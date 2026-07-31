прогноз на матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне, ставка за 1.92

Японка Наоми Осака сыграет против итальянки Элизабетты Коччаретто в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 21:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Коччаретто

Элизабетта в первом раунде одержала волевую победу над датчанкой Кларой Таусон — 4:6, 7:6, 7:6.

Во втором круге итальянская теннисистка выиграла у американки Эммы Наварро — 6:3, 4:6, 6:3.

Коччаретто третий раз в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне основного тура.

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В январе 25-летняя итальянка выиграла турнир WTA 250 в австралийском Хобарте. В финале ее соперницей была Ива Йович.

В феврале Коччаретто дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дохе. Во втором круге она обыграла Кори Гауфф.

Коччаретто занимает 71-е место в текущей версии рейтинга WTA.

Осака

Наоми попала в число первых четырех сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче японская теннисистка встречалась с Эшлин Крюгер, которая не смогла завершить встречу.

Осака вела 6:3, 3:1, когда американка отказалась от продолжения борьбы.

Осака проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.

Кроме того, перед британским мэйджором экс-первая ракетка мира добралась до финала на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.

Осака провела 29 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 21 победа и восемь поражений. На харде японка выиграла шесть из девяти матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коччаретто в этом матче можно поставить за 5.65, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: Коччаретто, безусловно, будет нелегко, но при это мы считаем, что здесь не настолько всё очевидно. Итальянка вполне способна навязать борьбу и как минимум избежать поражения с разгромным счетом.

1.92 Тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Коччаретто — Осака принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.