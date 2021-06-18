Хорватия
Хорваты, как и ожидалось, начали Евро с поражения. Вице-чемпионы мира не смогли остановить Англию — 0:1.
Правда, победу англичан сложно назвать убедительной. По-настоящему сложно команде Златко Далича было только в начале игры. Где-то с середины первого тайма и до финального свистка на поле была сплошная борьба.
Единственное, в чем разочаровала Хорватия, — это игра в атаке. Очевидно, что в этом компоненте хорватам надо прибавлять.
В первом матче сборная Хорватии нанесла лишь один удар в створ. Но для общего понимания ситуации стоит отметить, что у Англии всего лишь на один удар больше.
Чехия
Тем временем чехи стартовали с победы над сборной Шотландии — 2:0. Абсолютно закономерный результат. Физически мощная Чехия оказалась полностью готова к борьбе с крепкими шотландцами.
Героем матча стал Патрик Шик. В первом тайме он забил шикарный гол ударом головой, выпрыгнув выше двух шотландцев, а после перерыва ввалил лучший гол турнира — с центра поля! Впереди еще много матчей, но вряд ли кому-то удастся подвинуть этот шедевр с первого места.
По игре же можно сделать вывод, что сборная Чехии будет бороться с Англией за первое место в группе. Очень крепкая команда.
Прогноз и ставка
На Хорватию в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу Чехии — за 3.65.
Еще один матч, в котором
У хорватов очень вязкий стиль, но чехи, судя по всему, готовы к такой игре.
Ставка — победа Чехии с форой (0) за 2.59. Чехия очень понравилась в матче с шотландцами, в отличие от Хорватии, которая крайне беззубо пыталась вскрыть английскую оборону.
Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.05.