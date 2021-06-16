Испания не выглядит чемпионской сборной

Сборная Испании не смогла победить Швецию (0:0) в своем первом матче на Евро-2020. Разбираемся в проблемах «Фурии Роха».

Испания уступает по составу ряду конкурентов

Финальная подготовка Испании ко второму крупному турниру кряду проходит в хаосе, хотя на этот раз мы можем винить скорее пандемию, чем политику, как это было в 2018 году. Сложные обстоятельства требуют четкого руководства, и при Луисе Энрике это было чуждой концепцией.

Победа в международных футбольных турнирах зависит от того, насколько хорошо выстраиваются два направления: одна долгосрочная, другая — короткая. Первая — это развитие игроков: насколько хороши лучшие исполнители и какова глубина состава?

Это годы становления: эра славы Испании в 2008–2012 годах была основана на впечатляющей приверженности тренерской работе, которая началась задолго до этого. Второе направление — это сиюминутные дела менеджмента: подготовка, гармония в составе, фитнес, тактика и, поскольку турниры коротки и порой непредсказуемы — еще и удача.

Итак, достаточно ли хороши игроки Испании? Да, отчасти, но вариантов у Луиса Энрике было не так много, как у его коллеги из Франции Дидье Дешама, к примеру. У чемпиона мира лучший состав, хотя это им ничего не гарантирует, поэтому Испанию скорее нужно ставить в один ряд с Германией, Португалией, Италией и Англией — командами, которые могут выиграть турнир при удачных обстоятельствах.

Испания уступает чемпионской команде 2008-2012 годов

Нынешнее поколение сборной Испании далеко не так хорошо, как победители Евро-2012: Икер Касильяс начал этот турнир со 137 матчей, Хави Эрнандес — со 115, Хаби Алонсо — со 102, Фернандо Торрес — с 98, а Серхио Рамос — с 92. Было семь игроков «Барселоны», пять — из «Реала», и единственными представленными клубами АПЛ были «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В 2021 году у «Брайтона» появится игрок в сборной Испании, а у «Реала» — нет.

Луис Энрике должен был утихомирить хаос трехлетней давности, но этого не произошло. Конечно, мы должны с симпатией относиться к человеку, который понес самую большую личную потерю и в результате на какое-то время отошел от работы. Его возвращение не было гладким, ведь его помощник и друг Роберт Морено временно взял на себя ответственность и, похоже, хотел остаться. Когда Луис Энрике все же вернулся, его старый друг был уволен по обвинению в нелояльности.

Луис Энрике принял странные кадровые решения

Объявление состава экс-наставником «Барселоны» сбило с толку многих по разным причинам. Быть готовым нажить себе врагов в «Реале» было смело, но в эпоху коронавируса назвать команду из 24 человек, а не 26 было безрассудно. Невозможность принять травмированного Серхио Рамоса было понятно, но упускать универсального и надежного Начо не имело смысла. Решение оставить дома игроков уровня Марко Асенсио, Сауля Нигеса и Серхио Каналеса, еще «догонит» астурийца, если Испания потерпит фиаско.

Коронавирус у Серхио Бускетса подорвал и без того бессистемные приготовления к Евро. Команде не хватает опыта и сплоченности, но кто еще в этом виноват, как не Луис Энрике? У 10 из первоначальных 24 игроков состава меньше десяти поединков за сборную. Защитник Жорди Альба — второй по результативности бомбардир, забивший восемь мячей за «Фурию Роха», а это значит, что многое может зависеть от завершения атак Альваро Моратой, который, как мы видели в стартовой игре со Швецией, явно не в форме.

Адама Траоре предлагает альтернативный, захватывающий набор навыков, но он почти не играл ни с одним из партнеров, и, как знают фанаты «Вулверхэптона», нелепо видеть, как вингер, проходящий беспомощных противников, навешивает в пустую штрафную. Пабло Сарабия — талантливый игрок, но ему 29 лет, и он провел четыре матча за сборную. Многие решения Луиса Энрике разумны в отдельности, но вызывают вопрос: если это был окончательный план, почему он не готовился к нему?

Испании не хватает креатива

В этом сезоне в Ла Лиге не было лучшего полузащитника, чем Маркос Льоренте, но игрок «Атлетико», похоже, призван играть справа в обороне, и эту позицию он хорошо закрыл, когда Киран Триппьер был дисквалифицирован. Хавбек делает хорошую работу, но его динамизма в полузащите не хватает — и это еще одно проявление игры со Швецией. Это, и в целом беззубая игра в атаке наблюдалась и в недавней товарищеской встрече с Португалией, и мартовском поединке отбора на мундиаль-2022 с Грецией, которые завершились со счетом 0:0 и 1:1 соответственно.

Дело в кадрах команды. Если соперник готовится припарковать автобус, возможно, нужен не волнорез Родри, а парень, который сможет убрать его с дороги, как Тьяго. Ольмо и Торрес — прекрасные игроки, но, возможно, их стиль игры на клубном уровне слишком далек от того, как хочет играть Луис Энрике, особенно когда нет места для рывков. Что уж говорить о форвардах, которые в принципе не блещут результативностью даже в поединках за клуб.

Трудно представить, как эта команда может выиграть Евро-2020.