Сборная Бельгии сыграет с командой Дании во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 17 июня в Копенгагене, начало — в 19:00 мск. Дания — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Вся Дания продолжает приходить в себя после невероятно драматичной и страшной истории с Кристианом Эрикесеном.

Самое страшное уже позади, врачам каким-то чудом удалось спасти футболисту жизнь, но в каком состоянии сейчас находятся остальные игроки сборной — ответа на этот вопрос наверное нет даже у тех, кто находится рядом. Это слишком сложная ситуация.

В первом туре датчане играли с Финляндией. До 45-й минуты, когда Эриксену внезапно стало плохо, Дания почти не уходила с чужой половины поля — финны чудом не пропустили.

После паузы сценарий почти не изменился, только команда Каспер Юлманда так и не смогла забить. А Финляндия — смогла. Финны забили после своего единственного удара.

Календарь и таблица Евро-2020

У Дании был шикарный шанс сравнять счет, но Пьер-Эмиль Хёйберг не смог реализовать пенальти. Очевидно, что в минувшая суббота стала одним из самых драматичных дней в современной истории Дании.

Бельгия

Бельгия в первом матче спокойно обыграла сборную России — 3:0.

Но даже после такой победы вряд ли сейчас есть смысл рассуждать о шансах бельгийской сборной выиграть Евро. Россияне играли настолько ужасно, что команде Роберто Мартинеса, по сути, даже напрягаться не пришлось. Слишком уж легко бельгийцам достались три очка в этом матче.

Оценить игру сборной Бельгии по матчу с Россией практически невозможно из-за почти полного отсутствия сопротивления со стороны соперника.

Все прогнозы на Евро-2020

В ближайшем матчем за Бельгию, возможно, сыграет Кевин Де Брюйне. Лидер «Манчестер Сити» не успел восстановиться к игре с Россией, но сейчас с ним вроде бы все в порядке.

Прогноз и ставка

Букмекеры больше склоняются к тому, что в предстоящем матче будет забито меньше трех мячей. На тотал больше 2,5 предлагают поставить за 2.25.

Осенью бельгийцы дважды обыграли датчан в Лиге наций — 4:2 дома и 2:0 в гостях.

Игра, скорее всего, будет не очень остросюжетной, но свои два мяча Бельгия забьет. Как оказалось, команда Мартинес легко создает моменты даже без Де Брюйне и с абсолютно потерявшим форму Эденом Азаром.

Ставка — тотал Бельгии больше 1,5 за 2.22.