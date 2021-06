Украинский провал. Команда Шевченко рискует покинуть Евро-2020

15’ Стартовые минуты прошли без острых моментов, но мяч лучше контролировали австрийцы, тогда как Украина с трудом добиралась до середины поля, не говоря уже о чужой штрафной.

19’ Кристоф Баумгартнер и Илья Забарный столкнулись головами в верховой борьбе. Украинец поднялся быстро, чего не скажешь об австрийце, которому оказывали медицинскую помощь.

21’ 0:1 Кристоф Баумгартнер. Австрия заработала угловой, который выполнил Давид Алаба, Забарный не уследил за Баумгартнером, тот подставил ногу, переправив мяч в цель. Георгий Бущан дотянулся до сферы кончиками пальцев, но выручить не смог.

29’ Единственный опасный момент Украины за весь матч! Николай Шапаренко, находясь в штрафной, закручивал мяч в дальний угол — Даниэль Бахман отразил снаряд не очень уверенно, и его мог подправить в ворота Андрей Ярмоленко, но пролетел мимо.

32’ Автор гола Баумгартнер вынужден покинуть поле из-за плохого самочувствия. Видимо, сказалось то столкновение с Забарным. Вместо него вышел Алессандро Шепф.

37’ Конрад Лаймер с левого края чужой штрафной пробил в дальний угол, Бущан потащил. Пассивностью отметился Александр Караваев, который пятился от мяча.

42’ Шопф промчал по правому флангу до чужой штрафной и прострелил в центр на свободного Марко Арнаутовича, который из убойной позиции пробил мимо ворот. Откровенно повезло Украине.

61’ После спокойного начала второго тайма сборная Австрии едва сама не создала себе проблемы. Штефан Лайнер головой чуть не срезал мяч в свои ворота после навеса со штрафного. Вратарь спас, переведя снаряд угловой.

72’ Еще одна вынужденная замена у Австрии — Лаймер оказался на газоне, прибежали врачи и стали прикладывать ему лед к шее. В итоге вместо него появился Штефан Ильзанкер.

87’ Роман Яремчук получил мяч перед чужой штрафной, посмотрел по сторонам и решил сам идти по правому краю, а затем сделал острый прострел, к которому партнеры оказались не готовы.

90+3’ Попытка штурма чужих ворот от украинцев явно провалилась. Австрийцы спокойно отбились и начали праздновать победу.

Звездой матча признан опорный полузащитник сборной Австрии и «Хоффенхайма» Флориан Гриллич, который разрушил все потенциально опасные атаки Украины.

🇦🇹 Florian Grillitsch rewarded after impressing in Bucharest against Ukraine 🥇

🤔 Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/vynYW7NnN3