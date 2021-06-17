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    Расклады Евро-2020: группа C

    Распределение мест в группе C после второго тура

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    Матч между Украиной и Северной Македонией
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    Матч между Украиной и Северной Македонией
    Непобедимые Нидерланды, первые очки Украины, неудача Австрии и потери Северной Македонии. Что подарил этому квартету второй раунд?
    Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь.

    1. Нидерланды

    Сборная Нидерландов
    globallookpress.com

    Подопечные Франка де Бура припечатали Австрию (2:0), благодаря чему заполучили 6 очков и обеспечили себе путевку в плей-офф с первого места. Итоговая встреча с Северной Македонией не сдвигает голландцев с лидерской строчки.

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    Если Нидерланды уступят в третьем туре, а кто-то в паре Украина — Австрия вытащит три балла, то первыми все равно будут оранжевые из-за удачной статистики личных встреч с участниками упомянутой пары. В плей-офф голландцы сразятся с третьей командой из групп D, E или F.

    2. Украина

    Сборная Украины
    globallookpress.com

    Во втором раунде команда Шевы одержала вторую победу в истории Евро, разобравшись с Северной Македонией (2:1). С тремя пунктами она заняла второе место.

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    • На данный момент у Украины и Австрии равное количество баллов и нулевая разница голов. Однако по общему числу забитых мячей желто-синие опережают соперников. Следовательно, ничья в третьем туре гарантирует подопечным Андрея Шевченко второе место. Вторая сборная группы C в 1/8 попадает на лидеров квартета A.

    Таблица группы C
    LiveSport.Ru

    Даже если македонцы обыграют Нидерланды, а Украина влетит австрийцам, то Пандев и команда все равно не втиснутся в эту компашку из-за неудачных личных встреч, а желто-синие окажутся на третьем месте.

    3. Австрия

    Сборная Австрии
    globallookpress.com

    Во второй игре Австрия влетела Нидерландам (0:2), из-за чего оказалась третьей в турнирной таблице группы C. К слову, на данный момент она лидирует в рейтинге третьих сборных.

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    • Этот рейтинг может стать жизненно важным, если подопечные Франко Фоды не победят Украину. Ничья и лучшая разница мячей у команды Шевченко сохранит австрийцев на третьем месте. А вот победа обеспечит «Дас Тим» вторую строчку.

    4. Северная Македония

    Горан Пандев
    globallookpress.com

    В недавней игре с Украиной Северная Македония устроила добротную зарубу во втором тайме, но потерпела поражение (1:2). Две неудачи на Евро оставили команду Игора Ангеловского без набранных очков.

    Календарь и таблица Евро-2020

    К сожалению, этой сборной уже ничего не поможет. Даже если она прихлопнет Нидерланды, все равно останется четвертой из-за предыдущих поражений. Личные встречи с Австрией и Украиной сыграли ключевую роль.

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