Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лидер вернулся. Де Брейне вышел на замену и принес Бельгии победу

    Сборная Бельгии обыграла со счетом 2:1 команду Дании в матче второго тура группы B на Евро-2020. Рассказываем, как это было

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Дании Сборная Бельгии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре? Андрей Ярмоленко принимает поздравленияМатч нереализованных пенальти. Украина вымучила победу над Северной Македонией Кевин Де БрейнеЛидер вернулся. Де Брейне вышел на замену и принес Бельгии победу
  • 20:55
    • Промес остался в запасе сборной Голландии на матч с Австрией
  • 20:54
    • Гол и ассист Де Брейне принесли Бельгии победу над Данией
  • 17:51
    • Сборная Украины выиграла у Северной Македонии в матче Евро-2020
  • 17:17
    • Фернандес cможет вернуться к тренировкам в ближайшие дни
  • 20:19
    • Гаттузо согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»
  • 19:36
    • Экс-наставник «Тобола» вошел в тренерский штаб ЦСКА
  • 17:34
    • Надаль пропустит Уимблдон и Олимпийские игры
    Все новости спорта
    Кевин Де Брейне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брейне
    Быстрый гол Юссуфа Поульсена вселил в датчан веру в успешный результат, но Кевин Де Брейне своей результативной передачей и голом вновь оставил подопечных Каспера Хьюлманда без набранных очков.

    Ход матча

    2’ 1:0 Юссуф Поульсен. Дания открыла счет уже на 99-й секунде встречи. Это один из самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы. Быстрее на Евро забивал лишь экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко — в 2004 году он поразил ворота греков через 65 секунд после стартового свистка.

    Юссуф Поульсен открыл счет

    Возвращаясь к голу датчан, Джейсон Денайер подарил мяч Пьеру-Эмилю Хейбьергу, тот отпасовал на Юссуфа Поульсена, который из пределов штрафной положил снаряд в уголок.

  • Что делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • Расклады группы B на Евро-2020 после победы Бельгии
  • Сегодня

    • 5’ Йоахим Мехле ворвался в чужую штрафную по левому краю, обыграл Тоби Алдервейрелда и пробил, но Тибо Куртуа оказался к этому готов.

    Тибо Куртуа в действии

    6’ И вновь Мехле с линии вратарской опасно пробил в противоход Куртуа, который в последний момент выставил руку и спас свою команду от второго пропущенного мяча.

    10’ Футболисты умышленно остановили игру, чтобы поддержать Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущей встрече с Финляндией.

    «Вся Дания с тобой, Кристиан»

    35’ Миккель Дамсгор получил передачу на правом краю штрафной и хотел прострелить, но попал в соперника. Тот неудачно выбил снаряд вновь на Дамсгора, который ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — немного неточно.

    46’ Ключевой ход от Роберто Мартинеса, который после провального первого тайма выпустил Кевина Де Брейне, не игравшего с Россией из-за травмы. Хавбек «Манчестер Сити» заменил незаметного Дриса Мертенса.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    55’ 1:1 Торган Азар. После потери Янника Вестергора Ромелу Лукаку протащил мяч по правому флангу до чужой штрафной и покатил назад на Кевина де Брейне, тот не стал бить, а прострелил поперек на Торгана Азара, который спокойно направил снаряд в пустые ворота.

    71’ 1:2 Кевин Де Брейне. Эден Азар получил пас от Лукаку у чужой штрафной и сыграл в касание на Де Брейне, который уверенным ударом низом поразил ближний угол ворота Каспера Шмейхеля.

    75’ Мартин Брейтвейт получил мяч на правом краю штрафной и пробил в ближний угол, но в шикарном прыжке Куртуа спас свою команду.

    87’ Еще один момент у Брейтвейта! В этот раз форвард «Барселоны» откликнулся на навесную передачу Андреаса Сков Ольсена и пробил головой. Куртуа лишь взглядом провожал мяч, который опустился прямо на перекладину и улетел за пределы поля.

