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    Смогут ли чехи шокировать Хорватию?

    Хорватия — Чехия. Прогноз (к. 2.59) и ставки матч на Евро-2020 18 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Чехия
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    Чехия в первом туре обыграла Шотландию благодаря дублю Патрика Шика
    Сборная Хорватии сыграет с командой Чехии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 18 июня в Глазго (Шотландия), начало — в 19:00 мск. Хорватия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 18 Июня 2021 года
    Хорватия
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    Хорватия

    Хорваты, как и ожидалось, начали Евро с поражения. Вице-чемпионы мира не смогли остановить Англию — 0:1.

    Правда, победу англичан сложно назвать убедительной. По-настоящему сложно команде Златко Далича было только в начале игры. Где-то с середины первого тайма и до финального свистка на поле была сплошная борьба.

    Единственное, в чем разочаровала Хорватия, — это игра в атаке. Очевидно, что в этом компоненте хорватам надо прибавлять.

  • Впервые в истории начали Евро с победы. Англичане обыграли хорватов с явным преимуществом
  • Сборная Англии минимально выиграла у сборной Хорватии (1:0) в матче 1 тура группы D на Евро-2020. Подробнее в нашем обзоре
  • 13/06/2021

    • В первом матче сборная Хорватии нанесла лишь один удар в створ. Но для общего понимания ситуации стоит отметить, что у Англии всего лишь на один удар больше.

    Чехия

    Тем временем чехи стартовали с победы над сборной Шотландии — 2:0. Абсолютно закономерный результат. Физически мощная Чехия оказалась полностью готова к борьбе с крепкими шотландцами.

  • Герой дня: Патрик Шик
  • Десятый номер Чехии переписал историю Евро
  • 15/06/2021

    • Героем матча стал Патрик Шик. В первом тайме он забил шикарный гол ударом головой, выпрыгнув выше двух шотландцев, а после перерыва ввалил лучший гол турнира — с центра поля! Впереди еще много матчей, но вряд ли кому-то удастся подвинуть этот шедевр с первого места.

    Все прогнозы на Евро-2020

    По игре же можно сделать вывод, что сборная Чехии будет бороться с Англией за первое место в группе. Очень крепкая команда.

    Прогноз и ставка

    На Хорватию в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу Чехии — за 3.65.

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    Еще один матч, в котором будет много борьбы и очень мало футбола, который нравится болельщикам.

    У хорватов очень вязкий стиль, но чехи, судя по всему, готовы к такой игре.

    Ставка — победа Чехии с форой (0) за 2.59. Чехия очень понравилась в матче с шотландцами, в отличие от Хорватии, которая крайне беззубо пыталась вскрыть английскую оборону.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.05.

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