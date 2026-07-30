Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против испанца Рафаэля Ходара в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Ходар

Рафаэль впервые в карьере вышел в четвертьфинал на харде на уровне основного тура.

В первом раунде испанский теннисист выиграл у Артура Фиса.

Вопреки ожиданиям, он одержал уверенную победу над французом — 7:6, 6:3.

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Во втором круге Ходар разгромил бывшую четвертую ракетку мира японца Кэя Нисикори — 6:3, 6:2.

Ходар выиграл 41 из 53 матчей в текущем сезоне.

19-летний испанец закрепился в топ-30 во многом благодаря успешным выступлениям на грунте. В апреле он выиграл турнир в Марракеше, дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

Кроме того, Ходар добрался до четвертьфинала на «тысячнике» в Риме и на Ролан Гаррос.

Музетти

Лоренцо в первом круге встречался с Маттео Арнальди, который не смог завершить матч.

Музетти вел 6:0, 3:1, когда соперник принял решение отказаться от продолжения борьбы.

Зато во втором раунде у него был непростой матч против Александра Вукича.

Итальянцу понадобился дополнительный сет в игре с австралийским теннисистом — 6:3, 5:6, 6:3.

Музетти проводит первый турнир после очередной травмы. В начале мая он получил повреждение прямой мышцы бедра, из-за пропустил Ролан Гаррос и серию турниров на траве, в том числе Уимблдон.

В этом году Музетти провел пока лишь 22 матча. На этом отрезке у него 15 побед и семь поражений.

Но также стоит обратить внимание, что Лоренцо выиграл девять из 12-ти матчей на харде в этом году. В январе он дошел до финала в Гонконге и до четвертьфинала на Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.48, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.64.

Прогноз: всего лишь за семь месяцев Ходар превратился из ноунейма в одного из самых опасных и дерзких игроков тура. Вероятно, Музетти тоже не сможет остановить талантливого испанца.

2.08 Победа Ходара + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Ходар — Музетти позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Ходара + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.