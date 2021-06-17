Украина — Северная Македония: счет матча 2:1, обзор голов

Встреча группы C, которая прошла в Бухаресте, завершилась со счетом 2:1.
«Желто-синие» вышли вперед на 29-й минуте, когда Руслан Малиновский навесил с углового, Александр Караваев ногой подправил мяч на дальнюю штангу, где Андрей Ярмоленко протолкнул игровой снаряд в сетку.
Спустя пять минут Ярмоленко сделал классную передачу на ход Роману Яремчуку, тот на скорости вышел на свидание с вратарем и точно пробил низом в ближний угол.
На 55-й минуте македонцы заработали пенальти. Эзган Алиоски с первой попытки не сумел пробить Георгия Бущана, зато был первым на добивании и сократил отставание своей команды.
У подопечных Андрея Шевченко тоже был пенальти. На 84-й минуте его взялся пробивать Малиновский, однако Столе Димитриевски угадал направление и отбил мяч в сторону.
В турнирной таблице Украина занимает третье место (3 очка), а Северная Македония — четвертое (0 очков).
В следующем туре 21 июня Украина сыграет с Австрией, Северная Македония в этот же день встретится с Нидерландами.