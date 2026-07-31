Японка Наоми Осака сыграет против итальянки Элизабетты Коччаретто в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 21:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Коччаретто
Элизабетта в первом раунде одержала волевую победу над датчанкой Кларой Таусон — 4:6, 7:6, 7:6.
Во втором круге итальянская теннисистка выиграла у американки Эммы Наварро — 6:3, 4:6, 6:3.
Коччаретто третий раз в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне основного тура.
В январе 25-летняя итальянка выиграла турнир WTA 250 в австралийском Хобарте. В финале ее соперницей была Ива Йович.
В феврале Коччаретто дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дохе. Во втором круге она обыграла Кори Гауфф.
Коччаретто занимает 71-е место в текущей версии рейтинга WTA.
Осака
Наоми попала в число первых четырех сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче японская теннисистка встречалась с Эшлин Крюгер, которая не смогла завершить встречу.
Осака вела 6:3, 3:1, когда американка отказалась от продолжения борьбы.
Осака проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.
Кроме того, перед британским мэйджором экс-первая ракетка мира добралась до финала на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.
Осака провела 29 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 21 победа и восемь поражений. На харде японка выиграла шесть из девяти матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коччаретто в этом матче можно поставить за 5.65, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: Коччаретто, безусловно, будет нелегко, но при это мы считаем, что здесь не настолько всё очевидно. Итальянка вполне способна навязать борьбу и как минимум избежать поражения с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.