на харде в Канберре и в квалификации Australian Open. Несмотря на это, мы не уверены, что Якуб снова обыграет Брэндона.

1.94 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Накашима — Меншик принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.