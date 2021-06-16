Короче, Евро. 16-17 июня

16 июня
Минувший игровой день вышел весьма увлекательным. Как бы там ни было, обошлось без сенсаций. От слова совсем. Команда Станислава Черчесова, к нашей всеобщей радости, добыла первые очки (причем сразу три) в матче с финнами (победа 1:0).
Викторией завершил свой матч и Уэльс, взяв верх над Турцией 2:0. В воротах турок побывало два сухих мяча, причем оба — с передач Гарета Бэйла. А вот самолично лидер валлийцев забить не смог: не реализовал пенальти.
Верны и себе и одни из главных фаворитов турнира итальянцы. Команда Роберто Манчини после разгрома, учиненного Турции, не собирается сбавлять оборотов. На сей раз были столь же уверенно обыграны швейцарцы (3:0), дубль в ворота которых оформил Мануэль Локателли. Плей-офф у «Скуадры Адзурры» в кармане!
17 июня
17 июня во многом решится расклад в группе B, где играет сборная России.
16:00. Украина — Северная Македония
Украинцам после поражения от Нидерландов необходимо исключительно побеждать андердога группы. Любой иной исход может стоить команде Андрея Шевченко турнирных перспектив. Вот только, смогут ли «желто-синие» взять на абордаж строптивых македонцев?!
Букмекеры отдают предпочтение Украине — 1.78 против 5.40. Прогноз на матч доступен тут.
Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.
19:00. Дания — Бельгия
Ошеломленная ситуацией с Кристианом Эриксеном, сборная Дании уступила финнам, и теперь вынуждена брать очки в матчах с одними из фаворитов Евро. Вот только Ромелу Лукаку и его маститые партнеры имеют на сей счет совсем иное мнение.
Букмекеры отдают предпочтение Бельгии — 2.10 против 4.16. Прогноз на матч доступен тут.
Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.
22:00. Нидерланды — Австрия
Обе команды стартовали с побед, но какими же разными они получились. В этой же встрече, при определенных раскладах, может решиться судьба первого места в группе. Впрочем, ни те, ни другие еще не могут считать выход в плей-офф решенным вопросом.
Коэффициент на победу Нидерландов — 1.62, у австрийцев всего 5.95. Прогноз на матч — здесь.
Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.
Что еще?
По итогам прошедшего игрового дня стоит особо отметить итальянца Локателли и валлийца Бэйла. Один сделал дубль, другой — отдал две голевые передачи. Сработала и вратарская рокировка имени Черчесова. Заменивший неудачно сыгравшего с бельгийцами Шунина, Матвей Сафонов отстоял на ноль.
Теперь вы в курсе. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.