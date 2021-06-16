Работа над ошибками. Сборная России одержала первую победу на Евро и потеряла Фернандеса

Сборная России одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы-2020. Благодаря голу Алексея Миранчука в конце первого тайма, россияне с минимальным счетом одолели сборную Финляндии — 1:0. Эта победа для россиян стала первой с 2012 года в финальной стадии европейского первенства. Безвыигрышная серия национальной команды составляла 6 матчей.

Шунин в шкуре Черчесова

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак фиксирует изменения в составе, на которые пошел Станислав Черчесов перед матчем с финнами.

«По понятным причинам россиянам в этой игре нужна была победа, тогда как соперник не скрывал, что его устроит и ничья. В соответствии с этой задачей Станислав Черчесов и выбрал стартовый состав, удивив сразу дважды — оба допустившие результативные ошибки против бельгийцев игрока Антон Шунин и Андрей Семенов все-таки уступили место на поле конкурентам. В воротах появился Матвей Сафонов (для него это второй матч за сборную и первый официальный), а в центре обороны Игорь Дивеев. Любопытно, что Шунин оказался в шкуре самого Черчесова, которого на Евро-1996 после первого тура сменил Дмитрий Харин.

Из заявки на матч было не очень понятно, по какой расстановке сыграют россияне. Это зависело от позиции Дмитрия Баринова. До стартового свистка многие популярные платформы отправили его в центр полузащиты, выстроив таким образом 4-3-3 с Александром Головиным и Алексеем Миранчуком на флангах нападения. Реальность оказалась иной — железнодорожник все-таки получил роль третьего центрального защитника, а четверка полузащитников расположилась ромбом.

Календарь и таблица Евро-2020

Отметим также, что в отсутствие Федора Кудряшова, Илья Самошникова и Юрия Жиркова на левом фланге обороны вышел Далер Кузяев. Вероятно, поэтому Черчесов и вернулся к тройке центральных защитников. Чтобы Георгий Джикия имел возможность активнее страховать партнера».

Отмененный гол и травма Фернандеса

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев отмечает активное начало матча и полный событий первый тайм.

«За перспективы россиян стало страшно уже на 4-й минуте. Первая же попытка прессинга от финнов завершилась взятием ворот Сафонова. Мы ругали Семенова за фатальные ошибки, но заменивший его Дивеев перехватил эстафетную палочку — именно после его обреза отличился Похьянпало. К счастью, в шоке вся страна пребывала недолго — ВАР рассмотрел небольшой офсайд.

Первый тайм получился живым. Многие предсказывали финскую стену, но соперник не только отсиживался у своей штрафной, но и неплохо вылетал в контратаки. В одном случае выручил своевременный выход из ворот Сафонова, а во втором — подкат в исполнении Дивеева в последний момент. Да и вообще каждое появление финнов на нашей половине вызывало тревогу — плотности между линиями, скажем прямо, не наблюдалось.

Финляндия — Россия globallookpress.com

Отчасти это объяснимо тем, что Россия атаковала большими силами — надо было забивать. Нельзя сказать, что моментов возникало очень уж много, но на гол до перерыва наши наиграли. Оздоев бил из шикарной позиции, со "второго этажа" опасные удары наносили все тот же Оздоев, а также Марио Фернандес, Дивеев и Дзюба. Едва не замкнул дальнюю штангу Караваев. При этом зенитовец так ударился о штангу, что стало страшно — один правый защитник к тому моменту из-за травмы уже выбыл. Фернандес повредил позвоночник, его отвезли в больницу. Натурализованному бразильцу хочется пожелать здоровья, это большая потеря для сборной».

Дзюба стягивал игру на себя

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов оценивает игру капитана сборной России, который опять не сумел отличиться забитым мячом.

«Наши должны были забивать, с Фернандесом или без него. Разумеется, Дзюба остался той фигурой, вокруг которой строится игра сборной России в атаке. Сражаясь с Бельгией, Артём потерялся в "бермудском" треугольнике, который образовали Боята, Алдервейрелд и Вертонген. Мяч (вот ведь аномалия!) всё время отскакивал от центрфорварда к кому-то из этого трио. Подстройка партнёров под капитана работала плохо.

С финнами Дзюбу тоже ждала борьба с тремя центральными защитниками соперника, но менее высокого уровня — Араюури, Тойвио и О’Шонесси. До перерыва Дзюба сделал 21 касание мяча. Хозяева не так много создали остроты после передач зенитовца, но капитан стягивал защитников на себя, и это давало возможность находить свободное пространство другим игрокам группы атаки сборной России.

Финляндия — Россия globallookpress.com

Под Дзюбой располагались Миранчук и в полуфлангах — Головин с Оздоевым. Наши стремились доставлять мяч в штрафную финнов через полуфланги, где появлялись и подключавшиеся вперёд Баринов с Джикией. Создавали численное преимущество за спинами трёх центрхавов соперника. Оттуда шли навесы на Дзюбу и прострелы. В первом тайме сборная России выиграла по ударам — 7:3 (в створ — 2:0)».

