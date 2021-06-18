Короче, Евро. 17-18 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

17 июня

Очередной игровой день получился крайне увлекательным. Сборная Украины сумела добыть первую победу на турнире, обыграв Северную Македонию (2:1).

Как и в стартовом матче, в составе украинцев отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Более того, команде Андрея Шевченко пришлось изрядно понервничать. Особенно после того, как македонцы отыграли один мяч (хоть Георгий Бущан и парировал пенальти), а Руслан Малиновский с «точки» не сумел переиграть кипера соперников. Нервотрепка!

Сложности в своем матче испытали и бельгийцы. Уже в дебюте матч с Данией они пропустили гол, и лишь после перерыва перевернули игру в свою сторону. Все изменил выход на замену Кевина Де Брюйне: в его активе ассист и победный мяч — 2:1. Бельгия — в плей-офф!

Все прогнозы на Евро-2020

… И не только она! Сборная Нидерландов переиграла Австрию (2:0), став, таким образом, третьей (первой ласточкой стали итальянцы) командой, уверенно преодолевшей групповой турнир. Ждем следующих!

18 июня

Главным событием 18 июня наверняка станет британское дерби. Но обо все по-порядку.

16:00. Швеция — Словакия

Шведы героически отстояли один балл во встрече с Испанией, и теперь постараются разжиться тремя пунктами. Впрочем, словакам палец в рот не клади, что уже успели почувствовать на себе игроки сборной Польши…

Букмекеры отдают предпочтение Швеции — 1.88 против 4.92. Прогноз на матч доступен тут.

Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

19:00. Хорватия — Чехия

Минимальное поражение от англичан ничуть не изменило планов «клетчатых». Лука Модрич с партнерами постараются взять три очка в поединке с Чехией, в стартовом туре изящно переигравшей «скоттов». Так что в этом квартете турнирная ситуация может запутаться, как старый бабушкин клубок.

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры отдают предпочтение Хорватии — 2.21 против 3.60. Прогноз на матч доступен тут.

Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

22:00. Англия — Шотландия

Британское дерби — уже мощная вывеска, но насколько же разным является класс оппонентов! Разумеется, мало кто сомневается в победе Англии. Речь, скорее, идет о том, с какой разницей мячей выиграют «львы»?!

Коэффициент на победу Англии — 1.35, у шотландцев всего 9.90. Прогноз на матч — здесь.

Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

Что еще?

По итогам прошедшего игрового дня стоит особо отметить Кевина Де Брюйне. Один из лидеров сборной Бельгии появился на поле после неудачного для своей команды первого тайма, и, в течение 45 минут, что называется, сделал разницу.

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