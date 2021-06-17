Расклады Евро-2020: группы A и B

Лидеры группы A, разбитые турки и сумасшедшая интрига в квартете B. На что стоит обратить внимание прямо сейчас?

Группа A

1. Италия

Лоренцо Инсинье globallookpress.com

В двух турах «Скуадра Адзурра» набрала 6 очков и заслуженно возглавила таблицу группы A. Во второй игре итальянцы разнесли Швейцарию (3:0) и оформили десятый сухой матч кряду.

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Подопечные Роберто Манчини обеспечили себе выход в плей-офф. Но на итоговое место повлияет встреча с Уэльсом. Хотя бы одно очко оставляет Италию лидером. Первый клуб группы A зарубится со второй сборной квартета C.

2. Уэльс

Гарет Бэйл globallookpress.com

Валлийцы во второй игре на Евро прибили Турцию (2:0) и одержали первую победу на этом турнире. В квартете A Уэльс закрепил за собой вторую позицию с 4 баллами, оторвавшись от Швейцарии на 3 пункта.

Если команда Роба Пейджа заработает хотя бы одно очко, она точно останется второй. В случае поражения, шансы на второе место также могут сохраниться из-за лучшей разницы голов. Тогда Уэльс попадет на вторую сборную квартета B.

3. Швейцария

Джердан Шакири globallookpress.com

В двух поединках на чемпионате Швейцария одержала всего 1 балл, из-за чего застряла на третьем месте, отстав от второго Уэльса на 3 очка. Но расстояние между Турцией, с которой швейцарцам играть в заключительном туре, составляет 1 пункт.

Таблица группы A LiveSport.Ru

Победа Швейцарии над турками не особо поможет в споре за вторую строчку, так как команде Владимира Петковича нужно тащить встречу минимум с форой в 6 мячей. Зато у швейцарцев есть хорошие шансы поправить рейтинг третьих сборных. Третий коллектив группы A может попасть на победителя группы B, E или F.

4. Турция

Сборная Турции globallookpress.com

После двух матчей турецкая сборная осталась без очков. В таблице она находится на последнем месте, поэтому в заключительном раунде группового этапа подопечным Шенола Гюнеша нужна только победа над Швейцарией. Удачный результат в Баку позволит Турции занять третью позицию.

Группа B

1. Бельгия

Ян Вертонген globallookpress.com

Команда Роберта Мартинеса успела провести пока одну встречу, но с тремя баллами в резерве она по-прежнему лидирует из-за солидной разницы голов — 3:0. Благодаря крупной победе над Россией, она опережает других конкурентов по этому гандикапу.

Календарь и таблица Евро-2020

Сейчас Бельгия готовится к матчу с датчанами. Очередные три очка гарантируют путевку в плей-офф, а сами «дьяволы» останутся первыми, да и ничейка не сдвинет бельгийцев с лидерской позиции.

2. Россия

Артем Дзюба globallookpress.com

Потеря очков во втором туре была недопустимой, но, к счастью, Россия вытащила игру с Финляндией (1:0) и набрала первые баллы. С тремя очками она идет второй, опережая «филинов» по результатам личной встречи. От Бельгии она отстает по такому же критерию.

В третьем туре команда Станислава Черчесова будет противостоять мотивированной Дании. Хотя бы один балл и любая потеря очков Финляндии в игре с Бельгией гарантируют второе место. Вторая сборная группы B в 1/8 встретился со вторым коллективом группы A.

3. Финляндия

Сборная Финляндии globallookpress.com

В паре матчей на Евро-2020 Финляндия по разу победила и проиграла. С тремя баллами она находится на третьем месте, отставая от двух других сборных по разнице голов и очным встречам.

Таблица группы B LiveSport.Ru

Третий тур для команды Маркку Канервы обещает быть самым тяжелым. В игре с Бельгией финны могут остаться без очков, поэтому в следующих встречах они болеют за потери баллов датчан, что позволит Финляндии остаться в тройке и рассчитывать на позицию в топ-4 рейтинга третьих сборных.

4. Дания

Симон Кьер globallookpress.com

После трагедии в Копенгагене Дания доиграла встречу и слилась Финляндии. В группе B она единственная осталась без набранных баллов.

Во втором туре команда Каспера Хьюлманда будет противостоять Бельгии. Идеальнейший вариант — победа, которая перевернет вообще все. Тогда у каждой сборной будет по три очка, а на положение в таблице повлияют результаты личных встреч и разница мячей.

Ничья же в поединке с бельгийцами вынудит Данию рвать и метать в третьем туре, а также надеяться на поражение Финляндии. В такой ситуации коллектив Хьюлманда способен выбиться на вторую строчку.