Евро-2020: формат турнира и регламент

Формат Евро-2020
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В споре за главный европейский трофей — серебряный Кубок Анри Делоне сойдутся 24 команды, разделенные на 6 групп по 4 сборных. На групповой стадии каждая команда проведет по три матча, встретившись один раз с каждым соперником в квартете.
За месяц до начала турнира пресс-служба УЕФА сообщила об увеличении заявки игроков для всех сборных. Вместо привычного состава из 23 футболистов, тренеры национальных команд могут пригласить 26 спортсменов.
Согласно данным Исполкома, футболист, сдавший положительный тест на COVID-19 или игрок, контактировавший с зараженным, считается тяжелобольным и может быть заменен перед ближайшей игрой. Решение тренерского штаба должно быть одобрено УЕФА.
В апреле 2021 года УЕФА представила 19 судейских бригад, которые обслужат Евро. Впервые в истории чемпионата Европы на турнире будет присутствовать представитель Южной Америки. Аргентинский арбитр Фернандо Рапаллини, а также его помощники Хуан Белатти и Диего Бонфа выйдут на матчи в рамках программы обмена судей, организованной УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Выход в плей-офф
Раунд на вылет начнется на Евро-2020 с 1/8 финала. В него попадают две лучшие сборные в своих группах. Четыре команды, которые финишировали третьими, окажутся в плей-офф с помощью рейтинга сборных, занявших третьи места. Всего в 1/8 пробьются 16 команд.
При равенстве очков в группах будут учитываться личные встречи. Если в очных матчах победителя не выявили, то среди турнирных показателей ключевую роль сыграет разница мячей в личных встречах или общее количество голов (если претендентов на выход несколько).
Попадание в четвертьфинал и полуфинал осуществляется по кубковой системе. Две сильнейших сборных выходят в финал. Матча за третье место на чемпионате Европы нет.