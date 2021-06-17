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    Что Украина сделает с обороной Северной Македонии?

    Украина — Северная Македония. Прогноз (к. 2.83) и ставки на тоталы в матче Евро-2020 17 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Украина — Северная Македония
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    Украина в первом туре Евро забила два мяча в ворота Нидерландов
    Сборная Украины сыграет против команды Македонии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдет 17 июня в Бухаресте (Румыния), начало — в 16:00 мск. Украина — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа C 17 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.63
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 6.40
  • Ставка!
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    Украина

    Украина стартовала на Евро сумасшедшим матчем против сборной Нидерландов. Игра завершилась победой голландцев со счетом 3:2.

    С одной стороны, команда Андрея Шевченко показала не очень убедительную игру в обороне, но в то же время ей удалось сделать камбэк со счета 0:2. Сначала был сумасшедший гол Андрея Ярмоленко (вот он), а потом Роман Яремчук классно пробил головой после подачи Руслана Малиновского.

    Нидерланды все же дожали украинскую сборную, но после такого матча (пока что с отрывом лучший на этом Евро) положительных эмоций было куда больше, чем негативных.

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    В ближайшем матче за Украину, возможно, сыграет лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков, восстановившийся после повреждения.

    Северная Македония

    Тем временем македонцы в первом туре потерпели поражение от Австрии — 1:3.

    Впечатления от футбола Северной Македонии так себе. Старались, хотели, но не могли. Закономерная победа австрийцев.

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    • Дебютный гол Северной Македонии на чемпионатах Европы забил легенда местного футбола Горан Пандев. 37-летний форвард воспользовался ошибкой обороны соперника.

    Календарь и таблица Евро-2020

    По сути, сами македонцы ничего не смогли создать. Какие-то более-менее острые ситуации возникали только после не очень качественных действий австрийских защитников.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что игра, скорее всего, будет вязкой и не очень результативной. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.10.

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    На самом деле, отталкиваться в данном случае надо, прежде всего, от возможностей сборной Украины.

    В игре с Нидерландами у команды Шевченко было немало проблемы, но наверняка все поняли, что забивать она умеет. При этом украинская сборная показала далеко не все, на что способна в атаке.

    Ставка — тотал забитых мячей сборной Украины больше 1,5 за 1.84.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Украины больше 2,0 за 2.83. В ее составе немало футболистов с классным ударом. Это и Малиновский, и Ярмоленко, и Зинченко, а также Яремчук и вернувшийся в строй Цыганков.

    И еще один смелый вариант — ставка на то, что Украина забьет в каждом тайме за 2.68.

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