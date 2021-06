Матч нереализованных пенальти. Украина вымучила победу над Северной Македонией

8’ Первый опасный момент создала Украина. Руслан Малиновский метров с восемнадцати сильно пробил в левый нижний от голкипера угол, Столе Димитриевски с трудом отбил игровой снаряд на угловой.

12’ Роман Яремчук опасно ворвался в штрафную и мог даже бить, но решил отдать пас на свободного Андрея Ярмоленко. В итоге Северную Македонию выручил Стефан Ристовски, который в подкате выбил мяч подальше.

16’ Первая попытка Северной Македонии организовать момент. Бобан Николов с правого фланга прострелил в штрафную, где метров с семи бил в ближний угол Элиф Эльмас, но попал в сетку с внешней стороны. Впрочем, складывалось ощущение, Георгий Бущан все контролировал.

29’ 1:0 Андрей Ярмоленко. А вот и первый гол! Малиновский навесил с углового, Александр Караваев в прыжке пяткой сделал скидку на дальнюю штангу, где Ярмоленко протолкнул мяч в сетку. Димитриевски имел шанс отбить, но по инерции ушел в сторону от сферы.

34’ 2:0 Роман Яремчук. Ярмоленко с правого фланга в касание сделал пас на ход Яремчуку, который вышел на рандеву с голкипером и метров с десяти четко уложил мяч в ближний нижний угол. Как показал повтор, форвард сборной Украины был на грани офсайда, но все же избежал его.

39’ В концовке тайма забила и Северная Македония — Горан Пандев на замахе эффектно убрал защитника и красиво перекинул Бущана, вот только арбитры справедливо взятие ворот на засчитали из-за положения «вне игры».

47’ На второй тайм македонцы вышли заряженными. Пандев сделал отличную передачу в чужую штрафную на ход Арияну Адеми, который нанес удар метров с восьми — Бущан среагировал и перевел мяч на угловой.

51’ Малиновский со штрафного на фланге выстрелил под перекладину, Димитриевски в красивом прыжке отразил снаряд за пределы поля на угловой.

56’ Пенальти в ворота сборной Украины! Александар Трайковски метров с двадцати пяти классно пробил в дальнюю «девятку», Бущан в прыжке перевел мяч в перекладину, Караваев был обязан выбивать мяч, но замешкался и ударил по ногам выскочившего из-за спины Пандева.

57’ 2:1 Эзджан Алиоски. Бущан справился с ударом Алиоски с пенальти, но отбил мяч перед собой, поэтому македонский полузащитник успел добить сферу в ворота. Защитники сборной Украины сыграли пассивно, не поверив, что их вратарь среагирует на 11-метровый.

68’ Воодушевленная Северная Македония могла отыграться. Трайковски метров с двадцати пяти пробил в дальний нижний угол — Бущан с трудом отбил мяч за пределы поля.

75’ Ответ от Украины. Малиновский выполнил заброс в чужую штрафную, где сходу метров с десяти пробил в дальний нижний угол Виктор Цыганков. Не попал, хотя ему никто не мешал.

83’ Пенальти в ворота сборной Северной Македонии. Главный арбитр Фернандо Рапальини побежал смотреть повтор и увидел, что Даниэл Аврамоски сыграл рукой в своей штрафной, пытаясь прервать навесную передачу от Малиновского со штрафного.

84’ Разбежался Малиновский и пробил с пенальти в правый от вратаря угол, но Димитриевски среагировал, отбив мяч в сторону, где никого из соперников не было.

90+4’ Последний шанс номинальных гостей. Трайковски с правого фланга сместился к центру и метров с восемнадцати пробил в дальний верхний угол. Немного не хватило ему точности.

Звездой матч ожидаемо стал вингер сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который в первом тайме забил гол и сделал результативную передачу, а также нанес пять ударов по воротам.

