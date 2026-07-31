прогноз на матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне, ставка за 2.13

Украинка Элина Свитолина сыграет против филиппинки Александры Эалы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 1 августа, начало — в 01:30. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

Эала

Александра в первом раунде одержала волевую победу над бывшей четвертой ракеткой мира китаянкой Циньвэнь Чжэн.

Филиппинская теннисистка неудачно провела первый сет, но камбэк получился весьма эффектным — 4:6, 6:4, 6:1.

Во втором круге Эала выиграла у прошлогодней чемпионки вашингтонского «пятисотника» Лейлы Фернандес — 6:2, 7:6. Во втором сете Алекс отыгралась со счета 1:5.

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Эала провела 51 матч в этом году. На этом отрезке у нее 33 победы и 18 поражений.

На харде у 21-летний филиппинки тоже положительный баланс — 17 побед и восемь поражений.

Среди ее лучших результатов на этом покрытии — полуфинал в Окленде и четвертьфинал на «тысячнике» в Дубае.

Свитолина

Элина попала в число первых четырех сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче украинская теннисистка одержала победу над представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой — 7:6, 6:4.

Свитолина проводит первый турнир после Уимблдона, на котором она сенсационно проиграла Дарье Снигур в стартовом матче.

Но при этом у нее по-прежнему внушительный баланс — 37 побед и 10 поражений.

На харде 31-летняя украинка выиграла 21 из 26 матчей.

В первой половине сезона Элина выиграла турнир в Окленде, дошла до полуфинала на Australian Open, до финала на «тысячнике» в Дубае и до полуфинала в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 2.70, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: в июне Элина проиграла Алекс на траве в Берлине 3:6, 4:6. Украинка тогда пожаловалась на усталость, которая и стала главной причиной поражения от филиппинки.

Скорее всего, Свитолина возьмет реванш, но мы не уверены, что ей хватит двух сетов для победы на Эалой.

2.13 Победа Свитолиной + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Эала — Свитолина позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной + тотал геймов больше 18,5 за 2.13.