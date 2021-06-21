Украинский провал. Команда Шевченко рискует покинуть Евро-2020

Сборная Украины пропустила на второе место в группе C команду Австрии, проиграв ей в Бухаресте. Пропустив в середине второго тайма от Кристофа Баумгартнера, «желто-синие» так и не нашли возможности отыграться.

Ход матча

15’ Стартовые минуты прошли без острых моментов, но мяч лучше контролировали австрийцы, тогда как Украина с трудом добиралась до середины поля, не говоря уже о чужой штрафной.

19’ Кристоф Баумгартнер и Илья Забарный столкнулись головами в верховой борьбе. Украинец поднялся быстро, чего не скажешь об австрийце, которому оказывали медицинскую помощь.

21’ 0:1 Кристоф Баумгартнер. Австрия заработала угловой, который выполнил Давид Алаба, Забарный не уследил за Баумгартнером, тот подставил ногу, переправив мяч в цель. Георгий Бущан дотянулся до сферы кончиками пальцев, но выручить не смог.

Украина пропустила в первом тайме globallookpress.com

29’ Единственный опасный момент Украины за весь матч! Николай Шапаренко, находясь в штрафной, закручивал мяч в дальний угол — Даниэль Бахман отразил снаряд не очень уверенно, и его мог подправить в ворота Андрей Ярмоленко, но пролетел мимо.

32’ Автор гола Баумгартнер вынужден покинуть поле из-за плохого самочувствия. Видимо, сказалось то столкновение с Забарным. Вместо него вышел Алессандро Шепф.

37’ Конрад Лаймер с левого края чужой штрафной пробил в дальний угол, Бущан потащил. Пассивностью отметился Александр Караваев, который пятился от мяча.

42’ Шопф промчал по правому флангу до чужой штрафной и прострелил в центр на свободного Марко Арнаутовича, который из убойной позиции пробил мимо ворот. Откровенно повезло Украине.

61’ После спокойного начала второго тайма сборная Австрии едва сама не создала себе проблемы. Штефан Лайнер головой чуть не срезал мяч в свои ворота после навеса со штрафного. Вратарь спас, переведя снаряд угловой.

Фрагмент матча globallookpress.com

72’ Еще одна вынужденная замена у Австрии — Лаймер оказался на газоне, прибежали врачи и стали прикладывать ему лед к шее. В итоге вместо него появился Штефан Ильзанкер.

87’ Роман Яремчук получил мяч перед чужой штрафной, посмотрел по сторонам и решил сам идти по правому краю, а затем сделал острый прострел, к которому партнеры оказались не готовы.

90+3’ Попытка штурма чужих ворот от украинцев явно провалилась. Австрийцы спокойно отбились и начали праздновать победу.

Футбол. Евро-2020. Группа C Украина — Австрия 0:1 Гол: 0:1 Кристоф Баумгартнер (21') Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко (Артём Беседин, 85'), Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Марлос, 68'), Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский (Виктор Цыганков, 46'), Роман Яремчук Австрия: Daniel Bachmann, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Давид Алаба, Штефан Ляйнер, Флориан Гриллич, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер (Штефан Ильзанкер, 72'), Марко Арнаутович (Саша Калайджич, 90'), Марсель Забитцер, Кристоф Баумгартнер (Алессандро Шёпф, 32')

Звездой матча признан опорный полузащитник сборной Австрии и «Хоффенхайма» Флориан Гриллич, который разрушил все потенциально опасные атаки Украины.

🇦🇹 Florian Grillitsch rewarded after impressing in Bucharest against Ukraine 🥇

🤔 Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/vynYW7NnN3 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

Турнирная таблица

Сборная Австрии выполнила минимальную задачу и финишировала второй в группе C, чего хватило для выхода в плей-офф.

Календарь и таблица Евро-2020

Украина опустилась на третью строчку, которая оставляет шансы на выход в 1/8 финала, но теперь судьба подопечных Андрея Шевченка зависит от результатов в других группах.

Таблица группы C LiveSport.Ru

Следующие матчи

Австрия в 1/8 финала сыграет с командой Италии. Матч пройдет 26 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Украина может рассчитывать только на провалы сборных, которые финишируют третьими в других группах. Если ей повезет, то она может сыграть с победителем группы E или F.

Прямая речь

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

— Игра было очень тяжелой. Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел — не получается. Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости. Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься — рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас — теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол. После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было.

Александр Зинченко, полузащитник сборной Украины

— Описать то, что сейчас происходит у меня внутри — очень непросто. Большое разочарование. Я лично сам чувствую ответственность за результат. Мы должны были играть намного лучше. Первый тайм — это неприемлемо. Мы должны проанализировать свои ошибки, свою игру. Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать дуэли на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было. Во втором тайме, конечно, мы отдали все силы, но Австрия не дала ничего толком создать.

Николай Матвиенко, защитник сборной Украины

— Сразу в начале игры было несколько нервозных моментов. Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Из-за этого мы начали играть не так, как хотели. Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого первый тайм не очень получился, во втором уже перестроились и начали играть получше. Прессинг Австрии не стал сюрпризом. Знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол. Ждем результаты других матчей и надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места.

Франко Фода, главный тренер сборной Австрии

— Это так здорово! Считаю, ребята сегодня сыграли просто фантастически. Мы очень хотели выйти в 1/8 финала, очень хотели войти в историю. Мне кажется, с первой минуты было видно, как решительно настроены парни. Мы играли на победу и добились ее. Горжусь своей командой.