Звезды Уэльса зарешали. Гол Рэмси и два ассиста Бэйла позволили валлийцам возглавить таблицу группы A

6' Аарон Рэмси вбежал в свободную зону штрафной площади сборной Турции, на замахе убрал защитника и с правой пробил в ближний угол. Вратарь перевел мяч на угловой.

9' Бурак Йылмаз ответил валлийцам опасным ударом из пределов штрафной площади после прострела Дженгиза Ундера.

13' Киффер Мур выше всех выпрыгнул в турецкой штрафной, но сделал неточный удар головой. Мяч полетел выше ворот.

14' Дженгиз Ундер принял мяч спиной к воротам, затем развернулся и сильно пробил по центру. На месте Данни Уорд.

16' Неразбериха в штрафной площади сборной Турции — Дэниел Джеймс навесил на Бэйла, тот сбросил мяч на дальнюю штангу, а оттуда мяч пошел в центр вратарской, но там подстраховал Чаглар Сеюнджю.

24' Аарон Рэмси чудом избежав оффсайда, принял мяч в штрафной площади соперника, однако не смог попасть по воротам. Ему никто не мешал. Шикарную передачу в виде наброса сделал Гарет Бэйл.

31' Чаглар Сеюнджю выиграл верховую борьбу после подачи с углового и нанес удар в сторону ворот Уэльса. Мяч шел немного мимо, но защитник решил подстраховать и выбил снаряд головой.

37' Бурак Йылмаз головой пробил выше ворот соперника.

42' Гарет Бэйл снова использовал длинную передачу на Аарона Рэмси. Второй мастерски принял мяч спиной к вратарю и вторым касанием с разворота пробил в дальний угол ворот. Ему никто не мешал.

50' Хакан Чалханоглу решил попытать счастья, пробив издали. Уорд без проблем забрал мяч.

54' Йылмаз прямо с линии вратарской зоны пробил выше ворот. Момент был стопроцентный.

58' Снова Аарон Рэмси. Полузащитник открылся под передачу и вторым касанием после приема пробил прямо во вратаря. Тот удар отразил.

60' Гарет Бэйл зарабатывает на себе фол и судья назначает пенальти, так как фол был в штрафной площади.

61' Бэйл взялся исполнить стандарт — мяч пролетел над левой девяткой ворот. Сборная Уэльса упустила отличный шанс.

70' Бурак Йылмаз пробил головой под перекладину. Данни Уорд опасность устранил.

78' Дэниел Джеймс на скорости прорвался в штрафную и пробил в нижний угол ворот. Угурджан Чакыр сделал сейв.

88' Мерих Демираль пробил головой после углового. Летевший в правый угол ворот мяч отразил вратарь валлийцев Уорд.

90+2' На поле случилась потасовка. Йылмазу не понравилось, что защитник сборной Уэльса начал корчиться от боли. Игроки потолкались, а арбитр раздал серию предупреждений.

90+5' Валлийцы разыграли короткий угловой, Бэйл прошел по лицевой справа и ворвавшись в штрафную отдал под удар Коннору Робертсу. Тот прошил вратаря и снял все вопросы.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales captain Gareth Bale takes home the Star of the Match award 👏👏👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/aRPbCaDEcY