  • Неудержимая Италия. Команда Манчини не заметила Швейцарии по пути в плей-офф
  • Сборная Италии победила со счетом 3:0 команду Швейцарии в матче 2-го тура группы А на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • 90+5’ Пошли датчане всеми силами на угловой, даже Шмейхель покинул свои владения. Бельгийцы перехватили мяч, и в быстрой контратаке Менье метров с сорока пытался отправить сферу в пустые ворота — Сков-Ольсен успел спасти свою команду.

    Футбол. Евро-2020. Группа B
    Дания — Бельгия 1:2
    Голы: 1:0 Юссуф Поульсен (2'), 1:1 Торган Азар (55'), 1:2 Кевин Де Брёйне (70') Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор (Andreas Skov Olsen, 84'), Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Томас Делейни (Матиас Йенсен, 72'), Даниэль Васс (Йенс Ларсен, 61'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Миккель Дамсгор (Андреас Корнелиус, 72'), Юссуф Поульсен (Кристиан Нергор, 61') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Джейсон Денайер, Юри Тилеманс, Тома Мёнье, Торган Азар (Томас Вермален, 90'), Леандер Дендонкер (Аксель Витсель, 59'), Ромелу Лукаку, Янник Карраско (Эден Азар, 59'), Дрис Мертенс (Кевин Де Брёйне, 46') Предупреждения: Даниэль Васс (59'), Миккель Дамсгор (69'), Матиас Йенсен (81'), Торган Азар (90')

    Звездой матча признан форвард сборной Бельгии и миланского «Интера» Ромелу Лукаку, с чьего шикарного забега начался камбек «красных дьяволов».

    Турнирная таблица

    В турнирной таблице сборная Бельгии сохранила первое место (6 очков) и гарантировала себе выход в 1/8 финала.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Кроме того, в третьем туре «красным дьяволам» хватит одного набранного очка, чтобы остаться на вершине.

  • Каковы шансы сборной России на плей-офф?
  • Расклады Евро-2020 в группах A и B
  • Сегодня

    • Дания осталась четвертой (0 очков). В заключительном туре скандинавам нужна только победа, да и то она на 100 процентов не гарантирует попадание в плей-офф.

    Таблица группы B
    LiveSport.Ru

    Следующие матчи

    Сборная Бельгии 21 июня в Санкт-Петербурге встретится с финнами, которым может даже подарить один балл.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Параллельно в Копенгагене сыграют Дания и Россия. Хозяевам нужна только победа, но и команде Станислава Черчесова нужно избежать поражения.

    Прямая речь

    Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии

    — Давненько уже мы не подвергали себя таким испытаниям. В первом тайме игроки казались шокированными, но опыта у них не отнять, вот и перевернули ход встречи.

    Ян Вертонген, защитник сборной Бельгии

    — Датчане удивили нас своей схемой игры, и в первом тайме мы были неузнаваемы. Казалось, мы во всем отставали на шаг. Но затем вышли Де Брейне, Витсель и Эден Азар, которые и изменили весь ход матча. Они привносят с собой высочайшее качество игры.

  • Франция имеет все, чтобы выиграть Евро-2020
  • Выиграет ли команда турнир?
  • Сегодня

    • Ромелу Лукаку, нападающий сборной Бельгии

    — Мы играли истерично, в том числе и я сам. Нужно честно в этом признаться. Показали не тот уровень игры, которого от нас ожидают, но излишне драматизировать это тоже не стоит. Сборная Дании сенсационно провела матч. Это была хорошая проверка на прочность — мы вышли из группы.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Голландия — Украина
  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
    • 01:11 14/06/2021     Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • 00:57 13/06/2021     Дания — Финляндия
  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
    • 23:31 12/06/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Завтра в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колумбия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кольшрайбер — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аргентина — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры