Звезды Уэльса зарешали. Гол Рэмси и два ассиста Бэйла позволили валлийцам возглавить таблицу группы A

Имея огромное количество голевых моментов, сборная Уэльса смогла реализовать лишь небольшую их часть и одержать победу, которая может сыграть важную роль при подведении итогов группового этапа.

Ход матча

6' Аарон Рэмси вбежал в свободную зону штрафной площади сборной Турции, на замахе убрал защитника и с правой пробил в ближний угол. Вратарь перевел мяч на угловой.

9' Бурак Йылмаз ответил валлийцам опасным ударом из пределов штрафной площади после прострела Дженгиза Ундера.

Рэмси euro2020

13' Киффер Мур выше всех выпрыгнул в турецкой штрафной, но сделал неточный удар головой. Мяч полетел выше ворот.

14' Дженгиз Ундер принял мяч спиной к воротам, затем развернулся и сильно пробил по центру. На месте Данни Уорд.

16' Неразбериха в штрафной площади сборной Турции — Дэниел Джеймс навесил на Бэйла, тот сбросил мяч на дальнюю штангу, а оттуда мяч пошел в центр вратарской, но там подстраховал Чаглар Сеюнджю.

Гарет Бэйл и Чаглар Сеюнджю euro2020

24' Аарон Рэмси чудом избежав оффсайда, принял мяч в штрафной площади соперника, однако не смог попасть по воротам. Ему никто не мешал. Шикарную передачу в виде наброса сделал Гарет Бэйл.

31' Чаглар Сеюнджю выиграл верховую борьбу после подачи с углового и нанес удар в сторону ворот Уэльса. Мяч шел немного мимо, но защитник решил подстраховать и выбил снаряд головой.

37' Бурак Йылмаз головой пробил выше ворот соперника.

Аарон Рэмси euro2020

42' Гарет Бэйл снова использовал длинную передачу на Аарона Рэмси. Второй мастерски принял мяч спиной к вратарю и вторым касанием с разворота пробил в дальний угол ворот. Ему никто не мешал.

50' Хакан Чалханоглу решил попытать счастья, пробив издали. Уорд без проблем забрал мяч.

54' Йылмаз прямо с линии вратарской зоны пробил выше ворот. Момент был стопроцентный.

58' Снова Аарон Рэмси. Полузащитник открылся под передачу и вторым касанием после приема пробил прямо во вратаря. Тот удар отразил.

60' Гарет Бэйл зарабатывает на себе фол и судья назначает пенальти, так как фол был в штрафной площади.

Гарет Бэйл euro2020

61' Бэйл взялся исполнить стандарт — мяч пролетел над левой девяткой ворот. Сборная Уэльса упустила отличный шанс.

70' Бурак Йылмаз пробил головой под перекладину. Данни Уорд опасность устранил.

78' Дэниел Джеймс на скорости прорвался в штрафную и пробил в нижний угол ворот. Угурджан Чакыр сделал сейв.

88' Мерих Демираль пробил головой после углового. Летевший в правый угол ворот мяч отразил вратарь валлийцев Уорд.

Конор Робертсон euro2020

90+2' На поле случилась потасовка. Йылмазу не понравилось, что защитник сборной Уэльса начал корчиться от боли. Игроки потолкались, а арбитр раздал серию предупреждений.

90+5' Валлийцы разыграли короткий угловой, Бэйл прошел по лицевой справа и ворвавшись в штрафную отдал под удар Коннору Робертсу. Тот прошил вратаря и снял все вопросы.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales captain Gareth Bale takes home the Star of the Match award 👏👏👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/aRPbCaDEcY — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Гарет Бэйл получил звезду матча, поскольку именно благодаря его двум передачам сборная Уэльса смогла одержать эту победу.

Турнирная таблица

Сборная Уэльса сделал серьезный шаг к плей-офф. После ничьи со Швейцарией и этой победы команда занимает первое место с 4 очками.

Группа A LiveSport.Ru

Турки без единого балла замыкают таблицу А и вряд ли смогут выбраться из группы в финальную часть турнира. В любом случае, матч между Швейцарией и Италией еще внесет свои коррективы.

Следующие матчи

20 июня сборная Уэльса сыграет со сборной Италии. Матч назначен на 19:00 мск. Если швейцарцы проиграют, то валлийцев устроит и ничья.

Календарь и таблица Евро-2020

Турция встретится со Швейцарией. В этом поединке турки смогут побороться за третье место. При этом важно, как Швейцария сыграет с Италией.

Прямая речь

Аарон Рэмси, полузащитник сборной Уэльса

— Я почувствовал небольшое облегчение. У меня было две возможности забить. Первый тайм мы провели превосходно, доминировали. Во втором тайме мы проявили характер и, думаю, полностью заслужили победу. Пенальти был очень важным для нас, но мы не запаниковали. Теперь у нас есть отличная возможность пройти дальше.

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Гарет Бэйл, нападающий сборной Уэльса

— Я очень рад этой победе. Мы упорно боролись, провели работу над собой. Да, я не смог реализовать пенальти, но я чувствую, что провел качественный матч в остальном. Наш второй гол в концовке игры был вишенкой на торте. Сегодня было важно одержать победу. Посмотрим, хватит ли нам 4-х очков для выхода из группы.

Умут Мераш, защитник сборной Турции

— Мы очень стремились победить сегодня, но этого оказалось недостаточно. Впереди у нас еще один матч, так что сделаем все возможное, чтобы победить сборную Швейцарии.

Шенол Гюнеш, главный тренер сборной Турции

— Сегодня Уэльс хорошо начал матч, но мы смогли найти свой темп и выровнять игру. У команды было много шансов, но мы не смогли сравнять счет. Уэльс провел отличный матч. Они эффективно проводили атаки. Теперь у них есть хорошие шансы выйти из группы после этой победы.

Коннор Робертс, защитник сборной Уэльса

— Это лучший момент в моей карьере, который, возможно, уже ничто не сможет превзойти. Играть на таком крупном турнире — это вершина для меня, и то, что мы практически обеспечили себе участие в следующей стадии, невероятно.