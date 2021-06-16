Сборная России на Евро: как прошли на турнир, расписание матчей

12 июня сборная России проведет свой первый матч на Евро-2020. Перед стартом кампании предлагаем вспомнить, как команда завоевала путевку на Евро и какие сложности ее ожидают в группе?

Квалификация без особой конкуренции

С марта по ноябрь 2019 года сборная России, как и другие претенденты на участие в Евро, провела квалификационную кампанию из десяти матчей. Соперниками команды Черчесова были: Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

С группой россиянам откровенно повезло. Лишь бельгийцы могли считаться серьезным конкурентом, поэтому было очевидно, что ребята Станислава Саламовича обязаны брать минимум второе место.

Все прогнозы на Евро-2020

В итоге Россия действительно оказалась второй в группе I с 24 очками в копилке. Дистанция между бельгийцами составила 6 пунктов, а от третьей сборной (Шотландии) «орлы» оторвались на 9 баллов.

Суммарно в этом цикле россияне забили 33 гола в 10 встречах, 9 мячей были на счету Артема Дзюбы, который стал шестым лучшим бомбардиром квалификационного раунда.

Результаты отборочного цикла

В восьми встречах из десяти Россия победила. А парочку поражений красные пережили в играх с Бельгией. При этом без набранных баллов команда осталась уже на старте квалификации (1:3).

После потери очков в Брюсселе подопечные Черчесова выдали серию из семи выигранных матчей. Началась она с погрома Казахстана (4:0). А самая крупная победа в отборочном цикле была добыта 8 июня. Тогда «двуглавые» не пожалели Сан-Марино на «Мордовия Арене» (9:0).

В других матчах «орлята» разобрались с Кипром (1:0), Шотландией (2:0), Казахстаном (1:0), после чего снова снесли Шотландию (4:0) и Кипр (5:0). В одном из двух заключительных туров Россия прервала череду побед и была раздавлена Бельгией (1:4). В последней встрече красные снова прибили Сан-Марино (5:0).

Евро-2020: соперники по группе

На чемпионате Европы сборная России будет противостоять Бельгии, Дании и Финляндии. В этом квартете явными фаворитами выглядят «дьяволы», в то время как россиянам пророчат борьбу за вторую-третью строчку.

Как все мы помним, Бельгия была соперником команды Черчесова по квалификации. В десяти играх коллектив Роберта Мартинеса показал пушечные результаты, стрельнув 10 победами кряду. В ходе этих матчей Лукаку, де Брюйне и остальные забили 40 голов, а пропустили всего 3.

Календарь и таблица Евро-2020

Датчане в отборочном цикле провели 8 матчей и финишировали в группе D вторыми. В этих играх «викинги» набрали 16 очков и забили 23 гола. В четырех встречах Дания победила, а еще столько же туров закончились вничью.

Труднее всего квалификацию прошла Финляндия. В группе J финны оказались вторыми с 18 баллами, добытыми в 10 встречах. В ходе отборочной кампании «филины» забили всего 16 мячей и потерпели 4 поражения.

Расписание матчей сборной России

В ходе группового этапа россияне проведут 2 встречи на «Газпром Арене», а третья игра состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Календарь сборной России:

12 июня, суббота

22:00 Бельгия — Россия, «Газпром Арена», Санкт-Петербург

16 июня, среда

16:00 Финляндия — Россия, «Газпром Арена», Санкт-Петербург

21 июня, понедельник

22:00 Россия — Дания, «Паркен», Копенгаген.