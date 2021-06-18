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    Италия сделала заявку на выигрыш Евро-2020

    Выиграет ли «Скуадра Адзурра» турнир?

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    Италия разгромила Швейцарию во 2-м туре Евро
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    Италия разгромила Швейцарию во 2-м туре Евро
    Сборная Италии одержала еще одну впечатляющую победу и первой вышла в плей-офф Евро-2020. Рассуждаем, способна ли команда выиграть первенство.

    Италия все больше верит в свои шансы выиграть Евро

    После победы над Швейцарией со счетом 3:0 в Риме подопечные Роберто Манчини первыми забронировали себе место в плей-офф Евро-2020, но они уже выглядят как команда, которая считает, что может пойти намного дальше. Возможно, это не группа игроков, набитая суперзвездами с богатым опытом подобных турниров, но, что очень важно — они являются командой. И при этом уверенной, хорошо натренированной.

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    • Хотя многие ставят на Францию, Бельгию или Англию в их попытках выиграть трофей на «Уэмбли» 11 июля, шансы Италии неуклонно растут.

    Они сыграют с Уэльсом на «Олимпико» в воскресенье, чтобы решить, кто финиширует на вершине группы А перед возможной встречей в 1/8 финала с Австрией или Украиной, а затем в громком четвертьфинале, по всей вероятности, — с Бельгией. К тому времени Марко Верратти должен будет оправиться от травмы, но Италия в первых двух матчах сыграла настолько впечатляюще, что о полузащитнике ПСЖ практически забыли.

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    Травма Кьеллини может создать проблемы Италии

    Единственное, что беспокоит Манчини на данный момент — это травма, из-за которой пришлось заменить капитана Джорджо Кьеллини в начале матча со сборной Швейцарии, хотя проблема подколенного сухожилия 36-летнего игрока была недостаточно серьезной, чтобы помешать ему вскочить со скамейки запасных и отпраздновать классно разыгранный дебютный гол Мануэля Локателли. У «Скуадры Адзурры» есть чванство, которое должно волновать всех остальных.

    Учитывая такое ограниченное время, сборным часто сложно функционировать как единое целое, но Манчини сделал это легко с тех пор, как принял этот коллектив в мае 2018 года после катастрофической отборочной кампании на чемпионат мира, которая закончилась неудачей.

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    • Манчини уже продлил контракт до 2026 года, но если его команда продолжит так играть, к концу лета он может получить пожизненное соглашение. Бывший тренер «Интера» и «Манчестер Сити» заставил Италию защищаться, как Италия, и атаковать со всем талантом, который был у него как у игрока — это пугающая комбинация.

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    «Меня интересуют победы, затем — уступим мы или нет, и это не имеет значения, пока мы продолжаем побеждать», — сказал Франческо Ачерби, заменивший травмированного Кьеллини. «Мы стараемся атаковать и защищаться как команда, поэтому мы забиваем много голов и так мало пропускаем. Пока все идет хорошо.

    "В турнире может быть три или четыре команды, у которых есть лучшие таланты или личности, но я сказал перед началом соревнований, что что-то витает в воздухе с этой группой. Я думаю, мы можем пойти далеко".

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    • Статистика говорит сама за себя. В 2021 году рекорд Италии — семь поединков, семь побед, 31 гол и ни одного пропущенного мяча. На Евро-2020 это две матча, шесть очков и шесть голов.

    Только Франция в 1984 году и Германии в 1996 году начали чемпионат Европы с двух побед кряду, по крайней мере, с разницей в два мяча, не пропуская, и обе команды продолжали выигрывать. У итальянской сборной образца 2021 года есть все шансы присоединиться к ним.

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