Сборная России была неплоха в атаке

Автор Rusfootball.info Иван Долинин считает, что критика в адрес атакующей игры сборной России не совсем справедлива.

«Как добраться к голу, наши парни придумали в компенсированное к первому тайму время. Миранчук классный ударом забил единственный в матче мяч. Но давайте вспомним и отметим, что и до этого нашей сборной удалось создать несколько неплохих моментов. Великолепный шанс забить был у Оздоева, Дзюба пробил в штангу (да, из офсайда, но все же).

Да и во втором тайме были возможности закрепить преимущество — удары Головина, Жемалетдинова и особенно Кузяева были крайне опасными. Иными словами, атакующие действия россиян были весьма неплохими. Особенно с учетом того, что финны глубоко оборонялись и практически всегда имели минимум 8 человек за линией мяча.

Финляндия — Россия globallookpress.com

Но скептики, конечно, имеют повод быть недовольными игрой на чужой половине поля. Например, Дзюба сыграл не очень здорово. Формально он является автором голевой передачи, но в том эпизоде целиком и полностью заслуга Миранчука. Свои же моменты Артем не реализовал, да и в своей традиционной роли столба действовал не так эффективно, как мы от него ждем. Помимо этого, игроки нашей сборной сегодня часто ошибались в передачах и допускали много брака. Это несколько волнительно перед решающей встречей с Данией».

Прагматичный второй тайм

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев хвалит сборную России за то, что после перерыва подопечные Черчесова держали игру под контролем.

«Любопытно, что хотя Баринов и сел рано на желтую карточку, Станислав Черчесов все же сохранил его на поле. По всей видимости, в перерыве прошел продуктивный разговор о доверии к футболистам. Во всяком случае, игра во втором тайме не поменялась. Более того, с течением времени сборная России стала действовать более прагматично, позволяя Финляндии переходить в позиционную атаку. При этом команда Станислава Черчесова контролировала движение соперника.

В какой-то момент финны вдруг стали перехватывать инициативу, но тут же последовала замена — Рифат Жемалетдинов вместо Оздоева. И все вернулось на свои круги. Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва отчаянно делал замены, пытаясь повлиять на игру. Но коренным образом контроль по-прежнему оставался у сборной России. Шикарный момент не реализовал Далер Кузяев, которого переиграл голкипер "Байера" Лукаш Радецки.

Финляндия — Россия globallookpress.com

В дальнейшем Станислав Черчесов подкрепил игру заменами. Вместо Артема Дзюбы вышел Александр Соболев, а Максим Мухин заменил Алексея Миранчука. Свежие игроки помогли доиграть матч в высоком прессинге. Так что даже в компенсированное время удавалось создавать моменты. Рифат Жемалетдинов эффектно обыграл защитника в штрафной, но вдруг ударил выше ворот».

С тремя очками можно зайти даже в плей-офф

Автор Soccer.ru Вадим Багров оценивает турнирные перспективы россиян после победы над Финляндией.

«Как и предполагали, Евро-2020 для России начался сегодня. И стартовал он с непростой, но важной домашней победы. Финляндия нагнетала, когда пропустила, но против нее важно не пропускать и отсечь контратаки, а если еще и ведешь — не нервничать и отработать спокойно. Почти получилось, по воротам Сафонова пробили лишь один раз, но попали в голкипера. В таких условиях не пропустил бы даже Черчесов.

Три очка — важный задел. На прошлом турнире Португалия и Северная Ирландия прошли в плей-офф, получив по три пункта. Так что уже сейчас у Черчесова появились шансы минимум на третье место. Но в таком случае можно нарваться на Францию, поэтому лучше быть вторыми и ждать второго финишера в компании с Италией. Конечно, можно положиться на удачу, заняв третье место в квартете — ждать, что те же словаки выиграют свою группу и достанутся России.

Финляндия — Россия globallookpress.com

Но лучше четко понимать, что можно пролететь мимо плей-офф, имея лишь три пункта, особенно если у конкурентов будет столько же, а у лидера — девять. В Копенгагене нужны очки, а вот в игре Бельгии и Дании — победа фаворита. Свою часть задачи подопечные Черчесова во втором туре выполнили, теперь не помешает подарок от Лукаку и компании. Финны уже сыграли за россиян на этом Евро дважды — обыграли датчан и уступили после красивого удара Миранчука».

Черчесов рискнул — и победил

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что тренер сборной России сумел проявить неожиданную для него гибкость, пойдя на изменения в составе.

«Но когда стал известен стартовый состав на Финляндию, показалось, что тренер все-таки прогнулся. Вы хотели Сафонова, а не Антона Шунина, — пожалуйста. Просили Алексея Миранчука — нате, держите. Требовали убрать из основы Андрея Семенова после катастрофического перформанса с Бельгий — не вопрос. При том, что тот же Шунин позиционировался как первый номер, а про Семенова можно было подумать, что он тоже чей-то внебрачный сын, поэтому его позиции в национальной команде настолько прочны.

