Лидер вернулся. Де Брейне вышел на замену и принес Бельгии победу

Ход матча
2’ 1:0 Юссуф Поульсен. Дания открыла счет уже на 99-й секунде встречи. Это один из самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы. Быстрее на Евро забивал лишь экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко — в 2004 году он поразил ворота греков через 65 секунд после стартового свистка.
Возвращаясь к голу датчан, Джейсон Денайер подарил мяч Пьеру-Эмилю Хейбьергу, тот отпасовал на Юссуфа Поульсена, который из пределов штрафной положил снаряд в уголок.
5’ Йоахим Мехле ворвался в чужую штрафную по левому краю, обыграл Тоби Алдервейрелда и пробил, но Тибо Куртуа оказался к этому готов.
6’ И вновь Мехле с линии вратарской опасно пробил в противоход Куртуа, который в последний момент выставил руку и спас свою команду от второго пропущенного мяча.
10’ Футболисты умышленно остановили игру, чтобы поддержать Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущей встрече с Финляндией.
35’ Миккель Дамсгор получил передачу на правом краю штрафной и хотел прострелить, но попал в соперника. Тот неудачно выбил снаряд вновь на Дамсгора, который ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — немного неточно.
46’ Ключевой ход от Роберто Мартинеса, который после провального первого тайма выпустил Кевина Де Брейне, не игравшего с Россией из-за травмы. Хавбек «Манчестер Сити» заменил незаметного Дриса Мертенса.
55’ 1:1 Торган Азар. После потери Янника Вестергора Ромелу Лукаку протащил мяч по правому флангу до чужой штрафной и покатил назад на Кевина де Брейне, тот не стал бить, а прострелил поперек на Торгана Азара, который спокойно направил снаряд в пустые ворота.
IMPACT.— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
De Bruyne 👏👏👏#EURO2020 pic.twitter.com/QqDDgFkTuL
71’ 1:2 Кевин Де Брейне. Эден Азар получил пас от Лукаку у чужой штрафной и сыграл в касание на Де Брейне, который уверенным ударом низом поразил ближний угол ворота Каспера Шмейхеля.
🇧🇪 The difference 👊— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
Describe Belgium's second-half display...#EURO2020 pic.twitter.com/6acZjjbswG
75’ Мартин Брейтвейт получил мяч на правом краю штрафной и пробил в ближний угол, но в шикарном прыжке Куртуа спас свою команду.
87’ Еще один момент у Брейтвейта! В этот раз форвард «Барселоны» откликнулся на навесную передачу Андреаса Сков Ольсена и пробил головой. Куртуа лишь взглядом провожал мяч, который опустился прямо на перекладину и улетел за пределы поля.
90+5’ Пошли датчане всеми силами на угловой, даже Шмейхель покинул свои владения. Бельгийцы перехватили мяч, и в быстрой контратаке Менье метров с сорока пытался отправить сферу в пустые ворота — Сков-Ольсен успел спасти свою команду.
Звездой матча признан форвард сборной Бельгии и миланского «Интера» Ромелу Лукаку, с чьего шикарного забега начался камбек «красных дьяволов».
🌟 Romelu Lukaku is recognised for his sensational second-half performance 👏👏👏#EUROSOTM | @Heineken | #EURO2020 pic.twitter.com/9ss0748TjB— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
Турнирная таблица
В турнирной таблице сборная Бельгии сохранила первое место (6 очков) и гарантировала себе выход в 1/8 финала.
Кроме того, в третьем туре «красным дьяволам» хватит одного набранного очка, чтобы остаться на вершине.
Дания осталась четвертой (0 очков). В заключительном туре скандинавам нужна только победа, да и то она на 100 процентов не гарантирует попадание в плей-офф.
Следующие матчи
Сборная Бельгии 21 июня в Санкт-Петербурге встретится с финнами, которым может даже подарить один балл.
Параллельно в Копенгагене сыграют Дания и Россия. Хозяевам нужна только победа, но и команде Станислава Черчесова нужно избежать поражения.
Прямая речь
Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии
— Давненько уже мы не подвергали себя таким испытаниям. В первом тайме игроки казались шокированными, но опыта у них не отнять, вот и перевернули ход встречи.
Ян Вертонген, защитник сборной Бельгии
— Датчане удивили нас своей схемой игры, и в первом тайме мы были неузнаваемы. Казалось, мы во всем отставали на шаг. Но затем вышли Де Брейне, Витсель и Эден Азар, которые и изменили весь ход матча. Они привносят с собой высочайшее качество игры.
Ромелу Лукаку, нападающий сборной Бельгии
— Мы играли истерично, в том числе и я сам. Нужно честно в этом признаться. Показали не тот уровень игры, которого от нас ожидают, но излишне драматизировать это тоже не стоит. Сборная Дании сенсационно провела матч. Это была хорошая проверка на прочность — мы вышли из группы.