Расклады Евро-2020: группа F

Удачливая Португалия, спокойная Франция, подавленная Германия и разбитая Венгрия. Как сложилась судьба команд в первом круге?

1. Португалия

Петер Гулачи и Криштиану Роналду globallookpress.com

В игре с венграми Криштиану достиг исторического рекорда по голам на Евро, а сама Португалия одержала крупную победу (3:0). Этот тур действующие чемпионы закончили на первой позиции, обойдя Францию по дополнительным цифрам.

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Во второй встрече команда Фернанду Сантуша зарубится с Германией. Хотя бы ничейка позволит «избранным» закрепить за собой минимум второе место, а победа над немцами способна оставить Португалии лидерскую строчку. В каждой ситуации придется поглядывать на результат французов.

2. Франция

Франция globallookpress.com

Финалисты последнего Евро стартовали на новом турнире с минимальной победы над Германией. Сдержав «Бундестим», коллектив Дидье Дешама оказался вторым в квартете F.

Второй тур Франция проведет на «Пушкаш Арене». Крупная победа над Венгрией может улучшить разницу голов и закинуть «трехцветных» на первое место. Лидер группы F в 1/8 встретится с третьей командой из квартета A, B или C.

Если гандикап мячей останется лучше у Португалии, а сама команда Сантуша хлопнет Германию, то французы так и останутся вторыми. Такое положение сведет их в плей-офф с лидером группы D.

3. Германия

Илкай Гюндоган и Килиан Мбаппе Goal.com

Немцы провели вполне себе приличный матч с французами, но автогол Хуммельса и смазанные попытки самой Германии лишили команду очков. На данный момент «Бундестим» третья.

Во втором туре подопечные Йоахима Лева сыграют с Португалией. Победа над действующими чемпионами и потеря баллов Венгрии гарантируют Германии второе место. Ничья же вынудит немцев болеть за Францию, поскольку «орлы» смогут закрепиться в тройке.

4. Венгрия

Адам Салаи globallookpress.com

Венгрия провела неплохие отрезки в игре с Португалией, а в конце встречи силенки ее все же покинули. Да и удача куда-то отвернулась. Трешка от соперников опустила сборную на последнюю позицию группы F.

Календарь и таблица Евро-2020

Второй тур команде Марко Росси предстоит провести против Франции. Очевидно, что шансов на успех в данной игре будет мало. Если же венгры сумеют набрать хотя бы балл, они должны надеяться на поражение Германии. Эти сказочные события продвинут команду на третье место.