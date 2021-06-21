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    Герой дня: Джердан Шакири

    Игрок стрельнул дублем в матче с Турцией

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    Джердан Шакири
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    Джердан Шакири
    Шакири забил два гола, что позволило Швейцарии забрать важные три очка.

    Рубилово красивых голов

    Удар Шакири
    B/R Football

    Пока лидеры группы A возили на поле «Олимпико» сборную Уэльса, Швейцария и Турция устроили результативную схватку, победа в которой гарантировала бы любой из сторон третье место и надежду на плей-офф.

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    • Понимая важность встречи, парни на «Олимпийском стадионе» в Баку не отсиживались в защите и провели ярчайшую встречу с четырьмя голами. Каждый забитый мяч соревновался в красоте с предыдущим, а трижды футболисты расчехлили свои пушки перед штрафной площадью.

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    Голы издали зарешали эту встречу в пользу Швейцарии, дубль в поединке оформил Джердан Шакири, от которого страна и ожидала чего-то подобного в самой важной игре на Евро.

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    Шакири празднует гол в ворота Турции
    B/R Football

    Первый гол Шакири провел на 26-й минуте. К тому времени Швейцария уже вела в счете с минимальным преимуществом. Но в веселой игре один забитый мяч — чистый пустяк, поэтому команда Владимира Петковича не останавливалась на достигнутом.

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    • Перед своим результативным действием Джердан в суматошной атаке Швейцарии получил пас от Цубера, а затем всандалил мяч с правой ноги в уголок. Своей красотой Шакири оформил комфортную фору.

    Но глупо было бы надеяться, что Турция при 0:2 не побежит отыгрываться, ведь все мы привыкли, что это крепкая команда, способная вытаскивать себя из грязи даже в стрессовых ситуациях.

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    • Во втором тайме турки сократили разрыв к минимуму и готовы были продолжать раскачивать встречу, однако удачная контратака с идеальным пасом Цубера и ударом под перекладину Шакири растоптали все надежды команды Гюнеша.

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    • Удары Джердана всегда были его смертельным оружием. Вот оно и стрельнуло дважды в этой игре. Дубль в матче третьего тура позволил представителю «Ливерпуля» отличиться на четырех недавних крупных турнирах и забить четыре гола на Евро, повторив рекорд Хакана Якина. Теперь у Шакири есть все шансы, чтобы усовершенствовать это достижение.

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    На групповом этапе Швейцария забила четырежды, что является ее рекордом. Наверное, для кого-то такая статистика не считается впечатляющей, но главное, что коллектив Петковича не стесняется улучшать собственные показатели.

    Резюмируя итог встречи и свой вклад в игру, Джердан Шакири сказал следующее:

  • Первый гол был особенно хорош, учитывая, что забить мне удалось его нерабочей правой ногой. Конечно, я очень рад обоим мячам. Доволен тем, как сыграл, и тем, что сумел помочь команде.
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