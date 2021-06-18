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    Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?

    Англия — Шотландия. Прогноз (к. 2.13) и ставки на Евро-2020 18 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Шотландия
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    Англия в первом туре с трудом выиграла у Хорватии
    Сборная Англии сыграет против команды Шотландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 18 июня в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 22:00 мск. Англия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 18 Июня 2021 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 22:00 Шотландия Шотландия
  • Евро-2020. Группа D
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.30
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  • 5.70
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  • Ставка!
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    Англия

    Пусть и с большим трудом, но Англия все-таки начала с победы. В первом туре англичане одержали победу над Хорватией — 1:0.

    Если в первые 20 минут матча у команды Гарета Саутгейта было заметное преимущество, она регулярно создавала моменты, то потом начались проблемы. В том числе в созидании — моментов у ворот соперника практически не было.

    Гол Рахима Стерлинга стал результатом очень классных действий в атаке. Но, опять-таки, подобных эпизодов было не очень много. За всю игру Англия нанесла в створ хорватских ворот лишь два удара. Хорватия, правда, тоже почти ничего не создала.

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    • После игры Саутгейт сделал акцент на погодных условиях — было жарко. Это действительно может влиять на действия команды, но в любом случае Англия пока не убедила в том, что она один из главных фаворитов турнира.

    Шотландия

    Тем временем Шотландия в первом матче проиграла на своем поле сборной Чехии — 0:2.

    Чехи забили по голу в каждом тайме. В обоих случаях отличился Патрик Шик, который, по всей видимости, станет автором лучшего гола Евро-2020.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Шотландцы старались много атаковать, но в целом осталось впечатление, что это одна из самых простых команд текущего турнира. У Шотландии чересчур простой стиль игры, без каких-либо сложных нюансов для соперника. Типичная британская сборная.

    Прогноз и ставка

    На Англию в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу Англии — за 11.75.

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    Настрой решает очень многое, но в данном случае это никак не поможет шотландцам избежать еще одного поражения.

    Представьте, что «Манчестер Сити» играет против «Бернли». Англия против Шотландии — это то же самое, только на уровне сборных.

    Матч на этот раз пройдет вечером, жары к тому моменту уже точно не будет, поэтому за англичан можно не переживать.

    Ставка — победа Англии с форой (-1,5) за 2.13.

    Команде Саутгейта пора подтвердить, что ее не зря называют одним из главных претендентов на золотые медали.

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