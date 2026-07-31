Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Брэндона Накашимы в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.49.
Де Минор
Алекс второй год подряд вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Вашингтоне.
Де Минор — действующий чемпион турнира в столице США. В прошлом сезоне его соперником по 1/4 финала тоже был Брэндон Накашима.
В первом раунде текущего турнира австралиец одержал победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 3:6, 6:3.
Это был его первый матч после Уимблдона, на котором он проиграл в четвертом круге проиграл итальянцу Флавио Коболли.
Во втором круге Де Минор, как и ожидалось, спокойно обыграл 17-летнего Круза Хьюитта — 6:2, 6:3.
Лучшим результатом Де Минора на харде в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Роттердаме. Кроме того, в январе Алекс дошел до четвертьфинала на Australian Open.
Накашима
Брэндон начал турнир с уверенной победы над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:3, 6:4.
Во втором круге американский теннисист остановил Якуба Меншика.
Накашима обыграл чешского теннисиста в непростом трехсетовом матче — 7:6, 3:6, 6:4.
Накашима четвертый раз в сезоне вышел в четвертьфинал. И тут важно добавить, что в Брисбене, Акапулько и Лондоне он прошел эту стадию.
В текущем сезоне 24-летний теннисист провел пока лишь 35 матчей. На данном отрезке у него 21 победа и 14 поражений.
На харде Накашима выиграл 12 из 18 матчей на открытых кортах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.53, победу Накашимы букмекеры предлагают за 2.49.
Прогноз: в прошлом году Де Минор выиграл у Накашимы в четвертьфинале вашингтонского «пятисотника» со счетом 6:4, 6:4.
Однако с тех пор американец уже успел взять реванш. В июне он обыграл австралийца на траве в Лондоне со счетом 7:5, 6:3.
В общем, считаем, что Накашима снова станет серьезным препятствием для первой ракетки Австралии.
Рекомендуемая ставка: победа Накашимы за 2.49.