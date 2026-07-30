Россиянка Анастасия Захарова сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа в четвертьфинале турнира в Мемфисе (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Захарова
Анастасия второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне основного тура.
В марте российская теннисистка не смогла пройти эту стадию на турнире в Остине, проиграв Ланлане Тараруди.
В первом круге текущего турнира Захарова одержала уверенную победу над Линдой Фрухвиртовой — 7:6, 6:1.
Во втором раунде 24-летняя теннисистка, несмотря на все опасения, выиграла у колумбийки Камилы Осорио — 6:4, 6:3.
В отличие от грунта и травы, на харде у Анастасии положительный баланс — 20 побед и 10 поражений.
Но также стоит обратить внимание, что в этом году она пока ни разу не выигрывала на турнирах WTA больше двух матчей подряд.
Сарасуа
Рената тоже уверенно преодолела первые раунды. Как и Захарова, она пока не проиграла ни одного сета.
В стартовом матче мексиканская теннисистка преподнесла сенсацию, обыграв американку Маккартни Кесслер — 6:4, 6:1.
Во втором круге Сарасуа одержала победу над немкой Татьяной Марией — 6:4, 6:4.
Сарасуа выиграла 25 из 48 матчей в текущем сезоне.
В этом году Рената пока ни разу не выигрывала больше двух матчей на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 1.63, победу Сарасуа букмекеры предлагают за 2.27.
Прогноз: несмотря на то, что Захарова убедительно провела два предыдущих матча, все равно считаем, что оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Проблема в том, что Сарасуа тоже здорово играла в первых раундах.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.