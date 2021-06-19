Сборная Испании сыграет против команды Польши во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 19 июня в Севилье, начало — в 22:00 мск. Испания — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

В марте испанцы провели три отборочных матча ЧМ, дома поделив очки с Грецией (1:1) и обыграв Косово (3:1), и на выезде одолев Грузию (2:1).

В июне испанцы провели контрольный матч с Португалией (0:0), а потом у капитана Серджи Бускетса обнаружили коронавирус и команда села на карантин.

Бускетс и защитник Диего Льоренте, также сдавший положительный тест на ковид не играли в матче 1-го тура с Швецией, закончившемся со счетом 0:0 (и с Польшей тоже не сыграют).

В матче со шведами Испания побила рекорд Евро по владению мячом — 85,1% и вошла в тройку по числу навесов с игры (23) .

Все прогнозы на Евро-2020

Австрия и Испания — лучшие в первом туре по числу явных голевых моментов (5), но испанцы ни одного из них не реализовали.

Польша

В марте этого года подопечные Паулу Соузы провели 3 отборочных матча ЧМ-2022, на выезде сыграв вничью с Венгрией (3:3) и уступив Англии (1:2), а дома разгромив Андорру (3:0).

В июне поляки на своем поле провели контрольные матчи со сборными России (1:1), где они выглядели предпочтительнее, и с Исландией (2:2), где они спаслись от поражения.

В стартовом матче Евро-2020 Польша проиграла Словакии (1:2). В этом матче голкипер Войцех Щенсны стал первым вратарем в истории Евро, забившим автогол.

Календарь и таблица Евро-2020

Поляки — лидеры первого тура по количеству навесов (27), и стали вторыми по количеству фолов (15), а полузащитник Гжегож Крыховяк получил красную карточку и не сыграет с Испанией.

Прогноз и ставка

На победу Испании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью в основное время — 5.00, а на победу Польши — 8.40.

Команды 10 раз встречались за всю историю, Испания одержала 8 побед и лишь раз проиграла. Последний раз соперники пересекались в 2010 году — испанцы в товарищеском матче разгромили поляков 6:0.

Обеим командам нужно набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но особенно полякам. Прогнозируем, что Испания не проиграет .