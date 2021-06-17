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    Расклады Евро-2020: группа B

    Ситуация с командами группы B после второго тура

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    Алексей Миранчук
    Бельгия в плей-офф, вторая Россия, спокойная Финляндия и мотивированная Дания. Как распределились силы в квартете B после второго тура?

    1. Бельгия

    Ромелу Лукаку
    globallookpress.com

    В двух турах Бельгия набрала 6 очков и оформила солидную разницу мячей — 5:1. С такими показателями она оторвалась от всех соперников по группе B и обеспечила себе путевку в плей-офф.

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    Хотя бы одно очко в следующем матче гарантирует подопечным Роберта Мартинеса попадание в 1/8 с первого места. Играть «дьяволам» предстоит с Финляндией, поэтому шансы минимум на ничейку практически стопроцентные. Возглавив группу, Бельгия может попасть на третью команду из таблиц A, D, E или F.

    2. Россия

    Игорь Дивеев
    globallookpress.com

    Потеря очков Дании позволила коллективу Станислава Черчесова остаться на второй строчке. На данный момент Россия имеет 3 балла и разницу голов — 1:3, опережая Финляндию по итогу очного поединка.

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    • В заключительном туре группового этапа Евро Россия зарубится с Данией в Копенгагене. Для гарантированной второй позиции нужна победа и осечка «совят». Однако ничьей также может хватить, если финны сольются или разойдутся миром с бельгийцами. Вторая команда группы B на стадии 1/8 пересечется со второй сборной таблицы A.

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    3. Финляндия

    Йоаким Мехле
    globallookpress.com

    Финская сборная, имея в резерве 3 балла, уступает России только по очной встрече. В таблице группы B она находится на третьем месте.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Чтобы сохранить данную позицию, команде Маркку Канервы придется выгрызать хотя бы ничью в матче с Бельгией, а в случае поражения, надеяться на потерю очков сборной Дании. Оказавшись в топ-3, «филины» смогут попасть в 1/8 финала на победителя групп E или F.

    4. Дания

    Фредрик Йенсен
    globallookpress.com

    Датчане после двух поединков не набрали ни единого балла, из-за чего застряли на последнем месте в таблице с разницей мячей — 1:3. Однако за плей-офф команда еще повоюет.

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    • Шанс на выход в 1/8 финала появится у Дании только благодаря победе над Россией. Заполучив три очка, подопечные Каспера Хьюлманда обойдут коллектив Черчесова в таблице и смогут оказаться в топ-3. Любая потеря очков для датчан приравнивается вылету.

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