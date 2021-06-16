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    Расклады Евро-2020: группа F

    Что интересного случилась в парах этого квартета?

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    Сборная Португалии
    Удачливая Португалия, спокойная Франция, подавленная Германия и разбитая Венгрия. Как сложилась судьба команд в первом круге?

    1. Португалия

    Петер Гулачи и Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    В игре с венграми Криштиану достиг исторического рекорда по голам на Евро, а сама Португалия одержала крупную победу (3:0). Этот тур действующие чемпионы закончили на первой позиции, обойдя Францию по дополнительным цифрам.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Во второй встрече команда Фернанду Сантуша зарубится с Германией. Хотя бы ничейка позволит «избранным» закрепить за собой минимум второе место, а победа над немцами способна оставить Португалии лидерскую строчку. В каждой ситуации придется поглядывать на результат французов.

    2. Франция

    Франция
    globallookpress.com

    Финалисты последнего Евро стартовали на новом турнире с минимальной победы над Германией. Сдержав «Бундестим», коллектив Дидье Дешама оказался вторым в квартете F.

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    • Второй тур Франция проведет на «Пушкаш Арене». Крупная победа над Венгрией может улучшить разницу голов и закинуть «трехцветных» на первое место. Лидер группы F в 1/8 встретится с третьей командой из квартета A, B или C.

    Если гандикап мячей останется лучше у Португалии, а сама команда Сантуша хлопнет Германию, то французы так и останутся вторыми. Такое положение сведет их в плей-офф с лидером группы D.

    3. Германия

    Илкай Гюндоган и Килиан Мбаппе
    Goal.com

    Немцы провели вполне себе приличный матч с французами, но автогол Хуммельса и смазанные попытки самой Германии лишили команду очков. На данный момент «Бундестим» третья.

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    • Во втором туре подопечные Йоахима Лева сыграют с Португалией. Победа над действующими чемпионами и потеря баллов Венгрии гарантируют Германии второе место. Ничья же вынудит немцев болеть за Францию, поскольку «орлы» смогут закрепиться в тройке.

    4. Венгрия

    Адам Салаи
    globallookpress.com

    Венгрия провела неплохие отрезки в игре с Португалией, а в конце встречи силенки ее все же покинули. Да и удача куда-то отвернулась. Трешка от соперников опустила сборную на последнюю позицию группы F.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Второй тур команде Марко Росси предстоит провести против Франции. Очевидно, что шансов на успех в данной игре будет мало. Если же венгры сумеют набрать хотя бы балл, они должны надеяться на поражение Германии. Эти сказочные события продвинут команду на третье место.

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