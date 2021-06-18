18 июня в Санкт-Петербург сыграют сборные Швеции и Словакии. Это будет матч 2 тура групповой стадии чемпионата Европы 2020. Он начнется в 16:00 по мск. Швеция — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Швеция перед этим поединком имеет одно очко и занимает второе место в группе E. Все благодаря вымученной ничье в поединке против сборной Испании. Несмотря на обилие голевых моментов, которые были у испанцев, шведы сумели наиграть на нулевую ничью.

Коллективу Яне Андерсона удалось продлить беспроигрышную серию, которая составляет уже 6 матчей — 5 побед и ничья. Напомним, что перед началом Евро шведы победили Армению (3:1), Финляндию (2:0) и Эстонию (1:0) в рамках товарищеских спаррингов.

Кроме этого, у команды было две победы в отборочном раунде чемпионата мира, где они обыграли Косово 3:0 и Грузию 1:0.

Календарь и таблица Евро-2020

Шведская команда проходила в финальную часть Евро шесть раз и лишь в двух случаях выходила в плей-офф. Также отметим, что на Евро-2016 Швеция ни разу не выиграла в групповой стадии — 2 поражения и ничья.

Словакия

После победы над сборной Польши, словаки лидируют в квартете E, имея 3 очка, 2 забитых и один пропущенный гол.

После первого тура сборная Словакии вполне может считаться фаворитом своей группы. Она вышла в плей-офф в 2016 году, проиграв Уэльсу, сыграв вничью с Англией и победив Россию. В 1/8 финала команда проиграла Германии 0:3.

Таким образом, номинальные гости имеют лишь одно поражение в четырех матчах чемпионата Европы. Ну а если говорить о последних результатах, то они не проигрывают на протяжении 6 встреч — 4 ничьи и 2 победы.

Все прогнозы на Евро-2020

Перед победой над Польшей Словакия разошлась миром с Австрией (0:0) и Болгарией (1:1) в товарищеских играх. В квалификации на ЧМ команда обыграла Россию 2:1, сыграла вничью с Мальтой (2:2) и Кипром (0:0).

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Швеция фаворит поединка. На ее победу они предлагают поставить с коэффициентом 1.88. Победа Словакии оценивается коэффициентом 4.90. Ничья выставлена с коэффициентом 3.45.

Шведы выиграли 5 из 6 последних сыгранных матчей и при этом команда Янне Андерсона пропустила лишь в одном из шести случаев.

В таком случае мы предлагаем поставить на победу шведов с коэффициентом 1.88.