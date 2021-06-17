Украина — Северная Македония: счет матча 2:1, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче второго тура группового этапа Евро-2020.

Встреча группы C, которая прошла в Бухаресте, завершилась со счетом 2:1.

«Желто-синие» вышли вперед на 29-й минуте, когда Руслан Малиновский навесил с углового, Александр Караваев ногой подправил мяч на дальнюю штангу, где Андрей Ярмоленко протолкнул игровой снаряд в сетку.

Спустя пять минут Ярмоленко сделал классную передачу на ход Роману Яремчуку, тот на скорости вышел на свидание с вратарем и точно пробил низом в ближний угол.

На 55-й минуте македонцы заработали пенальти. Эзган Алиоски с первой попытки не сумел пробить Георгия Бущана, зато был первым на добивании и сократил отставание своей команды.

Календарь и таблица Евро-2020

У подопечных Андрея Шевченко тоже был пенальти. На 84-й минуте его взялся пробивать Малиновский, однако Столе Димитриевски угадал направление и отбил мяч в сторону.

Футбол. Евро-2020. Группа C Украина — Северная Македония 2:1 Голы: 1:0 Андрей Ярмоленко (29'), 2:0 Роман Яремчук (34'), 2:1 Эгзиян Алиоски (57') Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко (Сергей Сидорчук, 79'), Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков, 70'), Руслан Малиновский (Эдуард Соболь, 90'), Роман Яремчук (Артём Беседин, 71') Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Дарко Велковски (Ivan Trickovski, 86'), Ариян Адеми (Кире Ристевски, 85'), Эгзиян Алиоски, Бобан Николов (Александар Трайковски, 46'), Энис Барди (Daniel Avramovski, 77'), Стефан Спировски (Дарко Чурлинов, 46'), Горан Пандев, Элиф Элмас Предупреждения: Николай Шапаренко (43'), Дарко Велковски (59'), Daniel Avramovski (84')

В турнирной таблице Украина занимает третье место (3 очка), а Северная Македония — четвертое (0 очков).

В следующем туре 21 июня Украина сыграет с Австрией, Северная Македония в этот же день встретится с Нидерландами.