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    Герой дня: Криштиану Роналду

    Лучший форвард Португалии продолжает бить рекорды

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    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду
    Победа над Венгрией позволила сборной Португалии возглавить турнирную таблицу группы F, а главным героем вечера стал Криштиану, установивший несколько уникальных достижений.

    КриРо по-прежнему готов разрывать

    Роналду на тренировке перед матчем с Венгрией
    globallookpress.com

    «Группа смерти» на текущем Евро собрала в один квартет Францию, Германию и Португалию. Не в своем дворе здесь выглядит Венгрия, которая может стать обычным перевалочным пунктом для трех других серьезных сборных.

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    • Очевидно, что матч на «Пушкаш Арене» обязывал команду Фернанду Сантуша брать очки, иначе дальше было бы тяжелее. Свои три балла «избранные» завоевали, раскатав хозяев (3:0), однако это тот самый случай, когда счет не отражал ход игры.

    Перед матчем Криштиану Роналду был в шаге от очередного рекорда по голам на больших турнирах. Один точный удар позволил бы Кришу обойти Платини в списке лучших бомбардиров финальной части Евро.

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    Выйдя на матч в старте, Роналду превзошел еще одно достижение. Кэп Португалии тащит сборную на пятом чемпионате Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Ранее такой заряженности не демонстрировал никто.

    Цифры, которые подправил Роналду

    Второй гол Роналду
    globallookpress.com

    Признаемся честно, встреча с Венгрией не была для действующих чемпионов простой. В первом тайме португальцы долго возились у чужой штрафной, а сам Криштиану и его партнеры запороли парочку жирных моментов. После перерыва венгры еще и начали огрызаться.

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    • Первый мяч был забит не без доли везения, а вот второй гол стал решающим. Партнеры заработали пенальти для капитана, который реализовал его в своем лучшем стиле. Мяч, забитый Роналду, автоматически лишил Венгрию права на финальный штурм.

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    • В компенсированное время КриРо кладет еще один гол и доводит дело до разгрома. Дубль Криштиану в 36 лет и 130 дней делает его самым возрастным футболистом на Евро, которому удалось вколотить минимум пару мячей. Роналду отобрал рекорд у Шевы. Нынешнему менеджеру Украины было 35, когда он разорвал Швецию не Евро-2012.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Два мяча Роналду и крупная победа позволили Португалии стать первым действующим чемпионом, забившим три гола в дебютной встрече следующего Евро. Кроме того, подопечные Сантуша катнули эти голы после 80 минуты. Ранее трешку на турнире в такое позднее время не забивал никто.

    Два мяча Криштиану и очередные рекорды оказались весомым аргументом, чтобы сделать его игроком матча. После игры Роналду поделился мнением о поединке и поблагодарил команду за успешное выступление:

  • Самое главное, что мы победили. Игра складывалась нелегко, это был матч против соперника, который надежно защищался. Мы забили три гола и я благодарен команде за то, что они помогли мне отличиться дважды и стать звездой встречи.
  • Криштиану Роналду
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