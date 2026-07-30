Сможет ли Захарова выйти в полуфинал в Мемфисе?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Мемфисе, ставка за 1.92

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа в четвертьфинале турнира в Мемфисе (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Захарова

Анастасия второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне основного тура.

В марте российская теннисистка не смогла пройти эту стадию на турнире в Остине, проиграв Ланлане Тараруди.

В первом круге текущего турнира Захарова одержала уверенную победу над Линдой Фрухвиртовой — 7:6, 6:1.

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Во втором раунде 24-летняя теннисистка, несмотря на все опасения, выиграла у колумбийки Камилы Осорио — 6:4, 6:3.

В отличие от грунта и травы, на харде у Анастасии положительный баланс — 20 побед и 10 поражений.

Но также стоит обратить внимание, что в этом году она пока ни разу не выигрывала на турнирах WTA больше двух матчей подряд.

Сарасуа

Рената тоже уверенно преодолела первые раунды. Как и Захарова, она пока не проиграла ни одного сета.

В стартовом матче мексиканская теннисистка преподнесла сенсацию, обыграв американку Маккартни Кесслер — 6:4, 6:1.

Во втором круге Сарасуа одержала победу над немкой Татьяной Марией — 6:4, 6:4.

Сарасуа выиграла 25 из 48 матчей в текущем сезоне.

В этом году Рената пока ни разу не выигрывала больше двух матчей на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 1.63, победу Сарасуа букмекеры предлагают за 2.27.

Прогноз: несмотря на то, что Захарова убедительно провела два предыдущих матча, все равно считаем, что оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Проблема в том, что Сарасуа тоже здорово играла в первых раундах.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Захарова — Сарасуа принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.