прогноз на матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне, ставка за 2.03

Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 19:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Пегула

Джессика попала в число первых четырех сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче американская теннисистка отдала сет польке Магдалене Френх, но камбэк получился чересчур эффектным — 3:6, 6:3, 6:0.

Пегула проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.

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Перед британским мэйджором 32-летняя американка добралась до финала на «пятисотнике» в Берлине.

Пегула выиграла 36 из 45-ти матчей в этом году. Конкретно на харде у нее 20 побед в 24-х матчах.

В начале года Джессика дошла до полуфинала на Australian Open и выиграла «тысячник» в Дубае.

Калинская

Анна второй год подряд вышла в четвертьфинал «пятисотника» в столице США.

В прошлом сезона она обыграла на этой стадии датчанку Клару Таусон и в итоге добралась до финала.

В первом раунде текущего турнира Калинская одержала уверенную победу над Дарьей Касаткиной.

Вопреки ожиданиям, она обыграла представительницу Австралии в двух сетах — 6:4, 6:1.

Во втором круге у Калинской был тяжелейший матч против Джанис Тьен — 1:6, 6:4, 7:6. В решающем сете индонезийка не реализовала два матчбола.

Калинская проиграла шесть предыдущих четвертьфиналов на уровне основного тура. Ранее в этом году она не прошла эту стадию в Дохе, Чарлстоне и на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.32, победу Калинской букмекеры предлагают за 3.36.

Прогноз: Анна выиграла только один из пяти матчей против Джессики.

При этом во всех случаях они провели по три сета. В начале года Калинская проиграла Пегуле на харде в Брисбене со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча — Калинская навяжет борьбу, но снова проиграет.

2.03 Победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Пегула — Калинская принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 за 2.03.