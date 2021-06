Лидер вернулся. Де Брейне вышел на замену и принес Бельгии победу

2’ 1:0 Юссуф Поульсен. Дания открыла счет уже на 99-й секунде встречи. Это один из самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы. Быстрее на Евро забивал лишь экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко — в 2004 году он поразил ворота греков через 65 секунд после стартового свистка.

Возвращаясь к голу датчан, Джейсон Денайер подарил мяч Пьеру-Эмилю Хейбьергу, тот отпасовал на Юссуфа Поульсена, который из пределов штрафной положил снаряд в уголок.

5’ Йоахим Мехле ворвался в чужую штрафную по левому краю, обыграл Тоби Алдервейрелда и пробил, но Тибо Куртуа оказался к этому готов.

6’ И вновь Мехле с линии вратарской опасно пробил в противоход Куртуа, который в последний момент выставил руку и спас свою команду от второго пропущенного мяча.

10’ Футболисты умышленно остановили игру, чтобы поддержать Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущей встрече с Финляндией.

35’ Миккель Дамсгор получил передачу на правом краю штрафной и хотел прострелить, но попал в соперника. Тот неудачно выбил снаряд вновь на Дамсгора, который ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — немного неточно.

46’ Ключевой ход от Роберто Мартинеса, который после провального первого тайма выпустил Кевина Де Брейне, не игравшего с Россией из-за травмы. Хавбек «Манчестер Сити» заменил незаметного Дриса Мертенса.

55’ 1:1 Торган Азар. После потери Янника Вестергора Ромелу Лукаку протащил мяч по правому флангу до чужой штрафной и покатил назад на Кевина де Брейне, тот не стал бить, а прострелил поперек на Торгана Азара, который спокойно направил снаряд в пустые ворота.

71’ 1:2 Кевин Де Брейне. Эден Азар получил пас от Лукаку у чужой штрафной и сыграл в касание на Де Брейне, который уверенным ударом низом поразил ближний угол ворота Каспера Шмейхеля.

🇧🇪 The difference 👊 Describe Belgium's second-half display... #EURO2020 pic.twitter.com/6acZjjbswG

75’ Мартин Брейтвейт получил мяч на правом краю штрафной и пробил в ближний угол, но в шикарном прыжке Куртуа спас свою команду.

87’ Еще один момент у Брейтвейта! В этот раз форвард «Барселоны» откликнулся на навесную передачу Андреаса Сков Ольсена и пробил головой. Куртуа лишь взглядом провожал мяч, который опустился прямо на перекладину и улетел за пределы поля.

90+5’ Пошли датчане всеми силами на угловой, даже Шмейхель покинул свои владения. Бельгийцы перехватили мяч, и в быстрой контратаке Менье метров с сорока пытался отправить сферу в пустые ворота — Сков-Ольсен успел спасти свою команду.

Звездой матча признан форвард сборной Бельгии и миланского «Интера» Ромелу Лукаку, с чьего шикарного забега начался камбек «красных дьяволов».

🌟 Romelu Lukaku is recognised for his sensational second-half performance 👏👏👏#EUROSOTM | @Heineken | #EURO2020 pic.twitter.com/9ss0748TjB