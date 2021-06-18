Швеция наиграла на победу. Команда Янне Андерссона сделала серьезную заявку на плей-офф

Поединок начал набирать обороты уже во втором тайме. Сборная Швеции имела достаточно голевых моментов и могла выиграть с куда более уверенным счетом. Тем не менее даже один забитый мяч позволил шведам задержаться в зоне плей-офф как минимум до конца 3 тура.

Ход матча

3' Себастьян Ларссон пробил с угла штрафной словаков, но успехом этот удар не увенчался.

5' Капитан Словакии Юрай Куцка выиграл верховую борьбу, но пробил не точно.

14' Микаэль Лустиг опередил опекуна и пробил головой из штрафной площади гостей. Мяч прошел выше ворот.

28' Маркус Берг довел дело до удара, но получилось совсем не точно.

Эмиль Форсберг globallookpress.com

38' Снова Юрай Куцка. Защитник сборной Словакии сумел найти возможность для удара прямо из штрафной площади соперника. В этом эпизоде самоотверженно сыграла оборона шведов.

46' Форвард шведов Александр Исак нанес удар по воротам, который заблокировали защитники.

Александер Исак globallookpress.com

47' Эмилю Форсбергу удалось дважды пробить в сторону ворот словаков. Первый удар был заблокирован, второй пошел немного мимо левой штанги.

50' Ондрей Дуда решил попытать счастья ударом издалека. Робин Ольсен контролировал ситуацию.

58' Первый по-настоящему опасный момент у ворот сборной Швеции. Юрай Куцка замкнул дальнюю передачу Марека Гамшика, пробив головой в дальний угол. Робин Ульсен с угрозой справился. Позже оказалось, что Куцка был в офсайде.

60' Швеция ответила не менее опасным моментом. На этот раз положения вне игры не было. На дальней штанге открылся защитник Людвиг Аугустинссон, который выиграл верховую борьбу и почти в упор пробил по воротам. Мартин Дубравка перевел мяч на угловой.

Александер Исак EURO2020

60' Очень скоро Швеция получила еще один шанс. После навеса в штрафную Александер Исак сбросил мяч к вратарской зоне, откуда головой пробил Маркус Даниэльсон. Мяч прошел чуть выше перекладины.

67' На этот раз опасно пробил Александер Исак. Форвард открылся в штрафной под навес партнера и достаточно сильно пробил чуть выше перекладины.

71' Снова Александер Исак создал угрозу у ворот Мартина Дубравки. Словно Лионель Месси нападающий сборной Швеции протянул мяч с центра поля и оставив позади четырех соперников, пробил в ближний нижний угол. Дубравка удар отбил.

Момент с фолом globallookpress.com

76' Назначается пенальти в ворота Словакии. Вышедший на замену Робин Куайсон успел пробросить мяч мимо вратаря, который был медленнее форварда и сбил его с ног.

77' Бить пенальти взялся полузащитник Эмиль Форсберг. Дубравка угол угадал, но это ему не помогло.

Гол Эмиля Форсберга EURO2020

82' Виктор Клаэссон нанес удар после отскока. Мяч попал в защитника и ушел на угловой.

88' Словаки начали давить на соперника. Давид Ханко нанес удар, но его заблокировали.

95+5' Мяч попал в руку Себастьяну Ларссону, который находился в своей штрафной. Была проверка VAR, которая не дала нужного словакам результата. Арбитры посчитали, что там все в пределах правил.

Звезду матча получил нападающий Александер Исак, который своими активными действиями очень помог сборной Швеции одержать победу.

Certified baller ✅

Alexander Isak = Star of the Match after another majestic display 🥇

🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/TtB2ash5fH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2021

Именно он отдал обостряющую передачу на Робина Куайсона в эпизоде с назначением пенальти.

Турнирная таблица

Эта победа позволила сборной Швеции выйти на первое место в турнирной таблице группы E. Шведы останутся в зоне плей-офф при любом раскладе матча Испания — Польша.

Таблица группы E LiveSport.Ru

Словакия опустилась на второе место, но ее положение может измениться, если Испания одержит победу.

Следующие матчи

Швеции осталось сыграть с Польшей, а Словакия сыграет с Испанией. Матчи состоятся 23 июня.

Календарь и таблица Евро-2020

Группа E очень плотная и пока что первое место подопечных Янне Андерсона не гарантирует им выход в плей-офф. Все будет решаться в третьем туре, причем оба матча начинаются в одно и то же время — 19:00 мск.

Прямая речь

Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции

— Очень хорошо, что мы набрали четыре очка в двух турах. В этом году мы сыграли семь матчей и пропустили всего один раз. Наша атака сегодня заслужила большего, временами они действовали просто фантастически. В первом тайме мы сыграли не так, как хотели. Словацкие игроки очень хорошо перемещались и не давали нам ничего сделать. Во втором тайме мы сразу задали высокий темп. Бывает, что соперник упорно сопротивляется, но очень хорошо, что нам удалось взять игру под контроль.

Эмиль Форсберг, полузащитник сборной Швеции

— Совершенно волшебное чувство. Я очень счастлив. Так здорово побеждать. В первом тайме мы играли лишь вполовину от своих возможностей, во втором действовали лучше. Мы знаем, что сильны психологически. Квайсон великолепно сыграл в эпизоде, когда был назначен пенальти.

Все прогнозы на Евро-2020

Александер Исак, нападающий сборной Швеции

— Перед Евро я пытался объяснить, как много значат для меня игры за сборную Швеции. Но это совершенно особое чувство. Представлять Швецию на крупном турнире, на таких замечательных стадионах — невероятно.