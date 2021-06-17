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    Оформит ли Голландия выход в плей-офф в матче с Австрией?

    Нидерланды — Австрия. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Евро-2020 17 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на сборную Австрии Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Нидерланды — Австрия
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    Нидерланды
    Сборная Нидерландов сыграет с командой Австрии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 17 июня в Амстердаме, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа C 17 Июня 2021 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:00 Австрия Австрия
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.35
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    Нидерланды

    В марте голландцы провели три отборочных матча ЧМ-2022: в гостях проиграли Турции (2:4) и разгромили Гибралтар (7:0), а на своем поле обыграли Латвию (2:0).

    В июне подопечные Де Бура провели два домашних контрольных матча: ушли от поражения в матче с Шотландией (2:2) и разгромили Грузию.

    В стартовом матче Евро-2020 Нидерланды победили Украину (3:2), дважды забив после перерыва, дав сопернику отыграться, и забив победный мяч на последних минутах.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Под вопросом участие в матче травмированного Матейса де Лигта. В заявку на первый матч не попал и Квинси Промес.

    Австрия

    Австрийцы в марте провели три матча отбора ЧМ: на выезде упустили победу над Шотландией (2:2), а дома победили Фареры (3:1) и крупно проиграли Дании (0:4).

    В июне, в контрольных матчах подопечные Франко Фоды на выезде проиграли Англии (0:1) и дома сыграли вничью со Словакией (0:0).

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    • В стартовом матче Евро-2020 сборная Австрии обыграла Северную Македонию (3:1). Обменявшись голами в первом тайме, австрийцы дожали соперника в концовке.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Под вопросом участие в матче травмированного Драговича. Может не сыграть Арнаутович, который в первом матче, забив гол, оскорблял македонцев по национальному признаку.

    Прогноз и ставка

    На победу Нидерландов в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью в основное время — 4.20, а на победу Австрии — 5.60.

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    Команды 2 раза встречались в 21 веке, голландцы выиграли оба товарищеских матча: со счетом 3:1 в 2011 и со счетом 2:0 в 2016.

    Обе команды постараются оформить выход в плей-офф в этом матче, но голландцы — фавориты, хотя и имеют проблемы с обороной. Прогнозируем, что Голландия не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.90.

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