Герой дня: Джердан Шакири

Шакири забил два гола, что позволило Швейцарии забрать важные три очка.

Рубилово красивых голов

Удар Шакири B/R Football

Пока лидеры группы A возили на поле «Олимпико» сборную Уэльса, Швейцария и Турция устроили результативную схватку, победа в которой гарантировала бы любой из сторон третье место и надежду на плей-офф.

Понимая важность встречи, парни на «Олимпийском стадионе» в Баку не отсиживались в защите и провели ярчайшую встречу с четырьмя голами. Каждый забитый мяч соревновался в красоте с предыдущим, а трижды футболисты расчехлили свои пушки перед штрафной площадью.

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Голы издали зарешали эту встречу в пользу Швейцарии, дубль в поединке оформил Джердан Шакири, от которого страна и ожидала чего-то подобного в самой важной игре на Евро.

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Шакири празднует гол в ворота Турции B/R Football

Первый гол Шакири провел на 26-й минуте. К тому времени Швейцария уже вела в счете с минимальным преимуществом. Но в веселой игре один забитый мяч — чистый пустяк, поэтому команда Владимира Петковича не останавливалась на достигнутом.

Перед своим результативным действием Джердан в суматошной атаке Швейцарии получил пас от Цубера, а затем всандалил мяч с правой ноги в уголок. Своей красотой Шакири оформил комфортную фору.

Но глупо было бы надеяться, что Турция при 0:2 не побежит отыгрываться, ведь все мы привыкли, что это крепкая команда, способная вытаскивать себя из грязи даже в стрессовых ситуациях.

Во втором тайме турки сократили разрыв к минимуму и готовы были продолжать раскачивать встречу, однако удачная контратака с идеальным пасом Цубера и ударом под перекладину Шакири растоптали все надежды команды Гюнеша.

Удары Джердана всегда были его смертельным оружием. Вот оно и стрельнуло дважды в этой игре. Дубль в матче третьего тура позволил представителю «Ливерпуля» отличиться на четырех недавних крупных турнирах и забить четыре гола на Евро, повторив рекорд Хакана Якина. Теперь у Шакири есть все шансы, чтобы усовершенствовать это достижение.

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На групповом этапе Швейцария забила четырежды, что является ее рекордом. Наверное, для кого-то такая статистика не считается впечатляющей, но главное, что коллектив Петковича не стесняется улучшать собственные показатели.

Резюмируя итог встречи и свой вклад в игру, Джердан Шакири сказал следующее: