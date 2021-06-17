Лидер вернулся. Де Брейне вышел на замену и принес Бельгии победу

Быстрый гол Юссуфа Поульсена вселил в датчан веру в успешный результат, но Кевин Де Брейне своей результативной передачей и голом вновь оставил подопечных Каспера Хьюлманда без набранных очков.

Ход матча

2’ 1:0 Юссуф Поульсен. Дания открыла счет уже на 99-й секунде встречи. Это один из самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы. Быстрее на Евро забивал лишь экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко — в 2004 году он поразил ворота греков через 65 секунд после стартового свистка.

Юссуф Поульсен открыл счет globallookpress.com

Возвращаясь к голу датчан, Джейсон Денайер подарил мяч Пьеру-Эмилю Хейбьергу, тот отпасовал на Юссуфа Поульсена, который из пределов штрафной положил снаряд в уголок.

5’ Йоахим Мехле ворвался в чужую штрафную по левому краю, обыграл Тоби Алдервейрелда и пробил, но Тибо Куртуа оказался к этому готов.

Тибо Куртуа в действии globallookpress.com

6’ И вновь Мехле с линии вратарской опасно пробил в противоход Куртуа, который в последний момент выставил руку и спас свою команду от второго пропущенного мяча.

10’ Футболисты умышленно остановили игру, чтобы поддержать Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущей встрече с Финляндией.

«Вся Дания с тобой, Кристиан» globallookpress.com

35’ Миккель Дамсгор получил передачу на правом краю штрафной и хотел прострелить, но попал в соперника. Тот неудачно выбил снаряд вновь на Дамсгора, который ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — немного неточно.

46’ Ключевой ход от Роберто Мартинеса, который после провального первого тайма выпустил Кевина Де Брейне, не игравшего с Россией из-за травмы. Хавбек «Манчестер Сити» заменил незаметного Дриса Мертенса.

55’ 1:1 Торган Азар. После потери Янника Вестергора Ромелу Лукаку протащил мяч по правому флангу до чужой штрафной и покатил назад на Кевина де Брейне, тот не стал бить, а прострелил поперек на Торгана Азара, который спокойно направил снаряд в пустые ворота.

71’ 1:2 Кевин Де Брейне. Эден Азар получил пас от Лукаку у чужой штрафной и сыграл в касание на Де Брейне, который уверенным ударом низом поразил ближний угол ворота Каспера Шмейхеля.

75’ Мартин Брейтвейт получил мяч на правом краю штрафной и пробил в ближний угол, но в шикарном прыжке Куртуа спас свою команду.

87’ Еще один момент у Брейтвейта! В этот раз форвард «Барселоны» откликнулся на навесную передачу Андреаса Сков Ольсена и пробил головой. Куртуа лишь взглядом провожал мяч, который опустился прямо на перекладину и улетел за пределы поля.

90+5’ Пошли датчане всеми силами на угловой, даже Шмейхель покинул свои владения. Бельгийцы перехватили мяч, и в быстрой контратаке Менье метров с сорока пытался отправить сферу в пустые ворота — Сков-Ольсен успел спасти свою команду.

Футбол. Евро-2020. Группа B Дания — Бельгия 1:2 Голы: 1:0 Юссуф Поульсен (2'), 1:1 Торган Азар (55'), 1:2 Кевин Де Брёйне (70') Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор (Andreas Skov Olsen, 84'), Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Томас Делейни (Матиас Йенсен, 72'), Даниэль Васс (Йенс Ларсен, 61'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Миккель Дамсгор (Андреас Корнелиус, 72'), Юссуф Поульсен (Кристиан Нергор, 61') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Джейсон Денайер, Юри Тилеманс, Тома Мёнье, Торган Азар (Томас Вермален, 90'), Леандер Дендонкер (Аксель Витсель, 59'), Ромелу Лукаку, Янник Карраско (Эден Азар, 59'), Дрис Мертенс (Кевин Де Брёйне, 46') Предупреждения: Даниэль Васс (59'), Миккель Дамсгор (69'), Матиас Йенсен (81'), Торган Азар (90')

Звездой матча признан форвард сборной Бельгии и миланского «Интера» Ромелу Лукаку, с чьего шикарного забега начался камбек «красных дьяволов».

Турнирная таблица

В турнирной таблице сборная Бельгии сохранила первое место (6 очков) и гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Календарь и таблица Евро-2020

Кроме того, в третьем туре «красным дьяволам» хватит одного набранного очка, чтобы остаться на вершине.

Дания осталась четвертой (0 очков). В заключительном туре скандинавам нужна только победа, да и то она на 100 процентов не гарантирует попадание в плей-офф.

Таблица группы B LiveSport.Ru

Следующие матчи

Сборная Бельгии 21 июня в Санкт-Петербурге встретится с финнами, которым может даже подарить один балл.

Все прогнозы на Евро-2020

Параллельно в Копенгагене сыграют Дания и Россия. Хозяевам нужна только победа, но и команде Станислава Черчесова нужно избежать поражения.

Прямая речь

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии

— Давненько уже мы не подвергали себя таким испытаниям. В первом тайме игроки казались шокированными, но опыта у них не отнять, вот и перевернули ход встречи.

Ян Вертонген, защитник сборной Бельгии

— Датчане удивили нас своей схемой игры, и в первом тайме мы были неузнаваемы. Казалось, мы во всем отставали на шаг. Но затем вышли Де Брейне, Витсель и Эден Азар, которые и изменили весь ход матча. Они привносят с собой высочайшее качество игры.

Ромелу Лукаку, нападающий сборной Бельгии

— Мы играли истерично, в том числе и я сам. Нужно честно в этом признаться. Показали не тот уровень игры, которого от нас ожидают, но излишне драматизировать это тоже не стоит. Сборная Дании сенсационно провела матч. Это была хорошая проверка на прочность — мы вышли из группы.