Матч нереализованных пенальти. Украина вымучила победу над Северной Македонией

Ход матча
8’ Первый опасный момент создала Украина. Руслан Малиновский метров с восемнадцати сильно пробил в левый нижний от голкипера угол, Столе Димитриевски с трудом отбил игровой снаряд на угловой.
12’ Роман Яремчук опасно ворвался в штрафную и мог даже бить, но решил отдать пас на свободного Андрея Ярмоленко. В итоге Северную Македонию выручил Стефан Ристовски, который в подкате выбил мяч подальше.
16’ Первая попытка Северной Македонии организовать момент. Бобан Николов с правого фланга прострелил в штрафную, где метров с семи бил в ближний угол Элиф Эльмас, но попал в сетку с внешней стороны. Впрочем, складывалось ощущение, Георгий Бущан все контролировал.
29’ 1:0 Андрей Ярмоленко. А вот и первый гол! Малиновский навесил с углового, Александр Караваев в прыжке пяткой сделал скидку на дальнюю штангу, где Ярмоленко протолкнул мяч в сетку. Димитриевски имел шанс отбить, но по инерции ушел в сторону от сферы.
34’ 2:0 Роман Яремчук. Ярмоленко с правого фланга в касание сделал пас на ход Яремчуку, который вышел на рандеву с голкипером и метров с десяти четко уложил мяч в ближний нижний угол. Как показал повтор, форвард сборной Украины был на грани офсайда, но все же избежал его.
🇺🇦 Andriy Yarmolenko & Roman Yaremchuk have both scored in each of Ukraine’s last 3 matches ⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/v9eH8k6bd0— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
39’ В концовке тайма забила и Северная Македония — Горан Пандев на замахе эффектно убрал защитника и красиво перекинул Бущана, вот только арбитры справедливо взятие ворот на засчитали из-за положения «вне игры».
47’ На второй тайм македонцы вышли заряженными. Пандев сделал отличную передачу в чужую штрафную на ход Арияну Адеми, который нанес удар метров с восьми — Бущан среагировал и перевел мяч на угловой.
51’ Малиновский со штрафного на фланге выстрелил под перекладину, Димитриевски в красивом прыжке отразил снаряд за пределы поля на угловой.
56’ Пенальти в ворота сборной Украины! Александар Трайковски метров с двадцати пяти классно пробил в дальнюю «девятку», Бущан в прыжке перевел мяч в перекладину, Караваев был обязан выбивать мяч, но замешкался и ударил по ногам выскочившего из-за спины Пандева.
57’ 2:1 Эзджан Алиоски. Бущан справился с ударом Алиоски с пенальти, но отбил мяч перед собой, поэтому македонский полузащитник успел добить сферу в ворота. Защитники сборной Украины сыграли пассивно, не поверив, что их вратарь среагирует на 11-метровый.
68’ Воодушевленная Северная Македония могла отыграться. Трайковски метров с двадцати пяти пробил в дальний нижний угол — Бущан с трудом отбил мяч за пределы поля.
75’ Ответ от Украины. Малиновский выполнил заброс в чужую штрафную, где сходу метров с десяти пробил в дальний нижний угол Виктор Цыганков. Не попал, хотя ему никто не мешал.
83’ Пенальти в ворота сборной Северной Македонии. Главный арбитр Фернандо Рапальини побежал смотреть повтор и увидел, что Даниэл Аврамоски сыграл рукой в своей штрафной, пытаясь прервать навесную передачу от Малиновского со штрафного.
84’ Разбежался Малиновский и пробил с пенальти в правый от вратаря угол, но Димитриевски среагировал, отбив мяч в сторону, где никого из соперников не было.
🇺🇦🆚🇲🇰 Will Dimitrievski's penalty save prove crucial?#EURO2020 https://t.co/AETUEE9ic8 pic.twitter.com/vOmXzarcka— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
90+4’ Последний шанс номинальных гостей. Трайковски с правого фланга сместился к центру и метров с восемнадцати пробил в дальний верхний угол. Немного не хватило ему точности.
Звездой матч ожидаемо стал вингер сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который в первом тайме забил гол и сделал результативную передачу, а также нанес пять ударов по воротам.
🇺🇦 Andriy Yarmolenko takes the prize after inspiring Ukraine to victory with a goal & an assist ⚽️🅰️— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/G8hXfS4O0x
Турнирная таблица
Сборная Украины набрала 3 очка и сравнялась по этому показателю с Нидерландами и Австрией.
Северная Македония осталась с нулем и плохой разницей забитых и пропущенных мячей. Если сборная Нидерландов избежит поражения от Австрии позже вечером, команда Игора Ангеловски лишится шансов на выход в плей-офф.
Следующие матчи
Сборная Украины 21 июня в Бухаресте сыграет с Австрией, с которой, вероятно, будет бороться за второе место.
В это же время в Амстердаме Северная Македония попытается набрать первые очки в игре с Нидерландами — главным фаворитом группы.
Прямая речь
Андрей Ярмоленко, капитан сборной Украины
— Я очень рад этой награде, но еще больше я рад трем очкам, набранным в этом матче. Я бы не стал сосредотачивать свое внимание только на тех, кто забивает голы и делает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону — какой классный матч выдали наши защитники. Мне бы хотелось разделить эту награду со всей командой.
Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины
— В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Киеве. В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский — поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас. Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела 2 хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем моменты, пенальти... Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно.
Александр Караваев, защитник сборной Украины
— Тяжелый матч. Хотя по первому тайму не сказал бы. Полностью контролировали игру, особо не дали ничего создать сопернику, сами в начале создали много моментов, плюс потом забили два гола, могли еще забивать. На второй тайм вышли спокойнее, а Северная Македония начала больше прессинговать, идти ва-банк, так как они проигрывали. Где-то немного упустили нить игры, нужно быть сконцентрированными до конца матча.