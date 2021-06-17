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    Франция имеет все, чтобы выиграть Евро-2020

    Выиграет ли команда турнир?

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    Франция разгромила Германию в 1-м матче
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    Франция разгромила Германию в 1-м матче
    Сборная Франции обыграла Германию на старте Евро-2020. Разбираемся, по силам ли ей выиграть турнир.

    Франция сохранила чемпионский уровень 2018 года

    Эта сборная Франции в 2021 году очень похожа на команду, выигравшую чемпионат мира в 2018 году. Выступление в поединке против Германии было очень похоже на ее полуфинальную победу над «Бундестимом» на Евро-2016.

    Хотя на этот раз счет был всего 1:0 по сравнению с 2:0 в пятью годами ранее, эта французская команда настолько дисциплинирована в тактическом и оборонительном плане (к примеру, Антуан Гризманн завершил матч по сути на правом фланге), контролирует матчи с доминирующей полузащитой, и, как и в 2018 году, имеет решающий икс-фактор в лице Килиана Мбаппе, который во вторник постоянно разрывал команду Йоахима Лёва во вторник.

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    • Если мы действительно не знали, чего ожидать от этой Германии до начала матча, мы знали, что сделает Франция. «Ле Блё» временами страдали — в конце концов, эта сборная Германии неплоха, но они никогда не ломались. Фактически, они даже не выглядели так, словно ломаются. Чемпион мира похож на хищника, ожидающего свою добычу, и, как мы видели за последние несколько лет, хищник точно знает, когда атаковать.

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    Атака и полузащиты — главный козырь успеха Франции

    Добиваться таких результатов намного проще, когда у вас есть полузащита, как у Франции. Было много разговоров, и это справедливо, о линии атаки «Триколор»: Мбаппе, Кариме Бензема и Гризманне, что, несомненно, является пугающим предложением для любой защиты.

    А как же трио Поль Погба-Н'Голо Канте-Адриен Рабьо? Лучшей полузащиты в этом турнире пока не было: они столь хороши во всем, что делают, так хорошо дополняют друг друга, и каждый так прекрасно выполняет свою роль на поле.

    Франция настолько более талантлива, чем ее соперники, что есть только два способа остановить их: либо тренер Дидье Дешам все испортит, либо слишком много стартовых футболистов сыграют недостаточно хорошо в одном матче.

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    • Судя по дуэли с Германией, они не подведут команду. «Галльские петухи» продемонстрировалт напористость и усердие, пронизывающие всю команду. Игроки защищались глубже, как они это часто делали на ЧМ-2018, помешав большинству немецких вылазок к своей обороне. И, что, пожалуй, наиболее впечатляюще, уровень усилий и концентрации звездных исполнителей длился полные 90 минут.

    Дешаму удается создать идеальный баланс успеха

    Эти усилия не следует воспринимать как должное. Во вторник звездный атакующий квартет сборной (тройка форвардов плюс Погба) выдал жесткое и старательное выступление, постоянно бегая и жертвуя собой ради коллектива.

    Возможно, мы привыкли к этому в случае с Бензема, но Погба, Гризманна и Мбаппе часто просят по-другому играть в их клубах, щадя себя и позволяя другим делать черновую работу, но не здесь и не против Германии: они делали это, им это нравилось, и при этом удалось создать множество моментов у чужих ворот.

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    • У Дешама, как тренера, есть свои недостатки, но нет никаких сомнений в том, что он преуспевает в том, чтобы передать правильное сочетание уверенности, трудовой этики, куража, упорства и командного духа своим подопечным. В конце концов, именно так они выиграли мундиаль в России.

    Конечно, легко отметить, что нетрудно найти эту мотивацию против Германии в первом матче европейского чемпионата и задаться вопросом, увидим ли мы такой же уровень против, скажем, Венгрии, но, по правде говоря, им не нужно это против Венгрии. Их таланта, наверное, хватит. Всего этого вполне достаточно, чтобы выиграть Евро-2020.

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