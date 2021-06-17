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    Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла из группы Евро-2020

    Нидерланды — Австрия: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Австрии Сборная Нидерландов Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Нидерландов одержала победу над командой Австрии (2:0) в матче 2-го тура чемпионата Европы по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Уже на 10-й минуте в ворота австрийцев был назначен пенальти — Алаба наступил на ногу Дюмфрису.

    Мемфис Депай с пенальти здорово пробил в нижний угол ворот — Бахман угадал, но до мяча не дотянулся.

    А на 67-й минуте Мален зацепился за линию офсайда, получив передачу на ход, ворвался в штрафную и покатил мяч поддержавшему атаку Дюмфрису, который уже поразил ближний угол ворот Австрии.

    Футбол. Евро-2020. Группа C
    Нидерланды — Австрия 2:0
    Голы: 1:0 Мемфис Депай (пенальти) (11'), 2:0 Дензел Дюмфрис (67') Нидерланды: Мартен Стекеленбург, Маттейс де Лигт, Стефан де Врей, Дейли Блинд (Натан Аке, 64'), Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт (Овен Вейндал, 65'), Мартен де Рон (Райан Гравенберх, 74'), Френки де Йонг, Дензел Дюмфрис, Мемфис Депай (Люк де Йонг, 82'), Ваутер Вегорст (Дониелл Мален, 64') Австрия: Daniel Bachmann, Александар Драгович (Филипп Линхарт, 84'), Мартин Хинтереггер, Давид Алаба, Андреас Ульмер, Кристоф Баумгартнер (Валентин Лацаро, 70'), Штефан Ляйнер, Ксавер Шлагер (Карим Онисиво, 84'), Конрад Лаймер (Флориан Гриллич, 61'), Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич (Саша Калайджич, 62') Предупреждения: Давид Алаба (10'), Мартен де Рон (14'), Daniel Bachmann (67')

    Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.

    Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)

    21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.

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