Сборная Нидерландов сыграет с командой Австрии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 17 июня в Амстердаме, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

В марте голландцы провели три отборочных матча ЧМ-2022: в гостях проиграли Турции (2:4) и разгромили Гибралтар (7:0), а на своем поле обыграли Латвию (2:0).

В июне подопечные Де Бура провели два домашних контрольных матча: ушли от поражения в матче с Шотландией (2:2) и разгромили Грузию.

В стартовом матче Евро-2020 Нидерланды победили Украину (3:2), дважды забив после перерыва, дав сопернику отыграться, и забив победный мяч на последних минутах.

Все прогнозы на Евро-2020

Под вопросом участие в матче травмированного Матейса де Лигта. В заявку на первый матч не попал и Квинси Промес.

Австрия

Австрийцы в марте провели три матча отбора ЧМ: на выезде упустили победу над Шотландией (2:2), а дома победили Фареры (3:1) и крупно проиграли Дании (0:4).

В июне, в контрольных матчах подопечные Франко Фоды на выезде проиграли Англии (0:1) и дома сыграли вничью со Словакией (0:0).

В стартовом матче Евро-2020 сборная Австрии обыграла Северную Македонию (3:1). Обменявшись голами в первом тайме, австрийцы дожали соперника в концовке.

Календарь и таблица Евро-2020

Под вопросом участие в матче травмированного Драговича. Может не сыграть Арнаутович, который в первом матче, забив гол, оскорблял македонцев по национальному признаку.

Прогноз и ставка

На победу Нидерландов в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью в основное время — 4.20, а на победу Австрии — 5.60.

Команды 2 раза встречались в 21 веке, голландцы выиграли оба товарищеских матча: со счетом 3:1 в 2011 и со счетом 2:0 в 2016.

Обе команды постараются оформить выход в плей-офф в этом матче, но голландцы — фавориты, хотя и имеют проблемы с обороной. Прогнозируем, что Голландия не проиграет .