Украинка Элина Свитолина сыграет против филиппинки Александры Эалы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 1 августа, начало — в 01:30. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.
Эала
Александра в первом раунде одержала волевую победу над бывшей четвертой ракеткой мира китаянкой Циньвэнь Чжэн.
Филиппинская теннисистка неудачно провела первый сет, но камбэк получился весьма эффектным — 4:6, 6:4, 6:1.
Во втором круге Эала выиграла у прошлогодней чемпионки вашингтонского «пятисотника» Лейлы Фернандес — 6:2, 7:6. Во втором сете Алекс отыгралась со счета 1:5.
Эала провела 51 матч в этом году. На этом отрезке у нее 33 победы и 18 поражений.
На харде у 21-летний филиппинки тоже положительный баланс — 17 побед и восемь поражений.
Среди ее лучших результатов на этом покрытии — полуфинал в Окленде и четвертьфинал на «тысячнике» в Дубае.
Свитолина
Элина попала в число первых четырех сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче украинская теннисистка одержала победу над представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой — 7:6, 6:4.
Свитолина проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она сенсационно проиграла Дарье Снигур в стартовом матче.
Но при этом у нее по-прежнему внушительный баланс — 37 побед и 10 поражений.
На харде 31-летняя украинка выиграла 21 из 26 матчей.
В первой половине сезона Элина выиграла турнир в Окленде, дошла до полуфинала на Australian Open, до финала на «тысячнике» в Дубае и до полуфинала в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 2.70, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: в июне Элина проиграла Алекс на траве в Берлине 3:6, 4:6. Украинка тогда пожаловалась на усталость, которая и стала главной причиной поражения от филиппинки.
Скорее всего, Свитолина возьмет реванш, но мы не уверены, что ей хватит двух сетов для победы на Эалой.
Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной + тотал геймов больше 18,5 за 2.13.