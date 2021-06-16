Евро-2020: формат турнира и регламент

В каком формате будет проводиться турнир, что интересного в судейском составе и какие новшества введены из-за пандемии?

Формат Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В споре за главный европейский трофей — серебряный Кубок Анри Делоне сойдутся 24 команды, разделенные на 6 групп по 4 сборных. На групповой стадии каждая команда проведет по три матча, встретившись один раз с каждым соперником в квартете.

За месяц до начала турнира пресс-служба УЕФА сообщила об увеличении заявки игроков для всех сборных. Вместо привычного состава из 23 футболистов, тренеры национальных команд могут пригласить 26 спортсменов.

Календарь и таблица Евро-2020

Согласно данным Исполкома, футболист, сдавший положительный тест на COVID-19 или игрок, контактировавший с зараженным, считается тяжелобольным и может быть заменен перед ближайшей игрой. Решение тренерского штаба должно быть одобрено УЕФА.

В апреле 2021 года УЕФА представила 19 судейских бригад, которые обслужат Евро. Впервые в истории чемпионата Европы на турнире будет присутствовать представитель Южной Америки. Аргентинский арбитр Фернандо Рапаллини, а также его помощники Хуан Белатти и Диего Бонфа выйдут на матчи в рамках программы обмена судей, организованной УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Выход в плей-офф

Раунд на вылет начнется на Евро-2020 с 1/8 финала. В него попадают две лучшие сборные в своих группах. Четыре команды, которые финишировали третьими, окажутся в плей-офф с помощью рейтинга сборных, занявших третьи места. Всего в 1/8 пробьются 16 команд.

Все прогнозы на Евро-2020

При равенстве очков в группах будут учитываться личные встречи. Если в очных матчах победителя не выявили, то среди турнирных показателей ключевую роль сыграет разница мячей в личных встречах или общее количество голов (если претендентов на выход несколько).

Попадание в четвертьфинал и полуфинал осуществляется по кубковой системе. Две сильнейших сборных выходят в финал. Матча за третье место на чемпионате Европы нет.