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    Сможет ли шокированная Дания остановить Лукаку?

    Дания — Бельгия. Прогноз (к. 2.36) и ставки на Евро-2020 17 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Бельгия
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    Ромелу Лукаку оформил дубль в матче с Россией
    Сборная Бельгии сыграет с командой Дании во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 17 июня в Копенгагене, начало — в 19:00 мск. Дания — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 17 Июня 2021 года
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    •  Дания 19:00 Бельгия Бельгия
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    Дания

    Вся Дания продолжает приходить в себя после невероятно драматичной и страшной истории с Кристианом Эрикесеном.

    Самое страшное уже позади, врачам каким-то чудом удалось спасти футболисту жизнь, но в каком состоянии сейчас находятся остальные игроки сборной — ответа на этот вопрос наверное нет даже у тех, кто находится рядом. Это слишком сложная ситуация.

    В первом туре датчане играли с Финляндией. До 45-й минуты, когда Эриксену внезапно стало плохо, Дания почти не уходила с чужой половины поля — финны чудом не пропустили.

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    • После паузы сценарий почти не изменился, только команда Каспер Юлманда так и не смогла забить. А Финляндия — смогла. Финны забили после своего единственного удара.

    Календарь и таблица Евро-2020

    У Дании был шикарный шанс сравнять счет, но Пьер-Эмиль Хёйберг не смог реализовать пенальти. Очевидно, что в минувшая суббота стала одним из самых драматичных дней в современной истории Дании.

    Бельгия

    Бельгия в первом матче спокойно обыграла сборную России — 3:0.

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    • Но даже после такой победы вряд ли сейчас есть смысл рассуждать о шансах бельгийской сборной выиграть Евро. Россияне играли настолько ужасно, что команде Роберто Мартинеса, по сути, даже напрягаться не пришлось. Слишком уж легко бельгийцам достались три очка в этом матче.

    Оценить игру сборной Бельгии по матчу с Россией практически невозможно из-за почти полного отсутствия сопротивления со стороны соперника.

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    В ближайшем матчем за Бельгию, возможно, сыграет Кевин Де Брюйне. Лидер «Манчестер Сити» не успел восстановиться к игре с Россией, но сейчас с ним вроде бы все в порядке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры больше склоняются к тому, что в предстоящем матче будет забито меньше трех мячей. На тотал больше 2,5 предлагают поставить за 2.25.

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    Осенью бельгийцы дважды обыграли датчан в Лиге наций — 4:2 дома и 2:0 в гостях.

    Игра, скорее всего, будет не очень остросюжетной, но свои два мяча Бельгия забьет. Как оказалось, команда Мартинес легко создает моменты даже без Де Брюйне и с абсолютно потерявшим форму Эденом Азаром.

    Ставка — тотал Бельгии больше 1,5 за 2.22.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.36. Скорее всего, после перерыва Дания будет рисковать, соответственно, у Бельгии будет еще больше свободного пространства для создания моментов.

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