Плавно, естественно и постепенно? А в итоге на решающий матч Евро-2020 Россия вышла с вратарем, для которого это всего вторая встреча в составе национальной команды и первая в старте, и с центральным защитником, который еще пару недель назад рассматривался как резервист.

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Это уже успели сравнить с поведением Леонида Слуцкого перед игрой с Уэльсом на ЧЕ-2016, когда его тоже все вокруг донимали советами поставить того или иного футболиста. Слуцкий поддался — с первых минут одновременно вышли Мамаев, Широков, Глушаков, Смолов, Кокорин... Чем это закончилось — известно.

Финляндия — Россия globallookpress.com

Для Черчесова все сложилось иначе. Сафонов отыграл на ноль, проведя 90 минут уверенно и спокойно, пусть ему и не требовалось стоять на голове, выдавая сейв за сейвом. Миранчук оказался тем, кто, как принято говорить в таких случаях, сделал разницу. Хорошие моменты возникали и у Александра Головина, и у Рифата Жемалетдинова, и у Далера Кузяева — нужно только их исполнять. Но сделал этот лишь Миранчук».

Взаимозаменяемая сборная

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак призывает не переоценивать решение Черчесова пойти на перестановки в составе.

«На самом деле это был беспроигрышный ход во взаимоотношении с прессой и болельщиками, ведь если бы добиться результата не удалось, 57-летний специалист вышел бы и сказал: "Ну, вот, я сделал то, о чем вы просили. И что?" По факту он застраховал себя от личной неудачи, как бы переложив ответственность на те миллионы диванных тренеров и критиков, которых так не любят все футбольные люди. И мнение которых в упор не замечают.

Зато победный результат полностью стал заслугой тренера, ведь теперь получается, что он сделал выводы, прислушался к общественности и вышел победителем. Это принципиально иной подход к взаимоотношениям с российским футбольным миром, а цель этого изменения — продолжить тренировать сборную и после Евро-2020. Потому что как ни крути, ясно, что нам здесь ничего не светит. А работа эта комфортная (матчи раз в один-два месяца, график спокойный, РПЛ в основном по выходным) и прекрасно оплачиваемая. 2,5 млн евро в год — один из высших окладов тренеров на Евро-2020. Для сравнения, живущий "Локомотивом" Марко Николич получает в два раза меньше.

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Так что переоценивать реакцию наставника сборной на критику не стоит. Он действительно впервые сделал то, что от него ждали, но не потому, что изменился сам (в таком солидном возрасте люди не меняются), а потому, что увидел в этом грамотный тактический маневр.

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Кстати, оправдался он еще и потому, что в сборной России нет настоящих звезд. Что бы ни говорили о том, что у нас нет футболистов для национальной команды, это не правда. У нас полно квалифицированных игроков. Просто все они абсолютно среднего уровня. А это значит, что любая позиция в сборной легко заменяема».

Герои матча

Главный редактор «Спорта день за днем» Иван Жидков находит кого похвалить в сборной России после победного матча с финнами.

«Первый же удар по воротам Сафонова зашел не только в створ, но и в сетку. Но в дальнейшем Матвей был достаточно уверен, чтобы не упасть в сторону перед ударом Пукки, не ронять мяч в простых ситуациях и даже зажигать защитников, которые практически ни разу не пустили за спины Похьянпало и Пукки, способных сожрать живьем.

В узком мирке под названием РПЛ над Игорем Дивеевым было принято насмехаться, но его мягкий и внятный пас становится все более ценен при выходе (хорошо, впрочем, что "ой" в начале матча не вышел боком — гол отменили), а Пукки и Похьянпало он настигал в последний момент разве что не ногтями. Игорь, несомненно, будет развиваться в этой сборной, как когда-то Зобнин, Кузяев, и как, похоже, вытянулся до латераля, способного заменить Фернандеса (здоровья!) Караваев.

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Давление на команду Черчесова было куда большим, чем на финнов. Те, скорее, относятся к этому Евро, как Мумми-тролль к золотой рыбке: ее надо не поймать и сунуть в ведро, а увидеть, как она раз в год выпрыгивает из озера. С этим настроем проще не думать о последствиях неудачи и пахать на спортивный интерес, пусть телеаудитория первого матча с Данией достигла в Финляндии пределов хоккейных матчей — 2 миллиона человек. Эту команду можно было обыграть только некрасиво. Что и произошло.

Впрочем, были и эпизоды, близкие к шедеврам мировой культуры. Миранчук забил свой мяч, сделав перед этим фирменное движение, когда кажется, что он то ли падает, то ли теряет. На тот момент еще не было известно, чем кончится матч с финнами, но даже один такой гол готовится целыми циклами».