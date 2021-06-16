Франция с Бензема, молодая Англия или звездная Бельгия?

Франция

Коэффициент на победу — 5.50, соперники по группе F: Германия, Португалия, Венгрия.

Главным претендентом на победу в грядущем первенстве считают Францию. Евро «трехцветные» выигрывали дважды в своей истории.

Календарь и таблица Евро-2020

Первый европейский трофей французы завоевали в домашнем турнире 1984 года, а последнее золото команда добыла на Евро-2000, которое проводилось в Бельгии и Нидерландах. Предыдущий турнир сборная закончила с серебряными медалями.

Англия

Коэффициент на победу — 6.00, соперники по группе D: Чехия, Хорватия, Шотландия.

Для сборной Англии с ее несколькими поколениями «золотого состава» победа на чемпионате Европы является больной темой. В своей истории «три льва» завоевали бронзу ЧЕ-1968 и дошли до полуфинала в 1996 году.

Несмотря на неудачный опыт прошлых времен, грядущий созыв под руководством Гарета Саутгейта считается вторым серьезным претендентом на трофей. В последнем турнире Англия дошла до 1/8 финала, где слилась Исландии.

Бельгия

Коэффициент на победу — 6.80, соперники по группе B: Россия, Дания, Финляндия.

Что-то существенное на европейской арене бельгийцы демонстрировали последний раз несколько десятилетий назад. На Евро-1980 «красные дьяволы» завоевали серебро, проиграв в финале ФРГ (1:2).

Нынешнее поколение сборной считается одним из лучших за всю историю, а сама команда давно не уступает первое место в рейтинге ФИФА. Предыдущий чемпионат Европы «дьяволята» закончили в четвертьфинале. На этой стадии они уступили Уэльсу (1:3).

Германия

Коэффициент на победу — 8.60, соперники по группе F: Франция, Португалия, Венгрия.

Все прогнозы на Евро-2020

Немецкая сборная является одной из самых титулованных команд чемпионата Европы. Золото на Евро «бундестим» завоевывала трижды (1972, 1980, 1996), но с момента последней победы прошла практически четверть века. В минувшем турнире Германия добралась до полуфинала и проиграла Франции (0:2).

Италия и Испания

Коэффициент на победу — 9.00.

Соперники Италии по группе A: Турция, Швейцария, Уэльс.

Соперники Испании по группе E: Швеция, Польша, Словакия.

Пятерку главных претендентов на золото, по мнению букмекеров, замыкают итальянцы и испанцы. «Скуадра Адзурра» была чемпионом Европы всего раз. Трофей команда завоевала в домашнем первенстве 1968 года. На Евро-2012 Италия довольствовалась серебром, уступив в финале Испании (0:4). Последний турнир лазурные закончили в 1/4, проиграв Германии (1:1, 5:6 пен).

«Фурия Роха» в своей истории завоевала три золота на ЧЕ. Первые медали испанцы получили в далеком 1964 году, после чего была пауза, затянувшаяся на 4 десятилетия. Второй кубок Испания выиграла в 2008, а на следующем Евро она удачно защитила звание чемпионов. Последний турнир «красная фурия» завершила на стадии 1/8, влетев Италии (0:2).

Действующие чемпионы и сборная России

Португалия, ставшая триумфатором последнего Евро, в рейтинге претендентов на победу находится на шестом месте. Кэф на то, что «избранные» сумеют защитить титул — 9.5. До победы на ЧЕ-2016 португальцы только раз пробирались в финал. Это был домашний турнир 2004 года, где на «Эштадиу да Луш» хозяева проиграли Греции (0:1).

Сборная России занимает 19-ю позицию в списке возможных победителей. Ее успех оценивается в 76.0. В современной истории лучшее достижение на Евро — это попадание в полуфинал в 2008 году. Тогда Россия проиграла Испании (0:3), которая позже взяла золото. Последний чемпионат «двуглавые» закончили на четвертом месте в группе B.