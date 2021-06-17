Матч нереализованных пенальти. Украина вымучила победу над Северной Македонией

В первом тайме Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук принесли «желто-синим» комфортное преимущество, но после перерыва македонцы заставили попотеть подопечных Андрея Шевченко.

Ход матча

8’ Первый опасный момент создала Украина. Руслан Малиновский метров с восемнадцати сильно пробил в левый нижний от голкипера угол, Столе Димитриевски с трудом отбил игровой снаряд на угловой.

12’ Роман Яремчук опасно ворвался в штрафную и мог даже бить, но решил отдать пас на свободного Андрея Ярмоленко. В итоге Северную Македонию выручил Стефан Ристовски, который в подкате выбил мяч подальше.

Роман Яремчук globallookpress.com

16’ Первая попытка Северной Македонии организовать момент. Бобан Николов с правого фланга прострелил в штрафную, где метров с семи бил в ближний угол Элиф Эльмас, но попал в сетку с внешней стороны. Впрочем, складывалось ощущение, Георгий Бущан все контролировал.

29’ 1:0 Андрей Ярмоленко. А вот и первый гол! Малиновский навесил с углового, Александр Караваев в прыжке пяткой сделал скидку на дальнюю штангу, где Ярмоленко протолкнул мяч в сетку. Димитриевски имел шанс отбить, но по инерции ушел в сторону от сферы.

Андрей Ярмоленко открыл счет globallookpress.com

34’ 2:0 Роман Яремчук. Ярмоленко с правого фланга в касание сделал пас на ход Яремчуку, который вышел на рандеву с голкипером и метров с десяти четко уложил мяч в ближний нижний угол. Как показал повтор, форвард сборной Украины был на грани офсайда, но все же избежал его.

🇺🇦 Andriy Yarmolenko & Roman Yaremchuk have both scored in each of Ukraine’s last 3 matches ⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/v9eH8k6bd0 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

39’ В концовке тайма забила и Северная Македония — Горан Пандев на замахе эффектно убрал защитника и красиво перекинул Бущана, вот только арбитры справедливо взятие ворот на засчитали из-за положения «вне игры».

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47’ На второй тайм македонцы вышли заряженными. Пандев сделал отличную передачу в чужую штрафную на ход Арияну Адеми, который нанес удар метров с восьми — Бущан среагировал и перевел мяч на угловой.

51’ Малиновский со штрафного на фланге выстрелил под перекладину, Димитриевски в красивом прыжке отразил снаряд за пределы поля на угловой.

Фрагмент матча globallookpress.com

56’ Пенальти в ворота сборной Украины! Александар Трайковски метров с двадцати пяти классно пробил в дальнюю «девятку», Бущан в прыжке перевел мяч в перекладину, Караваев был обязан выбивать мяч, но замешкался и ударил по ногам выскочившего из-за спины Пандева.

57’ 2:1 Эзджан Алиоски. Бущан справился с ударом Алиоски с пенальти, но отбил мяч перед собой, поэтому македонский полузащитник успел добить сферу в ворота. Защитники сборной Украины сыграли пассивно, не поверив, что их вратарь среагирует на 11-метровый.

68’ Воодушевленная Северная Македония могла отыграться. Трайковски метров с двадцати пяти пробил в дальний нижний угол — Бущан с трудом отбил мяч за пределы поля.

75’ Ответ от Украины. Малиновский выполнил заброс в чужую штрафную, где сходу метров с десяти пробил в дальний нижний угол Виктор Цыганков. Не попал, хотя ему никто не мешал.

83’ Пенальти в ворота сборной Северной Македонии. Главный арбитр Фернандо Рапальини побежал смотреть повтор и увидел, что Даниэл Аврамоски сыграл рукой в своей штрафной, пытаясь прервать навесную передачу от Малиновского со штрафного.

84’ Разбежался Малиновский и пробил с пенальти в правый от вратаря угол, но Димитриевски среагировал, отбив мяч в сторону, где никого из соперников не было.

90+4’ Последний шанс номинальных гостей. Трайковски с правого фланга сместился к центру и метров с восемнадцати пробил в дальний верхний угол. Немного не хватило ему точности.

Футбол. Евро-2020. Группа C Украина — Северная Македония 2:1 Голы: 1:0 Андрей Ярмоленко (29'), 2:0 Роман Яремчук (34'), 2:1 Эгзиян Алиоски (57') Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко (Сергей Сидорчук, 78'), Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков, 70'), Руслан Малиновский (Эдуард Соболь, 90'), Роман Яремчук (Артём Беседин, 70') Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Дарко Велковски (Ivan Trickovski, 85'), Ариян Адеми (Кире Ристевски, 85'), Эгзиян Алиоски, Бобан Николов (Александар Трайковски, 46'), Энис Барди (Daniel Avramovski, 77'), Стефан Спировски (Дарко Чурлинов, 46'), Горан Пандев, Элиф Элмас Предупреждения: Николай Шапаренко (43'), Дарко Велковски (59'), Daniel Avramovski (83')

Звездой матч ожидаемо стал вингер сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который в первом тайме забил гол и сделал результативную передачу, а также нанес пять ударов по воротам.

🇺🇦 Andriy Yarmolenko takes the prize after inspiring Ukraine to victory with a goal & an assist ⚽️🅰️

🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/G8hXfS4O0x — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

Турнирная таблица

Сборная Украины набрала 3 очка и сравнялась по этому показателю с Нидерландами и Австрией.

Календарь и таблица Евро-2020

Северная Македония осталась с нулем и плохой разницей забитых и пропущенных мячей. Если сборная Нидерландов избежит поражения от Австрии позже вечером, команда Игора Ангеловски лишится шансов на выход в плей-офф.

Таблица группы C LiveSport.Ru

Следующие матчи

Сборная Украины 21 июня в Бухаресте сыграет с Австрией, с которой, вероятно, будет бороться за второе место.

В это же время в Амстердаме Северная Македония попытается набрать первые очки в игре с Нидерландами — главным фаворитом группы.

Прямая речь

Андрей Ярмоленко, капитан сборной Украины

— Я очень рад этой награде, но еще больше я рад трем очкам, набранным в этом матче. Я бы не стал сосредотачивать свое внимание только на тех, кто забивает голы и делает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону — какой классный матч выдали наши защитники. Мне бы хотелось разделить эту награду со всей командой.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

— В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Киеве. В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский — поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас. Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела 2 хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем моменты, пенальти... Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно.

Александр Караваев, защитник сборной Украины

— Тяжелый матч. Хотя по первому тайму не сказал бы. Полностью контролировали игру, особо не дали ничего создать сопернику, сами в начале создали много моментов, плюс потом забили два гола, могли еще забивать. На второй тайм вышли спокойнее, а Северная Македония начала больше прессинговать, идти ва-банк, так как они проигрывали. Где-то немного упустили нить игры, нужно быть сконцентрированными до конца матча.