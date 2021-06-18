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    Обойдет ли Швеция Словакию в турнирной таблице?

    Швеция — Словакия. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Евро-2020 18 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Словакия
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    Александер Исак
    18 июня в Санкт-Петербург сыграют сборные Швеции и Словакии. Это будет матч 2 тура групповой стадии чемпионата Европы 2020. Он начнется в 16:00 по мск. Швеция — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа E 18 Июня 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 16:00 Словакия Словакия
  • Братислава
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
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    Швеция

    Швеция перед этим поединком имеет одно очко и занимает второе место в группе E. Все благодаря вымученной ничье в поединке против сборной Испании. Несмотря на обилие голевых моментов, которые были у испанцев, шведы сумели наиграть на нулевую ничью.

    Коллективу Яне Андерсона удалось продлить беспроигрышную серию, которая составляет уже 6 матчей — 5 побед и ничья. Напомним, что перед началом Евро шведы победили Армению (3:1), Финляндию (2:0) и Эстонию (1:0) в рамках товарищеских спаррингов.

    Кроме этого, у команды было две победы в отборочном раунде чемпионата мира, где они обыграли Косово 3:0 и Грузию 1:0.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Шведская команда проходила в финальную часть Евро шесть раз и лишь в двух случаях выходила в плей-офф. Также отметим, что на Евро-2016 Швеция ни разу не выиграла в групповой стадии — 2 поражения и ничья.

    Словакия

    После победы над сборной Польши, словаки лидируют в квартете E, имея 3 очка, 2 забитых и один пропущенный гол.

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    • После первого тура сборная Словакии вполне может считаться фаворитом своей группы. Она вышла в плей-офф в 2016 году, проиграв Уэльсу, сыграв вничью с Англией и победив Россию. В 1/8 финала команда проиграла Германии 0:3.

    Таким образом, номинальные гости имеют лишь одно поражение в четырех матчах чемпионата Европы. Ну а если говорить о последних результатах, то они не проигрывают на протяжении 6 встреч — 4 ничьи и 2 победы.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Перед победой над Польшей Словакия разошлась миром с Австрией (0:0) и Болгарией (1:1) в товарищеских играх. В квалификации на ЧМ команда обыграла Россию 2:1, сыграла вничью с Мальтой (2:2) и Кипром (0:0).

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Швеция фаворит поединка. На ее победу они предлагают поставить с коэффициентом 1.88. Победа Словакии оценивается коэффициентом 4.90. Ничья выставлена с коэффициентом 3.45.

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    Шведы выиграли 5 из 6 последних сыгранных матчей и при этом команда Янне Андерсона пропустила лишь в одном из шести случаев.

    В таком случае мы предлагаем поставить на победу шведов с коэффициентом 1.88.

    Сборная Швеции забивала в первом тайме в 5 из 6 случаев. Поставить на то, что ситуация повторится в предстоящем матче, можно с коэффициентом 2.03.

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