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    Герой дня: Гарет Бэйл

    Капитан Уэльса повлиял на успех команды во второй игре

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    Гарет Бэйл
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    Гарет Бэйл
    Гарет активничал по ходу встречи, раздавал пасы, смазал пенальти, но провел ярчайшую игру против Турции.

    Вернул желание играть в футбол

    Гарет Бэйл в матче с Турцией

    В первом туре сборная Уэльса была согласна на ничью в игре со Швейцарией. После той встречи капитан команды Бэйл собрал в круг всех своих, чтобы те обнялись и зарядили себя на оставшиеся туры в группе.

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    Вторым соперником Уэльса оказалась раздавленная итальянцами Турция. Она тоже надеялась на очки и была готова разрывать на поле. Последний раз эти команды пересекались между собой в 1997, тогда турки победили — 6:4.

    Очевидно, грядущая встреча не обещала быть даже приблизительно такой же результативной, но по значимости она точно не уступала.

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    • В энергозатратной игре с Турцией команда Роба Пейджа выглядела живо, что не всегда типично для Уэльса, ну а самым огненным парнем на поле был Гарет Бэйл, для которого, казалось, футбол отходит на второй план.

    Потратил впустую пенальти, но вытащил игру

    Бэйл не забил пенальти

    По ходу матча Гарет делал все для партнеров, чтоб те забили. Бэйл пытался придумывать моменты, идти в обводки и находить пространство для ударов. Иногда получалось коряво, а в других ситуациях хороша была защита Турции. Первое удачное действие капитан выполнил перед перерывом.

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    • На 42 минуте Бэйл своим разрывающим пасом унизил всю защиту турецкой команды и выполнил экспресс-доставку на Рэмзи, который не мог позволить сжечь такой сочный момент. Вдвоем лидеры оформили Уэльсу преимущество. Эта парочка настолько крута, что на двоих забила 50 голов из 72 за сборную в текущем составе.

    После перерыва встреча шла ровно, однако на 61 минуте Уэльс получил подарок в виде пенальти. К точке подошел Гарет и пульнул его еще выше, чем Серхио Рамос в поединке с «Баварией» в сезоне 2011/12. Излишнее желание забить привело к тому, что Бэйл конкретно облажался.

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    • За полчаса до конца встречи капитан мог втоптать Турцию и убить интригу, но игра продолжила дышать и готова была полыхнуть в любой момент. Команда Роба Пейджа оказалась к такому готова, поэтому далеко не всегда она опускалась в оборону, предпочитая добить турок.

    В концовке встреча переросла в выяснение отношений, а уже в компенсированное время валлийцы заработали несколько угловых, убивая тем самым возможности Турции для финального штурма.

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    • В ходе розыгрыша одного корнера Бэйл красиво прошел в штрафную и с острого угла сам стрельнул по воротам. Да, он мог отпасовать на партнера, но очень хотел забить сам. Второй такой стандарт вновь позволил Гарету сманеврировать к штрафной и катнуть пас на Робертса, гол которого окончательно придавил противников.

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    Два ассиста, 5 ударов по воротам, 83% точных передач, 2 обводки, 3 выигранных единоборства, 1 отбор и смазанный пенальти (первый на Евро с 2000 года) сделали Гарета героем встречи и лучшим игроком на WhoScored (9.1).

    После жесткой критики в первом матче Бэйл доказал, что все еще способен быть лидером. Сам он не забил, но оформил пять хороших шансов для партнеров, обновив статистику 80-х по количеству созданных моментов в одной игре на ЧЕ.

    Победу сборной и собственный перформанс Бэйл подытожил такими словами:

  • Я абсолютно доволен победой, мы упорно боролись, работали над собой. Да, я не забил пенальти, но я чувствую, что проявил характер, чтобы продолжить хорошо играть. Второй гол в конце стал вишенкой на торте. Сегодня было важно одержать победу.
  • Гарет Бэйл
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