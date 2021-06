Швеция наиграла на победу. Команда Янне Андерссона сделала серьезную заявку на плей-офф

3' Себастьян Ларссон пробил с угла штрафной словаков, но успехом этот удар не увенчался.

5' Капитан Словакии Юрай Куцка выиграл верховую борьбу, но пробил не точно.

14' Микаэль Лустиг опередил опекуна и пробил головой из штрафной площади гостей. Мяч прошел выше ворот.

28' Маркус Берг довел дело до удара, но получилось совсем не точно.

38' Снова Юрай Куцка. Защитник сборной Словакии сумел найти возможность для удара прямо из штрафной площади соперника. В этом эпизоде самоотверженно сыграла оборона шведов.

46' Форвард шведов Александр Исак нанес удар по воротам, который заблокировали защитники.

47' Эмилю Форсбергу удалось дважды пробить в сторону ворот словаков. Первый удар был заблокирован, второй пошел немного мимо левой штанги.

50' Ондрей Дуда решил попытать счастья ударом издалека. Робин Ольсен контролировал ситуацию.

58' Первый по-настоящему опасный момент у ворот сборной Швеции. Юрай Куцка замкнул дальнюю передачу Марека Гамшика, пробив головой в дальний угол. Робин Ульсен с угрозой справился. Позже оказалось, что Куцка был в офсайде.

60' Швеция ответила не менее опасным моментом. На этот раз положения вне игры не было. На дальней штанге открылся защитник Людвиг Аугустинссон, который выиграл верховую борьбу и почти в упор пробил по воротам. Мартин Дубравка перевел мяч на угловой.

60' Очень скоро Швеция получила еще один шанс. После навеса в штрафную Александер Исак сбросил мяч к вратарской зоне, откуда головой пробил Маркус Даниэльсон. Мяч прошел чуть выше перекладины.

67' На этот раз опасно пробил Александер Исак. Форвард открылся в штрафной под навес партнера и достаточно сильно пробил чуть выше перекладины.

71' Снова Александер Исак создал угрозу у ворот Мартина Дубравки. Словно Лионель Месси нападающий сборной Швеции протянул мяч с центра поля и оставив позади четырех соперников, пробил в ближний нижний угол. Дубравка удар отбил.

76' Назначается пенальти в ворота Словакии. Вышедший на замену Робин Куайсон успел пробросить мяч мимо вратаря, который был медленнее форварда и сбил его с ног.

77' Бить пенальти взялся полузащитник Эмиль Форсберг. Дубравка угол угадал, но это ему не помогло.

82' Виктор Клаэссон нанес удар после отскока. Мяч попал в защитника и ушел на угловой.

88' Словаки начали давить на соперника. Давид Ханко нанес удар, но его заблокировали.

95+5' Мяч попал в руку Себастьяну Ларссону, который находился в своей штрафной. Была проверка VAR, которая не дала нужного словакам результата. Арбитры посчитали, что там все в пределах правил.

Звезду матча получил нападающий Александер Исак, который своими активными действиями очень помог сборной Швеции одержать победу.

Certified baller ✅

Alexander Isak = Star of the Match after another majestic display 🥇

🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/TtB2ash5fH