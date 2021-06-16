Короче, Евро. 16-17 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

16 июня

Минувший игровой день вышел весьма увлекательным. Как бы там ни было, обошлось без сенсаций. От слова совсем. Команда Станислава Черчесова, к нашей всеобщей радости, добыла первые очки (причем сразу три) в матче с финнами (победа 1:0).

Викторией завершил свой матч и Уэльс, взяв верх над Турцией 2:0. В воротах турок побывало два сухих мяча, причем оба — с передач Гарета Бэйла. А вот самолично лидер валлийцев забить не смог: не реализовал пенальти.

Все прогнозы на Евро-2020

Верны и себе и одни из главных фаворитов турнира итальянцы. Команда Роберто Манчини после разгрома, учиненного Турции, не собирается сбавлять оборотов. На сей раз были столь же уверенно обыграны швейцарцы (3:0), дубль в ворота которых оформил Мануэль Локателли. Плей-офф у «Скуадры Адзурры» в кармане!

17 июня

17 июня во многом решится расклад в группе B, где играет сборная России.

16:00. Украина — Северная Македония

Украинцам после поражения от Нидерландов необходимо исключительно побеждать андердога группы. Любой иной исход может стоить команде Андрея Шевченко турнирных перспектив. Вот только, смогут ли «желто-синие» взять на абордаж строптивых македонцев?!

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры отдают предпочтение Украине — 1.78 против 5.40. Прогноз на матч доступен тут.

Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

19:00. Дания — Бельгия

Ошеломленная ситуацией с Кристианом Эриксеном, сборная Дании уступила финнам, и теперь вынуждена брать очки в матчах с одними из фаворитов Евро. Вот только Ромелу Лукаку и его маститые партнеры имеют на сей счет совсем иное мнение.

Букмекеры отдают предпочтение Бельгии — 2.10 против 4.16. Прогноз на матч доступен тут.

Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

22:00. Нидерланды — Австрия

Обе команды стартовали с побед, но какими же разными они получились. В этой же встрече, при определенных раскладах, может решиться судьба первого места в группе. Впрочем, ни те, ни другие еще не могут считать выход в плей-офф решенным вопросом.

Все прогнозы на Евро-2020

Коэффициент на победу Нидерландов — 1.62, у австрийцев всего 5.95. Прогноз на матч — здесь.

Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

Что еще?

По итогам прошедшего игрового дня стоит особо отметить итальянца Локателли и валлийца Бэйла. Один сделал дубль, другой — отдал две голевые передачи. Сработала и вратарская рокировка имени Черчесова. Заменивший неудачно сыгравшего с бельгийцами Шунина, Матвей Сафонов отстоял на ноль.

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