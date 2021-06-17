Расклады Евро-2020: группа C

Непобедимые Нидерланды, первые очки Украины, неудача Австрии и потери Северной Македонии. Что подарил этому квартету второй раунд?

Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь

1. Нидерланды

Сборная Нидерландов globallookpress.com

Подопечные Франка де Бура припечатали Австрию (2:0), благодаря чему заполучили 6 очков и обеспечили себе путевку в плей-офф с первого места. Итоговая встреча с Северной Македонией не сдвигает голландцев с лидерской строчки.

Все прогнозы на Евро-2020

Если Нидерланды уступят в третьем туре, а кто-то в паре Украина — Австрия вытащит три балла, то первыми все равно будут оранжевые из-за удачной статистики личных встреч с участниками упомянутой пары. В плей-офф голландцы сразятся с третьей командой из групп D, E или F.

2. Украина

Сборная Украины globallookpress.com

Во втором раунде команда Шевы одержала вторую победу в истории Евро, разобравшись с Северной Македонией (2:1). С тремя пунктами она заняла второе место.

На данный момент у Украины и Австрии равное количество баллов и нулевая разница голов. Однако по общему числу забитых мячей желто-синие опережают соперников. Следовательно, ничья в третьем туре гарантирует подопечным Андрея Шевченко второе место. Вторая сборная группы C в 1/8 попадает на лидеров квартета A.

Таблица группы C LiveSport.Ru

Даже если македонцы обыграют Нидерланды, а Украина влетит австрийцам, то Пандев и команда все равно не втиснутся в эту компашку из-за неудачных личных встреч, а желто-синие окажутся на третьем месте.

3. Австрия

Сборная Австрии globallookpress.com

Во второй игре Австрия влетела Нидерландам (0:2), из-за чего оказалась третьей в турнирной таблице группы C. К слову, на данный момент она лидирует в рейтинге третьих сборных.

Этот рейтинг может стать жизненно важным, если подопечные Франко Фоды не победят Украину. Ничья и лучшая разница мячей у команды Шевченко сохранит австрийцев на третьем месте. А вот победа обеспечит «Дас Тим» вторую строчку.

4. Северная Македония

Горан Пандев globallookpress.com

В недавней игре с Украиной Северная Македония устроила добротную зарубу во втором тайме, но потерпела поражение (1:2). Две неудачи на Евро оставили команду Игора Ангеловского без набранных очков.

Календарь и таблица Евро-2020

К сожалению, этой сборной уже ничего не поможет. Даже если она прихлопнет Нидерланды, все равно останется четвертой из-за предыдущих поражений. Личные встречи с Австрией и Украиной сыграли ключевую роль.